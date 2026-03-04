Barron Trump bị kêu gọi nhập ngũ

Trong bối cảnh xung đột giữa Iran, Mỹ và Israel leo thang, dẫn đến thương vong cho quân đội Mỹ, một bộ phận dân mạng bất ngờ kêu gọi Barron Trump tham gia nghĩa vụ quân sự.

Barron Trump bất ngờ trở thành chủ đề thảo luận trên mạng giữa bối cảnh xung đột Iran, Mỹ, Israel. Ảnh: NY Post.

Theo các nguồn tin của USA Today và The Independent ngày 3/3, sau khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc không kích nhằm vào Iran, hashtag #SendBarron đã lan rộng trên mạng xã hội.

Nhiều người dùng đăng tải thông điệp kèm hashtag như: “Hãy đưa con trai ông ra chiến trường để chứng minh tinh thần yêu nước của gia đình Trump” hay “Hãy cho chúng tôi thấy ông chiến đấu cùng những thanh niên Mỹ như thế nào”.

Các hình ảnh photoshop Barron Trump trong quân phục hoặc với mái đầu cạo ngắn được chia sẻ rộng rãi. Hashtag này cũng trở thành xu hướng trên nền tảng X tại Mỹ vào ngày 1/3, theo The Chosun Daily.

Một trang web mang tính châm biếm cũng xuất hiện. Nghệ sĩ hài kiêm nhà văn Mỹ Toby Morton đã lập trang “DraftBarronTrump.com”, trong đó viết: “Nước Mỹ hùng mạnh vì các nhà lãnh đạo của mình mạnh mẽ. Tổng thống Trump chứng minh điều đó mỗi ngày. Con trai ông cũng sẵn sàng bảo vệ đất nước mà cha mình đang lãnh đạo một cách quả cảm”.

Trong khi đó, Barron Trump chưa công khai bày tỏ mong muốn phục vụ trong quân đội. Hiện anh đang theo học tại Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York.

Theo The Independent, chiều cao 2,06 m của Barron Trump có thể khiến anh không đủ điều kiện nhập ngũ. Tờ báo nhận định: “Barron Trump, người cao nhất trong gia đình với chiều cao 2,06 m, vượt quá giới hạn chiều cao tối đa của hầu hết quân chủng”.

Theo bài viết, Lục quân, Hải quân, Không quân, Tuần duyên và Lực lượng Không gian Mỹ đều quy định mức chiều cao tối đa khoảng 2,03 m, trong khi Thủy quân lục chiến giới hạn ở khoảng 1,98 m.