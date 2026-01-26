Bố vừa mất, mẹ bệnh nặng, chàng trai làm điều xúc động ở lễ tốt nghiệp

Hình ảnh tân dược sĩ Phạm Trung Trí Dũng cõng mẹ bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp loại xuất sắc chạm đến cảm xúc của nhiều người. Câu chuyện được quan tâm những ngày qua.

Khoảnh khắc Trí Dũng cõng mẹ lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: Trường cung cấp.

Trong lễ tốt nghiệp tại Đại học Nguyễn Tất Thành ngày 24/1, giữa hàng trăm sinh viên khoác áo cử nhân, hình ảnh Phạm Trung Trí Dũng cõng mẹ bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp khiến nhiều người không khỏi xúc động. Bức ảnh sau đó được chia sẻ rộng rãi thu hút sự chú ý những ngày qua.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện Đại học Nguyễn Tất Thành cho biết Phạm Trung Trí Dũng là sinh viên khoa Dược khóa 20. Trước khi lên bục nhận tấm bằng loại xuất sắc, Trí Dũng phải đối diện với khoảng thời gian khó khăn, vừa chuẩn bị khóa luận tốt nghiệp, vừa trải qua nỗi đau mất cha và cuộc chiến bệnh tật của mẹ.

"Đó là hành trình đầy nước mắt và nghị lực của một sinh viên trẻ", đại diện trường cho hay.

Biến cố gia đình

Theo lời kể của Trí Dũng, những năm cuối đại học cũng là lúc anh phải đối diện với những thử thách lớn nhất của cuộc đời. Cha anh lâm bệnh nặng, mất khả năng tự chăm sóc, trong khi mẹ anh cũng phát hiện mắc bệnh và phải điều trị dài ngày. Gánh nặng gia đình bất ngờ đổ dồn lên vai chàng sinh viên đang ở giai đoạn nước rút của hành trình học tập.

Trí Dũng cho biết cuộc sống của anh thời điểm đó bị chia đôi. Một bên là giảng đường, thực tập và khóa luận tốt nghiệp tại TP.HCM. Bên còn lại là những chuyến xe vội vã về quê, những đêm thức trắng chăm sóc cha mẹ và bữa cơm ăn vội trong bệnh viện.

Dũng và bạn bè trong khoa. Ảnh: NVCC.

Song, chính trong giai đoạn khó khăn ấy, kiến thức ngành Dược lại trở thành điểm tựa quan trọng cho Trí Dũng. Nhờ được đào tạo bài bản, anh có thể chủ động đọc hiểu đơn thuốc, theo dõi quá trình điều trị của mẹ và kịp thời trao đổi với bác sĩ khi có dấu hiệu bất thường.

Việc được "học đi đôi với hành" ngay trong chính gia đình mình khiến Trí Dũng càng thấm thía hơn giá trị thực tiễn của nghề dược. Đó là khả năng đồng hành cùng người bệnh trong những thời khắc mong manh nhất.

Biến cố lớn nhất xảy ra chỉ một tháng trước ngày bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, khi cha của Trí Dũng qua đời. Nỗi đau mất mát quá lớn khiến anh gần như gục ngã. Dũng cho biết bản thân anh vẫn tự nhủ phải thay cha chăm sóc mẹ, phải hoàn thành con đường học tập mà bản thân đã lựa chọn. Vừa lo tang lễ, vừa chăm sóc mẹ đang điều trị, anh vẫn hoàn thành khóa luận đúng hạn và bảo vệ thành công với kết quả xuất sắc.

Ngày nhận bằng tốt nghiệp, Trí Dũng quyết định cõng mẹ. Theo chàng trai, đó là lời tri ân sâu sắc, là cách anh nói với mẹ rằng mọi nỗ lực, mọi thành quả hôm nay đều có bóng dáng của mẹ phía sau.

Giấc mơ bắt đầu từ quầy thuốc nhỏ của mẹ

Trí Dũng sinh ra và lớn lên tại phường Gò Công (Đồng Tháp, địa phận Tiền Giang cũ), trong một gia đình gắn bó với ngành Dược. Mẹ anh làm việc tại một nhà thuốc nhỏ ở địa phương, nơi Dũng đã quen với mùi thuốc, những đơn kê và câu chuyện về sức khỏe từ khi còn rất nhỏ.

Những buổi theo mẹ sắp xếp thuốc, quan sát cách mẹ tư vấn cho người bệnh đã dần hình thành trong anh niềm yêu thích với nghề.

Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, Trí Dũng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hai năm rèn luyện trong môi trường kỷ luật đã giúp anh trưởng thành và ý thức rõ hơn về mục tiêu tương lai.

Trở lại với giấc mơ còn dang dở, Dũng đăng ký theo học ngành Dược tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

"Có lúc tôi thấy bản thân chậm hơn các bạn vì đã rời việc học quá lâu. Nhưng tôi nghĩ nếu đã chọn con đường này, không có lý do gì để bỏ giữa chừng", Dũng nói.

Ngành Dược vốn có khối lượng kiến thức lớn, yêu cầu cao về sự chính xác và khả năng thực hành. Việc quay lại giảng đường sau thời gian gián đoạn khiến Dũng gặp không ít khó khăn trong những ngày đầu.

Tuy nhiên, thay vì nản lòng, Trí Dũng lựa chọn cách học kỷ luật, chia nhỏ kiến thức, dành nhiều thời gian tại phòng thí nghiệm và chủ động trao đổi với giảng viên để bù đắp những phần còn thiếu. Sự kiên trì giúp Trí Dũng từng bước thích nghi, đạt kết quả học tập tốt và nuôi dưỡng quyết tâm theo đuổi nghề đến cùng.