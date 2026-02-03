Đình Bắc tương tác dễ thương với fan nữ

Chấp nhận lời mời kết bạn của fan trên mạng xã hội, cầu thủ Đình Bắc nhận lời khen vì sự đáng yêu, "chiều" người hâm mộ.

Đình Bắc nhận lời khen với màn tương tác cùng người hâm mộ.

Ngày 3/2, mạng xã hội lan truyền bài chia sẻ của một người hâm mộ cầu thủ Đình Bắc, bày tỏ niềm vui khi được anh tương tác trên mạng xã hội.

Cụ thể, fan nữ này từng may mắn được Đình Bắc kết bạn trên nền tảng Facebook, song cô không may để mất quyền kiểm soát tài khoản đó. Buồn bã, cô dùng tài khoản khác nhắn tin chia sẻ với thần tượng cho khuây khỏa dù biết cơ hội để anh đọc được và phản hồi là rất hiếm hoi.

Không ngờ, cầu thủ quê Nghệ An thực sự đọc tin nhắn, một lần nữa chấp nhận lời mời kết bạn và phản hồi: "Ha ha tôi đồng ý rồi nhớ". Hành động của Đình Bắc nhận nhiều lời khen, phần lớn bình luận khen anh dễ thương, "chiều" fan dù hiện là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất nhì mạng xã hội.

Sau màn trình diễn chói sáng tại SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026, Đình Bắc trở thành cái tên được săn đón, từ trong cộng đồng người hâm mộ đến các nhãn hàng, sự kiện.

Hình ảnh gặp gỡ của Đình Bắc và thần tượng Quân A.P khiến dân mạng thích thú.

Trong vài ngày nghỉ ngơi ở quê nhà Nghệ An hồi cuối tháng 1, căn nhà của cầu thủ sinh năm 2004 thậm chí trở thành điểm đến của hàng nghìn người mong chụp ảnh check-in, xin chữ ký. Bữa tiệc tri ân do gia đình anh tổ chức cũng thu hút hơn 2.000 người, tạo nên cảnh tượng hiếm thấy.

Dù trở thành tâm điểm tán dương, Đình Bắc nhận lời khen khi luôn tỏ ra lễ phép, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Anh cũng được nhận xét vẫn giữ tính cách vui tươi, hài hước khi tương tác với đồng đội, bạn bè.

Hôm 2/2, Đình Bắc còn gây thích thú khi có màn gặp gỡ và song ca cùng Quân A.P - ca sĩ anh yêu thích từ lâu. Cả hai trước đó từng có nhiều màn tương tác đáng yêu trên mạng xã hội, khi Quân A.P dành lời nhận xét có bản cover "lệch tông" của nam tiền đạo hay hẹn nhau cùng gặp mặt vào dịp Tết Nguyên đán.

Cảnh 'vỡ trận' ở bữa tiệc tri ân nhà Đình Bắc Tối 28/1, cầu thủ Đình Bắc phải cáo lỗi, không thể chụp ảnh chung với từng người hâm mộ vì quá đông người kéo đến bữa tiệc gia đình anh tổ chức.