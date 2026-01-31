Bạn gái Văn Thanh khoe dáng gợi cảm

Xuất hiện trong bộ bikini trong chuyến du lịch với bạn trai, Trần Bích Hạnh được khen ngợi vóc dáng thon gọn, gợi cảm.

Bích Hạnh khoe ảnh chụp trong chuyến du lịch cùng bạn trai.

Ngày 31/1, Bích Hạnh - bạn gái cầu thủ Vũ Văn Thanh - nhận nhiều lượt tương tác trên trang cá nhân khi đăng bức ảnh diện bộ bikini 2 mảnh trong chuyến du lịch Huế. Trong hình, nàng WAG sinh năm 1993 khiến nhiều người ngưỡng mộ với thân hình gợi cảm, săn chắc, là kết quả của nhiều năm duy trì tập gym và ăn uống lành mạnh.

Dưới bài đăng, Vũ Văn Thanh nhanh chóng để lại bình luận là sticker yêu thích. Tuy nhiên, nam hậu vệ bị bạn gái "chê" chụp hình xấu khiến nhiều người theo dõi bật cười.

Cụ thể, khi phản hồi bình luận một người bạn, Bích Hạnh hẹn lần tới cùng đi chơi và than thở: "Đi du lịch với Thanh đúng nghĩa đi tham quan anh ạ, chụp xấu điên".

Chuyến đi chơi với bạn trai cũng được xem là dịp Bích Hạnh ăn mừng tuổi mới. Trước đó vào ngày 27/1, đúng sinh nhật cô, Văn Thanh đăng tải bức ảnh tình cảm của cả hai cùng lời chúc: "Chúc mừng sinh nhật em. Tuổi mới bớt cằn nhằn cho anh được nhờ. Yêu em".

Trên tấm thiệp viết tay gửi tặng nửa kia, Văn Thanh còn gọi Bích Hạnh là "vợ yêu", mong cô "bớt lo toan, sống vui vẻ và yêu bản thân nhiều hơn" đồng thời bày tỏ bản thân là người may mắn khi có cô đồng hành mọi chặng đường.

Bích Hạnh và Văn Thanh công khai hẹn hò gần một năm nay.

Bích Hạnh được đánh giá là một trong những nàng WAG sở hữu vóc dáng gợi cảm của làng bóng Việt, luôn giữ vững phong độ nhan sắc. Trước khi yêu Văn Thanh, cô còn nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ danh xưng "hot girl phòng gym", truyền cảm hứng với hành trình giảm cân.

Cô chia sẻ bản thân từng có thời điểm nặng tới 70 kg, tự ti vì vóc dáng và lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, nặng nhọc. Thời gian đầu, vì nôn nóng giảm cân nhanh, cô lao vào tập luyện cường độ cao và chưa có kế hoạch ăn uống hợp lý. Dù giảm được đến 27 kg chỉ trong 14 tuần, sức khoẻ cô lại bị ảnh hưởng.

Sau đó, Bích Hạnh điều chỉnh lại việc tập luyện, ăn uống khoa học hơn, tăng lại 11 kg để thân hình hài hòa, săn chắc.

Hot girl sinh năm 1993 và Vũ Văn Thanh công khai hẹn hò vào tháng 4/2025, đúng sinh nhật nam hậu vệ. Từ đó đến nay, cả hai thoải mái chia sẻ hình ảnh ngọt ngào, đồng hành trong nhiều chuyến đi chơi, du lịch. Cầu thủ sinh năm 1996 cũng nhiều lần lộ "hint" sắp sửa về chung nhà, gọi nửa kia là "vợ".