Bùi Tiến Dũng xông hơi, 'tắm' tuyết cùng gia đình vợ ở trời Âu

Thủ môn Bùi Tiến Dũng cùng gia đình bà xã Dianka Zakhidova trải nghiệm xông hơi giữa trời tuyết tại Estonia, hài hước gọi đây là "bài test thứ hai" từ nhà vợ.

Ngày 7/3, trên trang cá nhân, thủ môn Bùi Tiến Dũng khoe khoảnh khắc cùng gia đình vợ trải nghiệm xông hơi tại Estonia. Anh được một người bác rủ tham gia hoạt động này và hài hước gọi đây là "bài test thứ hai" của nhà bà xã.

Trong video, nam thủ môn xuất hiện với cơ thể rắn chắc, giới thiệu phòng xông hơi bằng gỗ theo kiểu sauna đặc trưng của các quốc gia Bắc Âu. Sau khi vào trong, các thành viên lần lượt bước ra ngoài trời lạnh buốt, nằm hoặc lăn mình trên lớp tuyết dày. Bùi Tiến Dũng làm theo và bật cười sảng khoái khi cơ thể phủ đầy tuyết.

Trước đó, thủ môn sinh năm 1997 hào hứng khi được cùng gia đình vợ tắm sông giữa thời tiết giá lạnh tại Estonia. Anh cho biết nhiệt độ khi đó khoảng -6 độ C, khiến nhiều người xem không khỏi "rùng mình".

Bùi Tiến Dũng lăn mình dưới tuyết. Ảnh cắt từ clip.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại quê nhà Thanh Hóa, ngày 27/2, vợ chồng Bùi Tiến Dũng - Dianka Zakhidova đưa con trai Danil sang Estonia. Đây cũng là lần đầu tiên thủ môn sinh năm 1997 đến thăm gia đình vợ kể từ khi hai người kết hôn vào năm 2022.

Con trai của cặp đôi, bé Danil (sinh năm 2022), từng được mẹ đưa về Ukraine một lần vào giữa năm ngoái. Trong khi đó, mẹ của Dianka - bà Natalya - từng sang Việt Nam và ở TP.HCM gần 2 năm để hỗ trợ vợ chồng Bùi Tiến Dũng chăm sóc cháu ngoại. Em út của Dianka cũng sống cùng gia đình nam thủ môn trong thời gian bà Natalya ở Việt Nam.

Bùi Tiến Dũng sinh năm 1997, quê Thanh Hóa. Anh bắt đầu được chú ý khi cùng U19 Việt Nam giành vị trí thứ tư châu Á năm 2016 và tham dự FIFA U20 World Cup 2017. Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của thủ môn này là cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân tại AFC U23 Championship 2018.

Bùi Tiến Dũng hiện khoác áo SHB Đà Nẵng và đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương đứt dây chằng chéo gặp phải vào tháng 10 năm ngoái tại V.League 1. Sau ca phẫu thuật, anh phải nghỉ thi đấu hết mùa và dành nhiều thời gian ở Đà Nẵng bên vợ con, đồng thời thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Thủ môn xứ Thanh tổ chức đám cưới riêng tư với người mẫu Dianka Zakhidova tại một resort ở Hồ Tràm vào tháng 5/2022. Cặp đôi đón con trai Danil chào đời ngày 25/11/2022. Theo chia sẻ của gia đình, cậu bé đang được dạy nói 3 ngôn ngữ gồm tiếng Việt, tiếng Ukraine và tiếng Anh.