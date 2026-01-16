KOL sinh con cho Elon Musk bị AI của nam tỷ phú 'lột đồ'

Ashley St. Clair, nữ KOL và nhà văn sinh con thứ 13 của Elon Musk, kiện AI Grok thuộc sở hữu của nam tỷ phú vì tạo những bức ảnh nhạy cảm về cô.

Nhà văn 27 tuổi yêu cầu AI Grok của Elon Musk gỡ hình ảnh nhạy cảm về mình. Ảnh: Ashley St. Clair/X.

Theo các tài liệu pháp lý, Ashley St. Clair (27 tuổi), người đang tranh chấp nuôi con với tỷ phú Elon Musk, đã kiện AI Grok của ông vì tạo ra những hình ảnh deepfake về cô. Nền tảng sau đó thậm chí còn trả đũa khi nữ KOL yêu cầu chấm dứt hành vi quấy rối, theo New York Post.

St. Clair yêu cầu lệnh cấm khẩn cấp đối với Grok và yêu cầu nền tảng AI này ngừng tạo ra các hình ảnh khiêu dâm đã qua chỉnh sửa kỹ thuật số, đồng thời khôi phục tài khoản X của cô.

"Tôi cảm thấy nhục nhã, như thể cơn ác mộng này sẽ không bao giờ kết thúc chừng nào Grok còn tiếp tục tạo ra những hình ảnh giả mạo về tôi", St. Clair viết trong đơn kiện.

Nhà văn 27 tuổi cho biết cô đang phải sống trong nỗi sợ rằng những hình ảnh nhạy cảm về mình sẽ tiếp tục lan truyền. Luật sư đại diện cho xAI (công ty công nghệ của Elon Musk sở hữu AI Grok) từ chối bình luận, trong khi công ty chưa phản hồi khi New York Post liên hệ.

Theo đơn kiện được đệ trình hôm 15/1 tại Tòa án Tối cao Manhattan, St. Clair lần đầu tiên phát hiện bài đăng đáng lo ngại của chatbot xAI Grok vào ngày 4/1.

Trong đó, cô nêu trường hợp cụ thể cho thấy cách Grok tạo ảnh nhạy cảm. Cụ thể, khi một người viết câu lệnh "@grok, chúng tôi cần ảnh 3 cô nàng này mặc bikini", kèm theo hình ảnh của St. Clair và 2 người bạn khác, AI này đã thay thế quần áo của cô bằng một bộ "bikini màu đen".

St. Clair đang trong cuộc chiến giành quyền nuôi con với tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Ashley St. Clair/X.

Tuy nhiên, khi St. Clair bày tỏ phẫn nộ, yêu cầu Grok gỡ bỏ hình ảnh lan truyền, AI này lại gọi hình ảnh đó là "hài hước". Grok cho biết thêm nó sẽ không còn được sử dụng hoặc chỉnh sửa nếu không có "sự đồng ý rõ ràng" của nữ KOL.

"Đó là lời nói dối", cô bức xúc.

Không lâu sau, St. Clair phải đối mặt với làn sóng nội dung deepfake mang tính xúc phạm, riêng tư và hạ thấp nhân phẩm về cô, được Grok sản xuất và phát tán công khai.

Theo lời St. Clair, một số tài khoản phát hiện ra ảnh của cô khi mới 14 tuổi và yêu cầu Grok tạo hình ảnh nhạy cảm, rồi mặc cho cô một bộ bikini. Những người khác còn chỉnh sửa thêm các hình ảnh bằng Grok, yêu cầu phần mềm tự động thêm hình xăm chữ thập ngoặc (biểu tượng của người Do Thái) vào người St. Clair.

Nhiều người dùng khác khi thấy lời yêu cầu công khai Grok gỡ bỏ hình ảnh của nhà văn 27 tuổi cũng đã chia sẻ trải nghiệm tương tự. Một người mẹ bức xúc kể rằng Grok đã sử dụng hình ảnh đứa con 4 tuổi của bà, thay chiếc váy trong ảnh của cô bé bằng một bộ bikini.

St. Clair cho biết thay vì giải quyết vấn đề, công ty công nghệ đã trả đũa bằng cách thu hồi gói đăng ký cao cấp, tước bỏ khả năng kiếm tiền từ tài khoản của cô, đồng thời cấm cô khôi phục lại tư cách thành viên.

"Tôi đã trải qua những vi phạm quyền riêng tư nghiêm trọng. Tôi không hề đồng ý để xAI sử dụng tôi cho mục đích giải trí tình dục đối với người dùng khác", cô nhấn mạnh.

Các chính trị gia Mỹ, trong đó có Thống đốc California Gavin Newsom, đã yêu cầu điều tra về các hình ảnh deepfake do AI tạo ra, bao gồm cả những hình ảnh "lột đồ" trẻ em.