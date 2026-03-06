Để lại bình luận động viên người lạ trên mạng xã hội, YouTuber Khoai Lang Thang bị một số tài khoản cho rằng anh "làm màu", "dàn dựng" để thu hút sự chú ý.

Khoai Lang Thang bị công kích vì một bình luận trên nền tảng Threads.

Trên nền tảng Threads ngày 5/3, Khoai Lang Thang bất ngờ bị một số tài khoản đánh giá tiêu cực, thậm chí nhận xét ác ý và trở thành chủ đề bàn luận.

Sự việc bắt nguồn từ một bài đăng lan truyền, nhận gần 200.000 lượt thích trên nền tảng này. Trong bài đăng là hình ảnh của một nhân viên giao hàng trẻ tuổi, vẻ mặt mệt mỏi sau một ngày dài cùng chú thích: "Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?".

Bài đăng chạm đến cảm xúc của nhiều người, đặc biệt những người trẻ đang vật lộn với guồng quay cuộc sống. Đáng chú ý, ngày 4/3, Khoai Lang Thang cũng là một trong những người phản hồi bài đăng này.

“Em! Anh biết ngàn lời khuyên không rực rỡ cũng không sao đã được gửi đến em, anh hiểu những lời khuyên đó rất khó tiếp nhận.

Nếu em đang mệt, đang rối, đang chưa biết mình muốn gì, không sao cả. Cuộc đời này, không phải mình muốn có là sẽ có. Hãy cứ đi chậm thôi! Miễn là em còn cố gắng, em sẽ tốt hơn em ngày hôm qua, một ngày nào đó đủ trải nghiệm cuộc đời này, em sẽ tự hiểu mình có cần rực rỡ như 'hoa' kia không, hay mình sẽ cần mạnh mẽ lặng lẽ như 'bách' như 'tùng'!” , nam YouTuber viết.

Khoai Lang Thang là vlogger du lịch nổi tiếng nhiều năm qua.

Bình luận của Khoai Lang Thang nhanh chóng gây sốt với gần 80.000 lượt thích và hơn 10.000 lượt đăng lại. Nhiều người bày tỏ sự đồng tình và cảm thấy ấm lòng trước những dòng chữ của anh. Không ít người cũng nhân cơ hội chia sẻ cơ hội được tương tác, làm việc với nam YouTuber và dành lời khen cho nhân cách, phong thái của anh.

Vì vậy, nhiều người tỏ ra bất ngờ khi Khoai Lang Thang bất ngờ bị công kích chỉ vì gửi lời "an ủi" người khác. Một trong những bài đăng tiêu cực đang lan truyền với 400.000 lượt xem bày tỏ sự khó hiểu khi bình luận của Khoai Lang Thang viral, thậm chí nghi vấn anh "làm truyền thông" chứ bản thân mình không thấy gì đặc biệt.

Trên nền tảng TikTok, cũng xuất hiện một tài khoản đăng video cho rằng Khoai Lang Thang và ê-kíp "dàn dựng", "tính toán", thậm chí cho rằng nội dung anh truyền đạt người trẻ “mất đi can đảm sống của tuổi trẻ”.

Các ý kiến tiêu cực này cũng nhanh chóng bị nhiều người phản bác, bênh vực góc nhìn của Khoai Lang Thang. Chủ đề liên quan đến video ban đầu và nam YouTuber cũng tiếp tục thu hút sự bàn luận.

Khoang Lang Thang (tên thật là Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991) quê Bến Tre, là một trong những blogger du lịch nổi tiếng tại Việt Nam với hơn 3 triệu người đăng ký kênh YouTube. Anh tốt nghiệp ngành Kỹ thuật công trình xây dựng tại Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM, từng là kỹ sư thiết kế trước khi chuyển sang làm vlog du lịch - ẩm thực từ năm 2017.

Khoai Lang Thang nhận nhiều cảm tình với lối nói chuyện gần gũi, hóm hỉnh và cách truyền tải thông tin thú vị. Anh cũng gây chú ý với những lần tương tác với người hâm mộ hay bình luận tích cực dưới các bài đăng người lạ trên mạng xã hội.