Nữ diễn viên TQ 75 tuổi đóng vai thiếu nữ, hôn bạn diễn kém 30 tuổi

Nữ diễn viên kỳ cựu Lưu Hiểu Khánh trở thành tâm điểm tranh luận tại Trung Quốc sau khi vào vai cô gái tuổi teen và có cảnh hôn với người kém bà 30 tuổi trong một bộ phim ngắn.

Cảnh hôn giữa hai diễn viên chênh lệch 30 tuổi gây chú ý.

Trong phim ngắn Splendid Tranquility phát sóng hồi tháng 2, Lưu Hiểu Khánh đảm nhận vai cô gái 18 tuổi Tô Vãn Thanh vươn lên từ hoàn cảnh gia đình sa sút để trở thành vợ của Kinh Vương. Bộ phim gồm 80 tập ngắn, mỗi tập khoảng 2 phút.

Để hóa thân thành nhân vật tuổi teen, nữ diễn viên được cho là sử dụng lớp trang điểm cùng các bộ lọc làm đẹp nhằm tạo vẻ ngoài trẻ trung, theo South China Morning Post.

Cảnh gây tranh cãi nhất trong phim là khi nhân vật của Lưu Hiểu Khánh được giải cứu khỏi ngục tối và có nụ hôn thân mật với vương gia, do nam diễn viên Kim Gia (45 tuổi) thủ vai.

Phân cảnh này được quay nhiều góc máy và chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng đã tạo ra làn sóng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số người cho rằng cảnh hôn khiến họ “khó chịu”, thậm chí ví von giống “bà yêu cháu”.

Một số ý kiến khác đặt câu hỏi liệu Lưu Hiểu Khánh có đang dựa vào các bạn diễn trẻ để kéo dài sự nghiệp. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ lại lên tiếng bênh vực, cho rằng nữ diễn viên dám phá vỡ giới hạn tuổi tác trong ngành giải trí.

Lưu Hiểu Khánh vào vai cô gái 18 tuổi trong phim ngắn.

“Các nữ diễn viên thường bị đánh giá khắt khe hơn. Lưu Hiểu Khánh không vi phạm quy định nào và vẫn cống hiến cho nghề”, một bình luận viết.

Hậu trường bộ phim cho thấy Lưu Hiểu Khánh và Kim Gia thảo luận khá hào hứng về kịch bản cũng như cách dàn dựng cảnh hôn. Theo truyền thông Trung Quốc, nữ diễn viên chỉ ngủ khoảng 3 tiếng mỗi đêm để theo kịp lịch quay dày đặc, đồng thời duy trì chế độ tập luyện nghiêm ngặt trong nhiều năm.

Trước tranh cãi, Lưu Hiểu Khánh cho biết cảnh hôn là một phần cần thiết của kịch bản và bà tôn trọng quá trình sáng tạo của ê-kíp. Nữ diễn viên cũng tiết lộ kế hoạch tham gia khoảng 10 phim ngắn trong năm nay.

Nhà hoạt động bình đẳng giới Vương Dương nhận định trường hợp này phản ánh tiêu chuẩn kép về tuổi tác và giới tính trong ngành giải trí Trung Quốc. Theo bà, nếu một nam diễn viên lớn tuổi hơn bạn diễn nữ 30 tuổi đảm nhận vai tương tự, phản ứng của dư luận có thể sẽ không gay gắt đến vậy.

Lưu Hiểu Khánh là gương mặt nổi tiếng của điện ảnh Trung Quốc, từng tham gia hơn 70 phim và giành nhiều giải thưởng lớn như Giải Bách Hoa và Giải Kim Kê.

Tuy nhiên, bà cũng nhiều lần gây tranh cãi khi nhận những vai trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, như từng đóng công chúa 16 tuổi khi đã 58 tuổi hoặc vào vai thiếu nữ trong các tác phẩm gần đây.