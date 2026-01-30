Nhà dân bốc cháy dữ dội, bộ đội lao vào dập lửa cứu nguy

Ngay khi được người dân báo tin, hàng chục chiến sĩ thuộc Đại đội 2, Trung đoàn 320 (Đồng Tháp) chạy tới hỗ trợ, giúp dập lửa và di dời tài sản.

Khoảng 19h20 tối 27/1, vợ chồng Huỳnh Diễm (sinh năm 1999, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) bỗng nghe liên tiếp 2-3 tiếng nổ lớn từ phía nhà hàng xóm, anh Lê Thanh Tuấn.

Khi chạy ra kiểm tra, cả hai hốt hoảng khi phát hiện có hỏa hoạn. Ngọn lửa nhanh chóng bốc lên dữ dội vì chủ nhà kinh doanh phụ tùng, sửa xe máy nên có nhiều vật dụng dễ cháy như nhựa, cao su, xăng dầu. Lúc này, chủ nhà cũng đi vắng, cửa khóa chặt.

Chồng Diễm nhanh chóng dùng bình cứu hỏa trong nhà sang giúp dập lửa còn cô gọi báo cho lực lượng cứu hỏa địa phương. Một số hàng xóm cũng phát hiện sự việc, hô hoán "cháy, cháy" và chạy tới hỗ trợ.

Căn nhà anh Tuấn cách nhà Diễm chỉ khoảng 4 m, ở giữa có một khoảng đất trống. Thấy ngọn lửa ngày càng dữ dội, khó kiểm soát, vợ chồng cô nhanh chóng chạy về khuân vác đồ đạc ra ngoài, phòng cháy lan sang.

"Gia đình tôi cũng kinh doanh sửa xe máy nên có nhiều đồ dễ bắt lửa. Lúc đó tôi vừa hoảng vừa cuống, chỉ sợ ngọn lửa bén sang cả nhà mình thì sẽ rất khó dập", chị kể với Tri Thức - Znews.

May mắn, doanh trại của Đại đội 2, Trung đoàn 320 ở cách đó không xa. Một số hàng xóm nhanh trí tới đây hô hoán, kêu gọi sự hỗ trợ. Ngay lập tức, ít nhất 50 cán bộ chiến sĩ chạy tới, một nhóm tìm cách giúp dập lửa, một nhóm hỗ trợ gia đình Diễm di dời tài sản.

Ngọn lửa bùng nhanh thiêu rụi căn nhà của anh Tuấn, hàng xóm Huỳnh Diễm.

Chỉ trong ít phút, nhiều phụ tùng, vật dụng sửa xe và tài sản của gia đình được chuyển ra vị trí an toàn. Khi đó, lực lượng cứu hỏa cũng tới nơi tiến hành kiểm soát đám cháy. Đến khoảng 20h30, vụ hỏa hoạn được khống chế.

"Nếu không có các chiến sĩ bộ đội, vợ chồng tôi thật không biết phải làm sao. Gia đình tôi may mắn không bị thiệt hại gì sau vụ cháy", Huỳnh Diễm bày tỏ.

Tuy nhiên, căn nhà của anh Tuấn bị thiêu rụi, một hàng xóm khác sát vách cũng bị bình gas phát nổ, cháy lan sang làm hư hại một phần tài sản. Vụ hỏa hoạn không gây ra thiệt hại về người.

Khi Huỳnh Diễm chia sẻ video ghi lại hành động đẹp của các chiến sĩ bộ đội lên mạng xã hội, hình ảnh ấm lòng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác. Diễm chia sẻ đây cũng không phải lần đầu tiên những người dân sinh sống gần doanh trại Đại đội 2 được các chiến sĩ bộ đội giúp đỡ.

"Trước đây, khi vài người trong xóm dựng nhà cũng được các chú bộ đội sang góp công. Hay như nhiều lúc trồng được nhiều rau ngon, sạch, các chiến sĩ cũng đem chia cho bà con ở gần. Thật sự rất đáng quý", cô chia sẻ.