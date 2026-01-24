Nhặt được 1 tỷ đồng trên cao tốc, ba người đàn ông lập tức quay xe

Tưởng chừng đã đánh rơi 1 tỷ đồng, chị Lệ Dương xúc động khi 3 người đàn ông vác bao tải tiền trả lại chỉ vài giờ sau đó.

Khoảnh khắc người đàn ông nhặt bao tải 1 tỷ đồng trên đường cao tốc Chiều 23/1, nhóm anh Nguyễn Văn Huấn tình cờ nhặt bao tải trên đường cao tốc hướng đi Phủ Lý (Ninh Bình). Khoảnh khắc và câu chuyện trả lại cho người mất thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trong lúc di chuyển trên cao tốc từ Hà Nội hướng đi Phủ Lý (Ninh Bình), anh Nguyễn Văn Huấn - Giám đốc Công ty Hoàng Huấn - cùng hai người bạn là anh Vũ Quang Hải và anh Đồng Văn Cường đã nhặt được một bao tải lớn bị rơi ven đường. Kiểm tra bên trong, cả ba bất ngờ phát hiện số tiền mặt lên tới 1 tỷ đồng .

Chia sẻ với Tri Thức – Znews, chị Lệ Dương, người đánh rơi số tiền nói trên, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 23/1, trong điều kiện giao thông đông đúc, các phương tiện di chuyển với tốc độ cao.

Theo lời kể của anh Huấn và hai người bạn, ban đầu họ chỉ nghĩ đó là một túi đồ thông thường. Tuy nhiên, khi dừng xe kiểm tra và phát hiện số tiền lớn bên trong, cả ba lập tức nhận thức đây là tài sản quan trọng, có thể liên quan đến công việc hoặc sinh kế của ai đó.

Bao tải 1 tỷ đồng tiền mặt bị đánh rơi. Ảnh: NVCC.

Không chút do dự trước số tiền 1 tỷ đồng , cả ba nhanh chóng thống nhất quay xe, chủ động dò hỏi thông tin, liên hệ các đầu mối liên quan để tìm người đánh rơi và xác minh chủ nhân số tiền.

Sau quá trình tìm kiếm, số tiền đã được trao trả đầy đủ cho chị Lệ Dương. Nhận lại tài sản, chị không giấu được sự xúc động. Chị cho biết bản thân đã rất hoang mang, lo lắng khi phát hiện mất khoản tiền lớn, bởi đây là số tiền quan trọng phục vụ công việc và gia đình.

“Lúc biết mình đánh rơi tiền, tôi gần như suy sụp. Thật may mắn khi gặp được những người tử tế như vậy”, chị Dương chia sẻ, đồng thời cho biết việc nhận lại đầy đủ số tiền khiến chị thêm tin tưởng vào những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Nói về hành động của mình, anh Nguyễn Văn Huấn cho biết cả ba chỉ nghĩ đơn giản rằng đó không phải là tiền của mình thì nhất định phải trả lại. “Trong hoàn cảnh ấy, việc làm đúng là điều rất tự nhiên, không cần phải cân nhắc nhiều”, anh nói.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã lan tỏa mạnh mẽ, nhận nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự trân trọng trước hành động trung thực, nghĩa tình của ba người đàn ông.

Chị Dương Lệ chụp cùng 3 người đàn ông xa lạ nhặt được tiền. Ảnh: NVCC.