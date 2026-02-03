Đức Huy và MC Mù Tạt sắp cưới

Trên story trang cá nhân, MC Huyền Trang (Mù Tạt) hé lộ những khoảnh khắc hậu trường chụp ảnh cưới cùng bạn trai là cầu thủ Đức Huy.

Ngày 3/2, MC Huyền Trang (sinh năm 1993), thường được biết đến với biệt danh Mù Tạt, chia sẻ loạt hình được cho là hậu trường buổi chụp ảnh cưới cùng cầu thủ Phạm Đức Huy (sinh năm 1995).

Trong một bức ảnh chụp chung, nàng WAG diện chiếc đầm cúp ngực, với điểm nhấn là chi tiết bèo nhún ở eo. Trong khi đó, Đức Huy diện vest bảnh bao. Cả hai đeo kính đen, tạo dáng "cực ngầu".

"Tối xuống đèn nhưng hai chị em lại lên đồ", Huyền Trang hài hước viết, thoải mái với cách xưng hô tinh nghịch cùng bạn trai kém tuổi.

MC Mù Tạt tiết lộ hậu trường chụp ảnh cưới.

Trong một bức hình khác, cô khoe bó hoa cưới lộng lẫy, được đính kết tỉ mỉ và tag tên florist (chuyên gia cắm hoa) có tiếng ở TP.HCM. Huyền Trang cũng tiết lộ tin nhắn chúc mừng từ người em thân thiết khi biết tin cô cùng Đức Huy sắp tổ chức đám cưới.

Trước đó, cặp đôi nhiều lần lộ "hint" sắp về chung nhà khiến người hâm mộ mong chờ. Tháng 11/2025, Đức Huy thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc quỳ gối cầu hôn MC Mù Tạt trong chuyến du lịch Hàn Quốc.

"Đùa tí thôi mà gật đầu thật. Xin lỗi anh em, từ nay đội hình thiếu một trụ cột. Đơn hàng đã chốt", anh viết.

Kể từ khi công khai hẹn hò, cả hai thoải mái tương tác trên mạng xã hội. Nữ MC luôn xưng "chị" và gọi nửa kia là "em trai" khiến người theo dõi thích thú.

MC Mù Tạt sinh năm 1993, là gương mặt quen thuộc của VTV với loạt chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao... Cô cũng ghi dấu ấn qua các bộ phim như 11 tháng 5 ngày, Biệt dược đen.

Đức Huy từng gây sốt khi là một trong những người làm nên "kỳ tích Thường Châu" của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018. Anh từng khoác áo CLB Hà Nội và Nam Định, góp công vào nhiều thành tích đáng nhớ của bóng đá Việt Nam như á quân U23 châu Á 2018, vào tứ kết ASIAD 2018 và vô địch AFF Cup.

Đức Huy và MC Mù Tạt sắp về chung nhà.