Một clip chào hỏi giản dị của Khoai Lang Thang dành cho "fan cứng" 91 tuổi khiến cộng đồng mạng xúc động và dành nhiều lời khen ngợi cho sự tử tế của nam vlogger.

Khoai Lang Thang gây chú ý với hành động ấm áp gần đây. Ảnh: Khoai Lang Thang/Facebook.

Ngày 27/1, trên nền tảng Threads, một người chia sẻ câu chuyện về bà ngoại 91 tuổi của mình là "fan cứng" của Khoai Lang Thang suốt thời gian dài. Trước đây, khi còn khỏe, bà thường kê ghế sát tivi để xem cho rõ "anh đẹp trai". Tuy nhiên, do tuổi cao sức yếu, hiện bà chỉ còn có thể nghe giọng nói của Khoai Lang Thang qua màn hình.

"Em có nói với ngoại sẽ cố gắng kết nối với anh nhờ anh quay một clip chào ngoại. Ngoại vui lắm", chủ tài khoản viết và bày tỏ mong muốn Khoai Lang Thang có thể gửi lời chào tới bà.

Ngay dưới phần bình luận, Khoai Lang Thang trực tiếp phản hồi bằng một đoạn video ngắn. Anh nhẹ nhàng gửi lời chào và hỏi thăm sức khỏe fan lớn tuổi: "Dạ con chào ngoại Thành. Con là Khoai Lang Thang nè. Con cảm ơn ngoại Thành đã coi kênh, ủng hộ con. Ngoại nhớ giữ gìn sức khỏe, coi kênh con nhiều hơn chút nha. Mai mốt con sẽ dẫn ngoại đi khắp nơi trên thế giới qua màn hình luôn".

Khoai Lang Thang đăng video trả lời fan lớn tuổi.

Khoảnh khắc giản dị nhưng ấm áp này nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận về hơn 70.000 lượt yêu thích cùng hàng nghìn bình luận khen ngợi sự tử tế, dễ thương của nam vlogger.

Nhiều người để lại bình luận như: "Anh Khoai 100 điểm không có nhưng", "Anh đã đẹp trai lại còn tử tế", hay "Hâm mộ ngoại quá, được thần tượng trả lời luôn".

Khoai Lang Thang, tên thật Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991 tại Bến Tre. Anh tốt nghiệp ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Sau thời gian làm kỹ sư thiết kế, Hoài Phương rẽ hướng sang sáng tạo nội dung vì niềm đam mê du lịch và khám phá.

Năm 2017, anh lập kênh YouTube Khoai Lang Thang, cái tên gắn với biệt danh thời nhỏ và cũng thể hiện tinh thần "dịch chuyển không ngừng". Nhờ phong cách gần gũi, lối kể chuyện mộc mạc, tích cực, Khoai Lang Thang dần chiếm được thiện cảm của đông đảo khán giả ở nhiều độ tuổi, kể cả người lớn tuổi.

Cuối tháng 11/2025, anh được vinh danh là Nhà sáng tạo nội dung của năm tại Vietnam iContent Awards, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp nhận giải thưởng này.