Cô dâu Lào hát 'Hơn cả yêu' tặng chồng ở đám cưới gây sốt

Giọng hát của Nounnapha vang lên trong lễ cưới tại Viêng Chăn khiến nhiều khách mời bất ngờ. Ca khúc tiếng Việt được cô chuẩn bị đặc biệt để dành tặng chú rể trong ngày trọng đại.

Cô dâu Lào hát tiếng Việt trong lễ cưới gây sốt mạng xã hội Màn hát tiếng Việt của cô dâu Lào trong ngày cưới khiến khách mời thích thú, dân mạng khen phát âm rõ và đầy cảm xúc.

Sau khi hoàn tất các nghi lễ trong đám cưới, khoảnh khắc cô dâu Nounnapha (sống tại thủ đô Viêng Chăn, Lào) cầm micro thể hiện ca khúc Hơn cả yêu bằng tiếng Việt khiến hàng trăm khách mời thích thú.

Video ghi lại màn trình diễn nhanh chóng được chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút khoảng 3,5 triệu lượt xem. Nhiều người dành lời khen cho giọng hát tình cảm cũng như khả năng phát âm tiếng Việt rõ ràng của cô dâu Lào.

Lời ca ấp ủ tặng người thương

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nounnapha cho biết ca khúc Hơn cả yêu không phải lựa chọn ngẫu nhiên. Cô đã biết đến bài hát này từ khoảng 5 năm trước và ấn tượng với giai điệu cũng như ca từ ý nghĩa.

Ý tưởng hát ca khúc này trong lễ cưới cũng được Nounnapha ấp ủ từ khá lâu. Trước ngày diễn ra hôn lễ, cô dành thời gian luyện tập để có thể tự tin thể hiện trước gia đình và bạn bè.

"Tôi nghe bài này rất nhiều nên chỉ tập hát một đêm trước lễ cưới. Tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai nên việc tập không gặp khó khăn", cô nói.

Cặp đôi Lào được chú ý sau video hát tiếng Việt gây sốt.

Nounnapha từng có thời gian học tập tại Việt Nam. Sau khi trở về Lào, cô vẫn giữ thói quen nghe nhạc Việt nên khá quen với giai điệu cũng như cách phát âm.

Theo cô dâu, việc chọn một ca khúc tiếng Việt trong ngày cưới xuất phát từ mong muốn dành món quà đặc biệt cho chồng. Với cô, ý nghĩa của bài hát quan trọng hơn việc mọi người xung quanh có hiểu lời hay không.

Trước lễ cưới, Nounnapha cũng thu âm thử ca khúc để cảm thấy yên tâm hơn. Tuy nhiên, trong buổi tiệc, cô vẫn trực tiếp cầm micro hát theo giai điệu trước sự cổ vũ của khách mời.

"Tôi không phải ca sĩ chuyên nghiệp nên thu âm trước để đỡ hồi hộp. Khi cầm micro hát trong lễ cưới, đó là giây phút rất hạnh phúc", cô chia sẻ.

Khoảnh khắc đáng yêu trong lễ cưới của cặp đôi người Lào.

Quen thuộc với tiếng Việt

Nounnapha hiện công tác trong quân đội, còn chồng cô, Vilasuk, làm kinh doanh. Cả hai từng có thời gian học tập tại Việt Nam nên tiếng Việt trở thành ngôn ngữ quen thuộc trong cuộc sống.

Trước đây, Nounnapha và Vilasuk từng làm việc tại chi nhánh của một ngân hàng Việt Nam tại Lào. Họ quen nhau từ năm 2021 nhờ sự mai mối của đồng nghiệp, sau đó tìm hiểu trong khoảng 5 năm trước khi quyết định tổ chức đám cưới vào năm nay.

Theo Nounnapha, tình yêu của mỗi cặp đôi đều có nét riêng, còn điều đặc biệt trong mối quan hệ của họ là sự ổn định và cảm giác bình yên khi ở cạnh nhau.

"Tôi tìm thấy ở anh ấy một người có thể cùng im lặng cả ngày mà vẫn thấy thoải mái", cô nói.

Vợ chồng Nounnapha từng có quãng thời gian học tập ở Việt Nam.

Nounnapha cho biết sự gắn bó của cả hai đến từ những điều rất giản dị trong cuộc sống. Chồng là người luôn quan tâm, lo lắng khi cô bị ốm và chú trọng chăm sóc gia đình. Với Nounnapha, đó là những điều khiến cô tin tưởng và muốn cùng anh đi đường dài.

Sau khi đoạn video Nounnapha hát ca khúc tiếng Việt lan truyền, nhiều người gửi lời chúc mừng tới cặp đôi. Bản thân cô gái Lào cũng bất ngờ trước sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, khi khoảnh khắc riêng tư trong ngày cưới lại nhận được nhiều sự quan tâm và lời chúc phúc.