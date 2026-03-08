Con trai ông trùm Ukraine bị sát hại sau vụ bắt cóc chấn động Bali

Thi thể bị phân mảnh được phát hiện trên bãi biển Bali tháng trước đã được xác định bằng ADN là của một du khách Ukraine, người được cho là bị bắt cóc trước đó ở phía nam đảo.

Du khách Ukraine tử vong sau khi bị bắt cóc ở Bali.

Cảnh sát Bali cho biết phân tích pháp y đã xác nhận các bộ phận thi thể được tìm thấy gần bãi biển Ketewel (huyện Gianyar) thuộc về Ihor Komarov, công dân Ukraine 28 tuổi, người được báo mất tích sau khi bị bắt cóc vào giữa tháng 2, South China Morning Post đưa tin.

Thi thể được nhận dạng sau khi các nhà điều tra so sánh ADN tách từ các phần thi thể với mẫu do cha mẹ nạn nhân cung cấp, người phát ngôn cảnh sát Bali Ariasandy cho biết trong cuộc họp báo tại Denpasar.

“Vì vậy, chúng tôi có thể kết luận rằng các phần thi thể được tìm thấy tại Ketewel thuộc về nạn nhân đã được báo cáo bị bắt cóc trước đó, một công dân Ukraine”, Ariasandy nói đầu tháng 3, theo hãng tin địa phương Kumparan.

Một số báo cáo truyền thông cho biết Komarov là con trai của một doanh nhân giàu có ở thành phố Dnipro và những kẻ bắt cóc đã đòi gia đình nạn nhân khoản tiền chuộc khoảng 10 triệu USD . Các thông tin này càng lan rộng sau khi nhiều đoạn video xuất hiện trên mạng, dường như cho thấy anh bị thương và cầu xin gia đình trả tiền chuộc.

Tuy nhiên, cảnh sát Indonesia cho biết động cơ vụ án vẫn đang được điều tra và chưa xác nhận đầy đủ các thông tin liên quan đến gia cảnh của nạn nhân.

“Cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về khả năng có sự tham gia của mạng lưới mafia, từ phía đại sứ quán liên quan hay từ cảnh sát địa phương về lý lịch của mạng lưới này. Chúng tôi vẫn đang xác định những cá nhân mà chúng tôi nghi ngờ có liên quan chặt chẽ đến vụ bắt cóc này”, Ariasandy nói.

Thi thể được người dân phát hiện tại bãi biển Ketewel vào ngày 26/2.

Thi thể được người dân phát hiện lần đầu gần cửa sông Wos tại bãi biển Ketewel vào ngày 26/2. Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành tìm kiếm dọc bờ biển xung quanh và tiếp tục thu hồi thêm các phần thi thể khác.

Giới chức địa phương tại Ketewel cho biết ban đầu người dân tưởng đây là tượng ogoh-ogoh - loại tượng truyền thống được dựng trước lễ Nyepi của người Bali - trước khi nhận ra đó là thi thể người và báo cho nhà chức trách.

Trước đó, cảnh sát đã điều tra vụ mất tích của Komarov, người được cho là bị bắt cóc vào ngày 15/2 tại khu vực Jimbaran khi đang đi xe máy cùng một người bạn. Theo các điều tra viên, những kẻ tấn công đã ép người đàn ông Ukraine lên một chiếc ôtô, để lại người bạn phía sau để báo cho cơ quan chức năng.

Cảnh sát sau đó lần ra dấu vết dẫn tới một căn biệt thự ở huyện Tabanan và một chiếc Toyota Avanza được cho là phương tiện các nghi phạm sử dụng. Nhà chức trách đã xác định 6 nghi phạm là người nước ngoài, tất cả được cho là đã rời khỏi Indonesia.

“Tất cả đều là người nước ngoài và sở hữu nhiều hộ chiếu. Một số người có hai hoặc ba hộ chiếu. Việc xác minh đang được tiến hành ở nước ngoài”, Ariasandy nói với các phóng viên.

Cảnh sát Indonesia đã phát thông báo truy nã quốc tế và đang phối hợp với Interpol cùng cơ quan nhập cư để truy tìm các nghi phạm.

Truyền thông địa phương cũng cho biết một nghi phạm khác đã bị bắt tại tỉnh Tây Nusa Tenggara. Các điều tra viên vẫn đang làm rõ vai trò cụ thể của từng người liên quan cũng như động cơ phía sau vụ sát hại.

“Một số người trực tiếp thực hiện vụ bắt cóc; có thể còn những người khác sau đó tham gia hành hạ nạn nhân”, Ariasandy nói trong cùng cuộc họp báo, cho thấy cảnh sát tin rằng nhiều người đã tham gia vào vụ án này.