Ngồi cà phê ở TP.HCM, cô gái bị ván gỗ rơi trúng đầu, hỏng laptop

Trong lúc ngồi làm việc tại quán, Phương Anh bị tấm ván gỗ dài làm bị thương và hư hại tài sản. Sự việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Phương Anh bị thương ở tay, đầu do bị miếng ván lớn rơi trúng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Phương Anh (sinh năm 2001, TP.HCM) cho biết sự việc xảy ra vào chiều 5/3 tại quán cà phê ở phường Bến Thành.

Theo đó, khi đang ngồi gọi điện thoại với khách hàng, cô bất ngờ bị một tấm ván gỗ dài hơn 2 m rơi từ trên cao xuống người và chiếc laptop đang hoạt động. Tình huống khiến cô bị đau ở đầu, trầy xước tay và laptop bị vỡ màn hình, hư hỏng.

"Không chỉ tác động sức khỏe, việc laptop bị hỏng ảnh hưởng rất lớn đến công việc khi tôi đang có nhiều việc gấp cần giải quyết", nữ nhân viên ngành truyền thông nói, cho biết thêm chiếc Macbook Pro M4 được cô mua vào tháng 5/2025 có giá khoảng 50 triệu đồng.

Ngay khi sự việc xảy ra, một người tự nhận là quản lý quán cà phê đứng ra làm việc với Phương Anh. Ban đầu, nữ khách hàng đề nghị quán đền máy mới 1-1 để có thể sớm tiếp tục công việc; hoặc chịu chi phí sửa chữa, cho cô mượn một laptop khác để tạm sử dụng và đưa cô đi kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên, hai bên không đạt được thống nhất trong tất cả thỏa thuận nên trình báo sự việc tới cơ quan chức năng địa phương.

Sau khi được tư vấn, Phương Anh và quán cà phê đồng ý với một bản thỏa thuận, trong đó có nội dung quán sẽ chi trả toàn bộ chi phí sửa chữa chiếc máy tính (ban đầu chi phí được ước tính 18,5 triệu đồng) và đưa Phương Anh đi kiểm tra sức khỏe.

Ngày 6/3, Phương Anh và đại diện quán đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Sau khi kiểm tra, nữ khách hàng may mắn nhận kết quả khả quan, chỉ bị ảnh hưởng phần mềm và hiện sức khỏe dần ổn định.

Tấm ván gỗ dài khiến chiếc laptop của Phương Anh hư hỏng nặng.

Bài viết kể lại sự cố tại quán do Phương Anh đăng tải trên mạng xã hội lan truyền, thu hút sự chú ý và bàn luận. Nhiều người bày tỏ lo ngại khi một sự cố nguy hiểm xảy ra tại quán cà phê, cũng như tò mò phương án giải quyết giữa hai bên.

"Đến ngày 8/3, sau khi tiếp tục trao đổi, phía quán đã đồng ý đền laptop mới cho tôi và chuyển khoản toàn bộ tiền giá trị máy. Tuy nhiên vì hàng không có sẵn, tôi phải đợi khoảng 2-3 ngày để có phương tiện làm việc", Phương Anh nói. Cô cũng dự định sau khi máy cũ sửa xong sẽ gửi lại cho quán vì đã được đền bù.

Nữ nhân viên ngành truyền thông bày tỏ đây là lần đầu tiên cô gặp phải sự cố đáng sợ như vậy khi ngồi ở quán cà phê. Dù là trường hợp hy hữu, cô hy vọng câu chuyện của mình giúp các khách hàng cẩn trọng hơn khi lựa chọn nơi ghé thăm, cũng như các cơ sở dịch vụ phải thường xuyên kiểm tra, đảm bảo an toàn trong khu vực quán.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện quán cà phê trong vụ việc cũng xác nhận hai bên đã đạt được thỏa thuận. Ngoài Phương Anh, tai nạn chiều 5/3 cũng khiến một nam khách hàng bị thương nhẹ. Người này đã đi kiểm tra sức khỏe và được quán chi trả chi phí.

"Đây là sự cố hoàn toàn không ai mong muốn. Ngay khi sự việc xảy ra, chúng tôi cũng đã gửi lời xin lỗi và thiện chí làm việc với các bên. May mắn là các khách hàng đều không bị ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe", quản lý cho biết.