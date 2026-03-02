Giới siêu giàu 'tháo chạy' khỏi Dubai

Giới siêu giàu đang chi tới 260.000 bảng Anh (gần 350.000 USD) để rời khỏi Trung Đông bằng chuyên cơ riêng, trong bối cảnh căng thẳng an ninh leo thang.

Thủ đô Riyadh của Saudi Arabia trở thành nơi trú ẩn an toàn cho giới siêu giàu. Ảnh: Reuters.

Cuối tuần qua, tên lửa và máy bay không người lái của Iran dội xuống Abu Dhabi, Dubai, Qatar và Bahrain - những khu vực vốn được xem là an toàn và là nơi sinh sống của nhiều người giàu có. Trước diễn biến này, nhiều doanh nhân và cá nhân sở hữu khối tài sản lớn đã rời đi.

Theo Semafor, trong số những người được sơ tán có các lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn tài chính toàn cầu, cùng nhiều triệu phú đang đi nghỉ hoặc công tác tại khu vực.

Thủ đô Riyadh của Saudi Arabia (Ả Rập Xê Út) đang trở thành tuyến rời đi quan trọng, khi sân bay tại đây là một trong số ít cảng hàng không trong khu vực vẫn hoạt động. Tuy nhiên, hành trình này không hề rẻ. Các công ty an ninh tư nhân được cho là đã đặt trước hàng loạt xe SUV để chở khách vượt quãng đường khoảng 10 tiếng từ Dubai đến Riyadh, trước khi thuê máy bay riêng đưa họ sang châu Âu.

Nhu cầu rời đi khẩn cấp tăng mạnh khiến giá dịch vụ tăng theo. Hiện chi phí thuê chuyên cơ riêng từ Riyadh sang châu Âu có thể lên tới 350.000 USD .

Ả Rập Xê Út được xem là điểm rời Trung Đông an toàn nhất vào thời điểm này, sau khi các tuyến đường qua Oman bị đóng cửa vì Iran tấn công một cảng biển và một tàu chở dầu tại nước này hôm 1/3.

Riyadh có một sân bay quốc tế lớn là Sân bay Quốc tế King Khalid (RUH), nằm cách trung tâm thành phố khoảng 35 km. Sân bay có 5 nhà ga hành khách và thường khai thác các chuyến bay đến châu Âu, Mỹ, châu Á, Trung Đông và châu Phi.

Một "khoảng trống" lớn trên bản đồ hàng không đã xuất hiện phía trên Iran và các khu vực lân cận khi xung đột leo thang. Ảnh: Flightradar24.

Quy định thị thực tại Ả Rập Xê Út cũng được nới lỏng, cho phép công dân nhiều nước có thể xin visa ngay khi đến thay vì phải làm trước, khiến quốc gia này trở thành lựa chọn phù hợp trong tình huống khẩn cấp.

Dù trước đó Ả Rập Xê Út phần lớn tránh được các đợt tấn công của Iran trong cuối tuần, sáng 2/3, một máy bay không người lái của Iran đã tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới tại nước này.

Chính quyền buộc phải đóng cửa nhà máy lọc dầu Ras Tanura. Một chuyên gia nhận định đây là "sự leo thang đáng kể" trong xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

Ông Torbjorn Soltvedt, chuyên gia phân tích Trung Đông tại công ty tình báo rủi ro Verisk Maplecroft, cho biết vụ việc cho thấy cơ sở hạ tầng năng lượng vùng Vịnh hiện "đang nằm trong tầm ngắm trực diện của Iran".

Ông nói thêm cuộc tấn công này "có khả năng khiến Ả Rập Xê Út và các quốc gia vùng Vịnh lân cận tiến gần hơn tới việc tham gia các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran".

Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út xác nhận hai máy bay không người lái đã bị đánh chặn và phá hủy trong ngày. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu rõ các thiết bị đó do Iran phóng đi.

Các cơ sở năng lượng được bảo vệ nghiêm ngặt của Ả Rập Xê Út từng nhiều lần trở thành mục tiêu. Đáng chú ý nhất là vào tháng 9/2019, khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào nhà máy Abqaiq và Khurais đã tạm thời làm gián đoạn hơn một nửa sản lượng dầu thô của nước này.