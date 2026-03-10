Bị tố 'cười' khách mua chai chiết, cửa hàng nước hoa TP.HCM lên tiếng

Sau khi nhận nhiều bình luận trái chiều, cửa hàng nước hoa giải thích cơ sở không có ý cười hay chê khách mua loại chiết, tình huống chỉ là sự trêu chọc giữa khách và nhân viên.

Nhân viên cửa hàng nước hoa gây tranh cãi khi bật cười trước vị khách hỏi mua nước hoa chiết. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 10/3, mạng xã hội lan truyền video ghi lại tình huống mua hàng bên trong một chi nhánh thuộc chuỗi cửa hàng nước hoa N. nổi tiếng trên mạng xã hội.

Theo video, sự việc xảy ra ngày 3/3, khi một nữ khách hàng đến hỏi mua nước hoa chiết (nước hoa chính hãng được chiết từ chai lớn sang các chai nhỏ hơn, thường là 5 ml, 10 ml, 20 ml).

Khi một nhân viên đáp cửa hàng không bán loại chai này, hai nhân viên khác ở phía sau gây chú ý khi nhìn nhau ẩn ý, bụm miệng cười. Sau khi rời đi không lâu, vị khách quay lại và quyết định mua một chai loại mini.

Video được chính cửa hàng đăng tải trên kênh TikTok hơn 160.000 người theo dõi kèm nội dung: "May quá doanh thu cả ngày hôm nay được 1 chai mini". Hành động này khiến nhiều dân mạng cho rằng cửa hàng không tôn trọng khách, chê cười khách khi chỉ hỏi mua loại chiết nhỏ.

Trước làn sóng phản ứng dữ dội, cửa hàng sau đó đã xóa video đồng thời khóa bình luận công khai ở bài đăng gần nhất.

Hình ảnh cửa hàng đăng tải cho thấy chủ đề "nước hoa chiết" được nhiều khách hàng cũ biết tới.

Trả lời Tri Thức - Znews, đại diện cửa hàng cho biết tình huống được ghi lại tại chi nhánh Gò Vấp, TP.HCM. Phía cửa hàng cũng đã nắm được sự việc về video gây tranh cãi và lên tiếng giải thích qua một bài đăng trên fanpage Facebook.

Theo đó, cửa hàng giải thích trước đây nhóm sản xuất nội dung thường quay các video có nội dung truyền thống như chia sẻ mẹo dùng nước hoa, review mùi hương hay thông tin về thương hiệu.

Tuy nhiên từ tháng 1, các bài đăng về khách hỏi mua nước hoa chiết của quán vô tình nhận được nhiều sự chú ý.

"Nhiều bạn thắc mắc tại sao shop không bán chiết, thực ra mình có lý do riêng nhưng khó giải thích hết qua một bình luận vì sợ ảnh hưởng đến người khác. Do đó khi các bạn càng thắc mắc thì càng hỏi shop, rồi chuyển sang trêu shop trên mạng rằng 'không bán chiết là ế đó nha', 'không bán chiết thì đi shop khác mua'… và tụi mình cũng xem đó là một kiểu tương tác vui giữa shop và khách", bài đăng ghi.

Theo cửa hàng, video đang gây tranh cãi thực ra cũng là một khoảnh khắc bình thường như vậy. Khi vị khách rời đi rồi quay lại mua chai mini, nhân viên hiểu rằng khách biết về màn trêu đùa này, mọi chuyện sau đó cũng diễn ra vui vẻ.

Vì vậy, đoạn video được đăng lên chỉ nhằm lưu lại khoảnh khắc của câu chuyện cửa hàng bị trêu “từ không gian mạng ra tới đời thực”, khi những câu trêu quen thuộc trên mạng lại xuất hiện thật ở ngay cửa hàng.

Về phía nhân viên cười đùa, quán giải thích hai người làm trong nhóm sản xuất nội dung. Khi thấy tình huống giống hệt những câu chuyện tương tác giữa quán và khách trên mạng, cả hai bật cười vì cảm thấy trùng hợp, không có ý cười hay chê khách mua chiết. Tuy nhiên, cửa hàng cũng thừa nhận việc đăng video rời khỏi bối cảnh ban đầu có thể khiến nhiều người không thoải mái và hiểu lầm.

Kèm theo bài giải thích, N. đăng tải ảnh chụp màn hình các bài đăng cũ từ đầu năm nay, cho thấy câu chuyện "không bán nước hoa chiết" đã trở thành thông tin quen thuộc với các khách hàng theo dõi và cửa hàng, thậm chí trở thành chủ đề trêu chọc giữa hai bên.

"Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi khi video đã khiến nhiều người khó chịu. Tôi biết cộng đồng người mua nước hoa sử dụng loại chiết rất nhiều, việc họ cảm thấy bị thiếu tôn trọng gián tiếp qua video này cũng là một phần lỗi của chúng tôi. Cửa hàng chắc chắn không hề có ý định chê bai bất kỳ vị khách nào hay cố tình làm content thiếu tôn trọng người khác", người đại diện nói.

Vị đại diện cũng cho biết một phần vì trước đây, kênh TikTok cửa hàng chủ yếu đăng tải các video có nội dung theo hướng truyền thống, trong khi fanpage Facebook hướng đến sự tương tác gần gũi, hài hước với người theo dõi. Việc đăng video mới nhất lên TikTok phần nào khiến tệp người xem trên nền tảng này dễ hiểu lầm hơn.

"Đây là một bài học cho cửa hàng trong việc sản xuất nội dung quảng cáo trên mạng xã hội", cô bày tỏ.