Nữ CEO Việt ở Dubai: 'Giới siêu giàu không tháo chạy'

Sống tại khu vực an ninh bậc nhất tại Dubai, chị Apple Huynh cho biết nhịp sống vẫn ổn định. Nữ doanh nhân chưa thấy làn sóng "tháo chạy" của giới thượng lưu.

Chị Apple Huynh hiện sinh sống và làm việc tại Dubai. Ảnh: NVCC.

7h chạy bộ, 9h xử lý công việc, 12h đi spa, 15h dạo siêu thị, 16h chơi với con trong sân nhà là lịch trình thường ngày của chị Apple Huynh (người sáng lập kiêm CEO EMMAI Dubai, đơn vị cung cấp đa dịch vụ đầu tư và định cư ở Dubai, UAE) vào cuối tháng 2.

Thời điểm tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông, nhịp sống này vẫn diễn ra như thường lệ. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị cho biết tin tức về sự hỗn loạn ở Dubai và thực tế mà chị trải nghiệm rất khác nhau.

"Siêu thị vẫn đầy ắp hàng hóa và những dòng lệnh ngân hàng vẫn khớp đều đặn trong những ngày Trung Đông căng thẳng. Con tôi vẫn nô đùa trong sân như mọi ngày", chị cho hay.

Không bị cuốn vào cơn hoảng loạn

Theo nữ doanh nhân, biệt thự chị sinh sống nằm trong khu dân cư Damac Hills, rộng 4.000 ha, vị thế tách biệt các hạ tầng trọng yếu của thành phố. Mật độ dân cư thấp và hệ thống an ninh đa lớp hoạt động 24/7, mọi lối vào đều được kiểm soát gắt gao.

Tại nơi sự riêng tư được ưu tiên hàng đầu, "cư dân có đủ sự bình tĩnh để không bị cuốn vào cơn hoảng loạn từ những video cắt ghép trên mạng xã hội", theo lời chị Apple.

Cuộc sống của chị Apple tại Dubai vẫn diễn ra bình thường vào những ngày căng thẳng ở Trung Đông. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, chị Apple thừa nhận mức độ an ninh cao nhưng chị vẫn lo. Tin tức dồn dập, mạng xã hội cập nhật liên tục, phản xạ đầu tiên của chị vẫn là nghĩ đến gia đình.

"Có con nhỏ, nghe gì tôi cũng giật mình trước", chị chia sẻ.

Nhưng sau vài phút bình tĩnh lại, chị Apple tự nhắc mình lý do gia đình chọn sống ở Dubai, môi trường sống tốt, hạ tầng hiện đại, hệ thống an ninh được kiểm soát chặt. Đó không phải là quyết định bốc đồng, mà là lựa chọn có cân nhắc từ đầu.

Bên cạnh đó, khi một số công trình biểu tượng như Burj Al Arab hay Fairmont The Palm gặp sự cố, cảm xúc đầu tiên của chị không phải là sự sụp đổ hình ảnh về sự an toàn của thành phố, mà là câu hỏi có ai bị thương không?

Khi biết tình hình được kiểm soát và không có thiệt hại về người, chị thở phào.

Giới siêu giàu "không tháo chạy"

Thời điểm một số nơi tại Dubai bị ảnh hưởng do tình hình căng thẳng ở Trung Đông, bầu trời rền vang tiếng phi cơ, nghi vấn về sự lung lay của "vương quốc an toàn" được đặt ra. Truyền thông quốc tế đưa tin giới siêu giàu chi tiền khủng để rời bỏ Dubai bằng chuyên cơ, du thuyền cá nhân.

Dưới lăng kính của một người gắn bó mật thiết với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế và mạng lưới khách hàng thượng lưu, chị Apple Huynh chưa nhận thấy dấu hiệu của một cuộc di cư hàng loạt nào. Thay vào đó là những nước đi "hedging" (phòng vệ) đầy toan tính của những nhà đầu tư sành sỏi.

"Họ thận trọng hơn, theo dõi sát sao và cân nhắc kỹ hơn các quyết định ngắn hạn. Nhưng tôi chưa thấy có dấu hiệu của một cuộc tháo lui vội vàng khỏi trung tâm tài chính quan trọng này", chị nói.

Nữ doanh nhân cho rằng việc sở hữu chuyên cơ hay du thuyền vừa là biểu tượng của sự thịnh vượng, vừa là công cụ để quản trị rủi ro. Việc tạm thời di chuyển sang một nơi khác vài ngày khi tình hình căng thẳng là phản xạ phòng ngừa bình thường của những người có điều kiện. "Thay đổi địa điểm tạm thời không có nghĩa là từ bỏ nơi mình sống", chị nói.

Doanh nhân Apple Huynh trong buổi làm việc với đối tác Dubai. Ảnh: NVCC.

Thực tế này từng lặp lại trong giai đoạn dịch bệnh toàn cầu, khi không ít doanh nhân, nhà đầu tư quốc tế luân chuyển giữa các trung tâm tài chính. "Cá nhân tôi cũng từng di chuyển vài quốc gia vào thời điểm đại dịch Covid-19", chị Apple cho hay.

Ở cấp độ quản trị, chính quyền Dubai và UAE được cho là phản ứng nhanh và có hệ thống. Theo quan sát của chị Apple, thị trường chứng khoán được tạm dừng giao dịch trong ngắn hạn để hạn chế biến động tâm lý. Trường học chuyển sang học trực tuyến, một số kỳ thi được hoãn lại. Doanh nghiệp được khuyến nghị làm việc từ xa khi cần thiết.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng UAE công bố thông tin chính thống liên quan đến năng lực phòng thủ và khả năng đánh chặn, nhằm hạn chế tin đồn và khoảng trống thông tin.

Một chi tiết đáng chú ý là sự xuất hiện của thành viên Hoàng gia UAE tại các trung tâm thương mại trong thời điểm dư luận quan tâm cao độ. Theo chị, ở UAE, hình ảnh Hoàng gia trong đời sống thường nhật không phải điều hiếm gặp. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, sự xuất hiện đó khó có thể xem là ngẫu nhiên.

"Trong bối cảnh nhạy cảm như hiện nay, khi nhìn thấy họ vẫn xuất hiện công khai, tôi thật sự có chút bất ngờ. Và phải nói là cảm giác an tâm tăng lên rất rõ, gần như không cần thêm lời trấn an nào. Việc họ vẫn xuất hiện như vậy cho thấy sự tự tin vào khả năng kiểm soát tình hình", chị nói.