Phản ứng của khách Tây sau khi ăn bát bún bò Huế gây sốt

Tấm tắc với bán bún bò Huế vừa được thưởng thức, vị khách Tây vừa xoa bụng, vừa nói với chủ quán: "Ngon quá, ngon quá".

Câu nói của khách Tây sau khi ăn bún bò ở Đà Nẵng gây sốt Ăn xong bún bò Huế ở quán của anh Anh Minh (Đà Nẵng), vị khách Tây vừa xoa bụng, vừa tấm tắc khen: "Ngon quá, ngon quá".

Ngày 8/3, khi chia sẻ đoạn video ghi lại phản ứng của thực khách lên mạng xã hội, anh Đỗ Văn Anh Minh - chủ quán bún bò Huế ở phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng - không ngờ hình ảnh lại trở nên lan truyền với hơn 1 triệu lượt xem.

Trong video, một vị khách Tây trẻ tuổi vừa dùng bữa xong, tay xoa bụng tỏ ý hài lòng vừa hướng về phía chủ quán, nói: "Ngon quá, ngon quá".

Ở phần bình luận, biểu cảm dễ thương cùng tông giọng cố gắng bắt chước ngữ điệu địa phương của nam thực khách khiến nhiều dân mạng thích thú. Số khác tỏ ra tự hào, vui vẻ khi một món ăn nổi tiếng của Việt Nam được bạn bè quốc tế dành lời khen.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Anh Minh cho biết tình huống xảy ra vài ngày trước. Vị khách từng đến quán anh vài lần song vì cả hai bên đều không giỏi ngôn ngữ đối phương nên không giao tiếp nhiều, anh không biết tên hay quốc tịch vị khách.

"Tôi chỉ nhớ lần nào anh ấy cũng khen ngon, nhưng lần vừa rồi vừa xoa bụng vừa khen, tôi thấy dễ thương quá nên mới chia sẻ lại", anh nói.

Quán bún bò của anh Minh được nhiều khách nước ngoài ghé thăm.

Chủ quán kể mỗi khi vào quán, vị khách thường cố gắng sử dụng vốn tiếng Việt ít ỏi để gọi món như "em ơi", "cái này". Đáp lại những lời khen, anh Minh thường nói lời cảm ơn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

"Hôm đó, anh ấy gọi một bát bún nạm chả, sau đó ăn thấy ngon quá nên gọi thêm 2 lần nạm nữa ăn thêm. Cuối cùng mới có hình ảnh như trong video, anh ấy vừa khen vừa xoa bụng vì no quá", anh cho biết.

Chia sẻ thêm về quán bún bò, anh Minh cho biết mẹ anh có thâm niên kinh doanh ở quê nhà Huế nhiều năm nay. Khoảng cuối năm 2025, anh quyết định đến Đà Nẵng lập nghiệp, đem hương vị truyền thống của quê hương giới thiệu tới nhiều người.

Dù kinh doanh ở khu vực nhiều khách nước ngoài, anh lựa chọn giữ nguyên hương vị, phong cách nấu thay vì gia giảm. Nam chủ quán bày tỏ hạnh phúc khi được nhiều vị khách trong nước và quốc tế gửi lời khen.

"Có những vị khách ăn liên tục nhiều ngày, hôm nào cũng tới, cũng có những người ăn khẩu phần lớn. Điều đó khiến tôi rất vui và có thêm động lực nấu bún", anh Minh chia sẻ.