Clip trên máy bay khiến cô gái Hàn Quốc nhận 'bão' chỉ trích

Đăng khoảnh khắc hoảng sợ la hét khi máy bay rung lắc vì nhiễu động, cô gái người Hàn Quốc bị cho là dàn dựng câu view. Cô đã phải lên tiếng đính chính về sự việc.

Cô gái la hét khi máy bay rung lắc do nhiễu động Từng gặp tai nạn trên chuyến bay vào năm 2024, Mia (Hàn Quốc) hoảng sợ la hét khi chuyến bay mới đây rung lắc khi vào vùng nhiễu động không khí.

Ngày 13/1, Mia (một người Hàn Quốc đang sinh sống tại Singapore) đăng tải vlog ngắn về nhật ký hành trình chuyến bay, trong đó có cảnh cô hét lên đầy hoảng loạn khi máy bay rung lắc.

Clip nhanh chóng viral với hơn 6 triệu lượt xem với hàng nghìn bình luận là lời chỉ trích cho rằng cô chỉ "giả vờ hoảng loạn". Nhiều ý kiến nói rằng toàn bộ video là dàn dựng thái quá.

Cụ thể, vlog bắt đầu với cảnh Mia thưởng thức những món ăn trên máy bay và tỏ ra khá thoải mái. Sau đó, thời điểm máy bay đi vào vùng nhiễu động và rung lắc mạnh, cô đã hét lên đầy sợ hãi.

Nhiều người cho rằng Mia dàn dựng clip, giả vờ sợ hãi.

Nhiều dân mạng chế nhạo, nói rằng cô la hét một cách không thật, trong khi mắt vẫn nhìn thẳng vào camera - chứng tỏ cô không quá sợ hãi. Một số người thắc mắc tại sao cô lại quay vlog nếu thực sự sợ đi máy bay như cô nói.

Ngày 15/1, trước sự tấn công của dân mạng, Mia đã đăng một video đính chính, khẳng định tiếng hét sợ hãi và chứng sợ đi máy bay của cô là có thật.

Cô kể mình từng là hành khách trong chuyến bay SQ321 gặp nạn năm 2024. Vụ tai nạn khiến một người đàn ông 73 tuổi, quốc tịch Anh thiệt mạng và hơn 100 hành khách bị thương.

Khi xảy ra tai nạn, Mia đang ở trong buồng vệ sinh và bị gãy xương sống do va đập. Cô chứng minh câu chuyện của mình bằng ảnh chụp X-quang cột sống cũng như hình ảnh cô nằm trong bệnh viện.

"Trong đầu tôi thậm chí không nhận ra đó là nhiễu động, tôi cứ nghĩ máy bay thực sự đang rơi xuống", Mia nhớ lại.

Trong sự cố năm 2024, chuyến bay SQ321 đã giảm độ cao khoảng 54 m trong chưa đầy 5 giây.

Mia từng gặp tai nạn máy bay vào năm 2024, khiến cô hoảng sợ mỗi khi máy bay đi vào vùng nhiễu động.

Mia cho biết trải nghiệm lần đó khiến cô "vô cùng lo lắng" về cảm giác máy bay bị chúc xuống khi gặp nhiễu động, dẫn đến việc cô hét lên trong chuyến bay gần đây - khoảnh khắc đang trở thành tâm điểm tranh luận.

Cô nói thêm rằng chứng sợ đi máy bay là một vấn đề có thật và hy vọng người xem đừng "vội vàng phán xét".

"Tôi nghĩ chúng ta không nên phủ nhận nỗi sợ hãi của bất kỳ ai chỉ vì ta không đồng cảm, và nỗi sợ hãi ở mỗi người lại khác nhau", cô nói.

Mia cũng làm rõ rằng cô đăng khoảnh khắc sợ hãi vì nghĩ nó ấn tượng, nhưng thừa nhận có thể đã cắt bỏ quá nhiều đoạn, dẫn đến việc mọi người nghĩ rằng cảm xúc là giả.