Những công nhân TP.HCM không thưởng Tết, không nghỉ lễ

Công nhân phấn khởi tại sự kiện Xây Tết 2026. Ảnh: Coteccons.

Dưới cái nắng giữa trưa tại một công trình xây dựng ở phường An Khánh (TP.HCM), chị Kim Loan (30 tuổi, Đồng Tháp) tranh thủ ngồi nghỉ dưới bóng cây sau ca làm. Trên tay chị là túi quà Tết nhỏ vừa được công ty trao tặng trong chương trình cuối năm. Mồ hôi còn thấm áo bảo hộ, chị dõi mắt về khu vực sân khấu, nơi nhiều công nhân đang tham gia các hoạt động giao lưu, rộn ràng không khí Tết sớm.

Với chị Loan, những ngày cận Tết không chỉ là thời điểm tổng kết công việc mà còn là lúc sắp xếp lại kế hoạch chi tiêu của gia đình.

Chị làm việc theo hình thức khoán, thu nhập phụ thuộc hoàn toàn vào khối lượng công việc đã hoàn thành. Không có khoản thưởng Tết cố định, chị lựa chọn cách chủ động chuẩn bị từ sớm để việc đón năm mới diễn ra nhẹ nhàng hơn.

“Làm khoán thì có việc mới có tiền, nên mình phải tính trước. Tích góp được bao nhiêu thì chia ra sắm sửa dần. Công ty có quà Tết thế này là anh em công nhân thấy ấm lòng rồi”, chị Loan chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Sắm Tết sớm

Với một bộ phận người lao động, đặc biệt là công nhân làm việc theo hình thức khoán, Tết không gắn với khái niệm thưởng cuối năm. Thay vào đó, nhiều người lựa chọn cách chủ động lên kế hoạch chi tiêu từ sớm, ưu tiên những khoản thiết yếu và sắm sửa theo từng đợt nhỏ.

Chị Kim Loan cho biết ngay từ đầu tháng 1, vợ chồng chị đã dành dụm để mua quần áo mới cho con, sau đó là những món quà giản dị gửi về quê cho người thân. “Mua sớm thì đỡ áp lực. Đến gần Tết chỉ còn lo vé xe và sinh hoạt, không bị dồn chi phí một lúc”, chị nói.

Vợ chồng chị Kim Loan tranh thủ sắm sửa đồ Tết cho con từ sớm.

Không riêng chị Loan, chị Phường (quê Kiên Giang, địa phận An Giang cũ), công nhân phụ hồ cùng dự án, cũng duy trì thói quen sắm Tết từ giữa tháng Chạp. Sau mỗi ca làm, chị ghé chợ công nhân mua thêm bánh mứt, đồ khô hoặc quần áo, mang về cất dần.

“Mua từng chút một vừa dễ xoay tiền, vừa tránh giá tăng cao sát Tết. Tết giờ đơn giản thôi, miễn là có cái mang về cho bố mẹ”, chị chia sẻ.

Theo chị Phường, việc sắm Tết sớm không chỉ giúp kiểm soát chi tiêu mà còn tạo tâm lý thoải mái hơn trong những ngày cuối năm. “Chuẩn bị được sớm thì đến Tết mình thấy nhẹ đầu, làm việc cũng yên tâm hơn”, chị nói.

Trong khi đó, chị Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Đồng Tháp) tận dụng túi quà nhận được từ chương trình “Xây Tết 2026” do Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức ngày 15/1 để làm quà biếu gia đình ở quê.

“Phần quà được đóng gói đầy đủ, chỉn chu nên rất tiện mang về. Nhờ vậy mình tiết kiệm được một khoản chi phí Tết”, chị cho biết.

Làm xuyên Tết

Nhiều công trình xây dựng tạm dừng thi công để công nhân về quê ăn Tết, nhưng vẫn có những vị trí buộc phải duy trì lực lượng trực xuyên suốt kỳ nghỉ. Trong số đó, tổ an ninh công trình là bộ phận không thể thiếu, đảm bảo tài sản, máy móc và an toàn cho toàn bộ khu vực đang thi công.

Tại một công trình xây dựng gần công viên Bờ sông Sài Gòn, anh Giang Võ, tổ trưởng an ninh, tất bật thảo luận cùng đồng nghiệp về công tác an toàn cũng như danh sách phân ca trực Tết. Anh cho biết năm nay là năm thứ 3 mình ở lại làm việc xuyên Tết.

Anh Giang Võ không về quê Tết này để đảm bảo tiến độ công việc.

Công việc của anh Giang bắt đầu từ những ngày cuối năm và kéo dài đến hết kỳ nghỉ lễ, thời điểm công trình gần như không có hoạt động thi công nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh.

Theo anh Giang, tổ an ninh gồm nhiều người, trong đó các thành viên có thể lựa chọn đăng ký trực Tết luân phiên hoặc về quê. Với vị trí tổ trưởng, anh có thể về ăn Tết cùng gia đình nhưng anh muốn bản thân phải có mặt thường xuyên để xử lý tình huống phát sinh.

"Anh em về quê được thì mình ở lại. Đây là việc mình đã quen nhiều năm", anh Giang chia sẻ.

Tương tự, đón giao thừa tại công trình đã trở thành điều quen thuộc với anh Long Phạm (ngụ Kiên Giang) - làm nghề bảo vệ công trình. Anh cho biết mọi năm, ca trực đêm cận Tết diễn ra trong không gian tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn công trường và tiếng bộ đàm. Bữa cơm Tết của những người ở lại được chuẩn bị đơn giản, chủ yếu để động viên tinh thần lẫn nhau.

"Nhớ nhà thì không tránh khỏi, nhưng trách nhiệm là trên hết. Gia đình ở quê hiểu nên cũng động viên mình cố gắng", anh Long cho biết. Theo anh, sự động viên từ gia đình là yếu tố giúp anh yên tâm hoàn thành nhiệm vụ trong những ngày Tết.