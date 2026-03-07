Ảnh bạn trai Hòa Minzy tụ tập với nhóm Văn Toàn, Văn Hậu gây sốt

Khoảnh khắc do diễn viên Bảo Hân chia sẻ cho thấy bạn trai Hòa Minzy xuất hiện trong các buổi tụ họp cùng nhóm bạn thân của nữ ca sĩ từ trước khi công khai.

Bạn trai Hòa Minzy xuất hiện trong bức ảnh chụp cùng hội bạn thân của nữ ca sĩ. Ảnh: Phạm Bảo Hân/Facebook.

Ngày 7/3, diễn viên Bảo Hân chia sẻ khoảnh khắc tụ họp cùng nhóm bạn thân gồm ca sĩ Hòa Minzy và gia đình một số tuyển thủ bóng đá nổi tiếng. Đáng chú ý, bức ảnh có sự xuất hiện của Thăng Cương - bạn trai quân nhân của Hòa Minzy. Cô dí dỏm viết: "Chồng ngoài đời và chồng trên mạng của bà Hòa Minzy gặp nhau rồi mọi người nhé".

Trong đó, Hòa Minzy và Thăng Cương vui vẻ nô đùa cùng cầu thủ Nguyễn Văn Toàn, vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My, Nguyễn Thành Chung - Ngô Tố Uyên hay Hà Đức Chinh - Mai Hà Trang...

Khoảnh khắc này nhanh chóng gây sốt khi Hòa Minzy vừa công khai bạn trai Thăng Cương sau thời gian bí mật hẹn hò. Nửa kia của nữ ca sĩ sinh năm 1995, quê Bắc Giang cũ. Gia đình anh làm nông, trồng lúa, vải và rau. Hiện Thăng Cương công tác trong quân đội, mang quân hàm đại úy.

Hòa Minzy và bạn trai quân nhân Thăng Cương. Ảnh: Hòa Minzy/Facebook.

Bảo Hân cùng các cầu thủ, WAG thân thiết với Hòa Minzy đã biết về bạn trai quân nhân của nữ ca sĩ từ trước, nhưng giữ kín thông tin để tôn trọng sự riêng tư. "Xả suộc thôi chứ máy em hết dung lượng rồi", nữ diễn viên Về nhà đi con hài hước viết sau khi được thoải mái chia sẻ về mối tình của Hòa Minzy.

Dưới bài đăng, cầu thủ Phạm Lý Đức nhắn nhủ Hòa Minzy: "Chúc mừng hạnh phúc anh chị nhé". Trung vệ Nguyễn Thành Chung đùa: "Anh Cương cố lên".

Nhiều nàng WAG cũng mừng cho hạnh phúc của Hòa Minzy. Dương Thùy Phương (vợ Quế Ngọc Hải) viết: "Vui lây thực sự. Cô gái nào cũng xứng đáng hạnh phúc". Doãn Hải My (vợ Đoàn Văn Hậu) hào hứng bình luận: "Xả ảnh thôi chị ơi". Chu Thanh Huyền (vợ Quang Hải) và Ngô Tố Uyên (vợ Thành Chung) cũng gửi lời chúc mừng.

Hòa Minzy sinh năm 1995, tên thật Nguyễn Thị Hòa, quê Bắc Ninh. Cô từng giành danh hiệu quán quân Học viện Ngôi sao năm 2014 và sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Bật tình yêu lên. Thời gian qua, cô nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với cầu thủ Nguyễn Văn Toàn, song cả hai khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết.

Hòa Minzy cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều cầu thủ và gia đình của họ. Nhóm bạn này thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các buổi gặp gỡ, du lịch.