Đức Huy bênh vực vợ MC sau câu hỏi giá vàng gây tranh cãi

Cầu thủ Phạm Đức Huy lên tiếng bênh vực vợ sau khi MC Huyền Trang gây tranh luận trên mạng xã hội vì câu hỏi vui về "giá vàng hôm nay bao nhiêu" trong lễ ăn hỏi.

Huyền Trang nhận quà cưới là trang sức vàng từ mẹ chồng.

Ngày 27/2, lễ ăn hỏi của cầu thủ Phạm Đức Huy và MC Huyền Trang (MC Mù Tạt) diễn ra tại tư gia nhà gái ở Phú Thọ. Tuy nhiên, trong ngày trọng đại, một khoảnh khắc khi cô dâu nhận vàng từ mẹ chồng đã thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội và tạo ra những ý kiến trái chiều.

Cụ thể, khi được trao vàng, nữ MC bất ngờ hỏi vui: "Vàng hôm nay bao nhiêu rồi ạ?". Câu hỏi mang tính bông đùa này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận. Một số người dùng mạng xã hội cho rằng phản ứng của Huyền Trang trong bối cảnh lễ ăn hỏi chưa thật sự tinh tế.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng lời nói và cử chỉ của cô chỉ mang tính hài hước, góp phần tạo không khí thoải mái, gần gũi trong buổi lễ gia đình.

Trước những tranh luận này, Đức Huy lên tiếng dưới bài đăng trên mạng xã hội để bênh vực vợ. Anh viết: "Cháu dâu hỏi nhẹ giá vàng. Cả họ cười sướng. Bố mẹ chồng đang trao vàng, mang tiếng mất tiền mà cười sướng như đón giao thừa. Con ruột cho 3 chỉ, cho con dâu 3 cây? Chịu cái nhà này!".

Huyền Trang cũng tiếp tục vui vẻ khi phản hồi bình luận của chồng. Cô viết: "Xin phép ngày nào cũng hỏi Mẹ Nhâm giá vàng để 2 mẹ con cùng đi lụm".

Ngày 5/3, trên phần story Facebook cá nhân, Huyền Trang chia sẻ hình ảnh cưới trắng đen. Cô viết ngắn gọn: "Coming" (tạm dịch: Sắp tới).

Trong khung hình, cô dâu - chú rể đứng tựa đầu bên nhau, ánh mắt trìu mến, tạo nên khoảnh khắc lãng mạn. Cặp đôi dự kiến làm đám cưới ở quê nhà trai vào ngày 14/3 sắp tới.

Huyền Trang và Đức Huy hé lộ ảnh cưới.

Đức Huy và Huyền Trang khai mối quan hệ vào tháng 12/2024 và thường xuyên khiến người hâm mộ chú ý với những màn tương tác hài hước trên mạng xã hội. Trong các bài đăng, nữ MC thường xưng "chị" và gọi bạn trai là "em trai", tạo nên phong cách trò chuyện dí dỏm quen thuộc của cả hai.

Tháng 11/2025, Đức Huy cầu hôn bạn gái trong chuyến du lịch tại Hàn Quốc. Khi chia sẻ tin vui, anh viết: "Đùa tí thôi mà gật đầu thật. Xin lỗi anh em, từ nay đội hình thiếu một trụ cột. Đơn hàng đã chốt".

Phạm Đức Huy sinh năm 1995, quê Hải Dương. Anh từng thi đấu cho Hà Nội FC và Nam Định FC, trước khi chuyển sang Bình Định FC từ giữa mùa giải 2024-2025.

Trong sự nghiệp, anh cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân U-23 AFC Asian Cup 2018 và vô địch AFF Cup 2018 cùng đội tuyển Việt Nam. Ở cấp câu lạc bộ, tiền vệ này cũng 5 lần vô địch V.League 1, trong đó 4 lần cùng Hà Nội FC và một lần trong màu áo Nam Định.

Trong khi đó, MC Mù Tạt sinh năm 1993, là gương mặt quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam. Cô từng dẫn dắt nhiều chương trình giải trí như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần và Khách sạn 5 sao. Ngoài vai trò MC, Huyền Trang cũng tham gia diễn xuất trong các bộ phim truyền hình như 11 tháng 5 ngày và Biệt dược đen.