Bảng chi tiêu Tết hơn 100 triệu đồng của gia đình Hà Nội

Chị Nguyễn Trinh cho biết mức chi này nằm trong tính toán và phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình sau một năm công việc kinh doanh thuận lợi.

Từ đầu tháng 1, chị Nguyễn Trinh (29 tuổi, Hà Nội) đã sớm hoàn tất bảng dự toán chi tiêu cho gia đình với con số 105 triệu đồng.

Khoản chi lớn nhất là 30 triệu đồng dùng để biếu Tết bố mẹ hai bên nội ngoại. Tiếp đó là 20 triệu đồng tiền lì xì cho người thân, trẻ nhỏ và 15 triệu đồng dành cho quà tặng đối tác, khách hàng. Các khoản còn lại bao gồm: sắm Tết (10 triệu), quần áo mới (10 triệu), du xuân (7 triệu) và một khoản dự phòng phát sinh 10 triệu đồng.

Chị Trinh cho biết, vì cả hai vợ chồng đều làm kinh doanh nên các khoản chi cho đối tác hay vẻ ngoài cá nhân như tóc tai, quần áo không chỉ là sở thích mà còn là sự đầu tư cho hình ảnh công việc.

"Tôi quan niệm chi tiêu bao nhiêu không quan trọng bằng việc nó có hợp lý với nguồn kinh tế của gia đình mình hay không", chị Trinh chia sẻ.

Bảng chi tiêu Tết của gia đình chị Trinh.

Lên kế hoạch sớm

Để có được khoản tiền này mà không bị động, chị Trinh đã thực hiện kế hoạch tích lũy từ nhiều tháng trước. Mỗi tháng chị đều trích một khoản nhỏ từ lợi nhuận kinh doanh bỏ vào quỹ "Tết cho gia đình". Cách làm này giúp chị thong dong sắm sửa mà không phải đối mặt với áp lực tài chính vào cuối năm, thời điểm bận rộn với các đơn hàng.

Dù có điều kiện kinh tế, nhưng cũng giống như bao bà mẹ bỉm sữa khác, tâm thế đón Tết của chị Trinh đã thay đổi rất nhiều kể từ khi có con. Gia đình chị có 5 thành viên, trong đó có 3 con nhỏ đang ở tuổi ăn, tuổi lớn.

Chị Trinh cho biết khoản chi này phù hợp với kinh tế của gia đình.

Nếu như thời con gái, tiền sắm Tết để diện váy áo xinh đẹp đi check-in, thì nay, các khoản chi tiêu trong Tết của chị Trinh gắn liền với gia đình, con cái.

Chính vì áp lực từ việc chăm sóc 3 con nhỏ, năm nay chị Trinh quyết định cắt bỏ hạng mục sửa sang nhà cửa. Theo dự tính ban đầu, chị định sơn lại một mảng tường và mua thêm một số đồ nội thất mới cho căn nhà thêm phần lộng lẫy. Tuy nhiên, sau khi tính toán lại về chi phí nhân công cuối năm tăng cao, cộng với việc các bạn nhỏ trong nhà chắc chắn sẽ sớm làm bẩn các bức tường mới, chị quyết định hoãn lại.

Chị thừa nhận, bản thân không còn quá háo hức chờ mong Tết như trước đây, nhưng vẫn trân trọng những ngày này vì đó là lúc hiếm hoi hai vợ chồng gác lại được áp lực doanh số, khách hàng để về quê với ông bà.

Chi "mạnh tay" phù hợp với kinh tế

Trong bảng chi tiêu của chị Trinh, các khoản chi cho ông bà 2 bên, lì xì, quà đối tác chiếm tới hơn 60% tổng ngân sách. Chị Trinh bộc bạch, cả năm bận rộn ít có thời gian chăm sóc bố mẹ, nên khoản tiền biếu Tết không chỉ là giá trị vật chất mà còn là tấm lòng của con cái, giúp bố mẹ có thêm khoản chi tiêu, sắm sửa theo ý thích ở quê.

"Kiếm tiền cả năm rồi, có mấy ngày Tết nên mình không ngại chi mạnh tay", chị nói.

Bên cạnh đó, việc thống nhất chi tiêu giữa hai vợ chồng cũng là yếu tố giúp gia đình chị luôn êm ấm mỗi dịp Xuân về. Mọi khoản chi từ lớn đến nhỏ đều được anh chị bàn bạc và đưa vào kế hoạch chung. Điều này giúp tránh được những tranh cãi không đáng có về việc biếu bên nội nhiều hơn hay bên ngoại nhiều hơn.

Nhà có 3 em bé nên các khoản chi cho quần áo, lì xì cũng tốn kém hơn.

Năm 2025 vừa qua, công việc kinh doanh của hai vợ chồng có phần thuận lợi và tiến triển hơn so với năm trước, nên mức chi tiêu Tết năm nay cũng nhỉnh hơn đôi chút. Chị Trinh tin rằng, việc chi tiêu hào phóng một chút cho gia đình cũng là một cách để tạo động lực cho bản thân cố gắng hơn trong năm mới 2026.

Đối với chị Trinh, một cái Tết trọn vẹn là khi các con có quần áo mới, bố mẹ có quà, đối tác hài lòng và bản thân chị được thong thả tận hưởng cảm giác yên bình, không lo toan công việc bên mâm cơm tất niên truyền thống.

"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có gia đình chọn Tết giản dị với vài triệu đồng, có gia đình chọn sự sung túc với hàng trăm triệu. Nhưng suy cho cùng, đích đến cuối cùng của mọi kế hoạch tài chính dịp Tết vẫn là sự hợp lý về tài chính và cảm giác bình yên trong tâm trí", chị chia sẻ.