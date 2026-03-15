Cô dâu, chú rể Hải Phòng đi bỏ phiếu bầu cử ngay sau đám cưới gây sốt

Ngay sau lễ thành hôn sáng 15/3, Minh Hiếu và Hà Phương cùng nhau đến điểm bỏ phiếu tại xã Nam Sách (Hải Phòng) để thực hiện quyền công dân, rồi chụp lại bộ ảnh cưới đặc biệt.

Minh Hiếu và Hà Phương chụp ảnh cưới trước điểm bỏ phiếu số 15. Ảnh: NVCC.

Sáng 15/3, trong không khí cả nước hướng về ngày bầu cử, chú rể Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 2001), cán bộ Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, cùng cô dâu Dương Thị Hà Phương tổ chức lễ thành hôn trong không khí ấm cúng bên gia đình và bạn bè.

Sau khi hoàn tất các nghi thức cưới hỏi trong buổi sáng, cặp đôi di chuyển đến điểm bỏ phiếu số 15 tại thôn Mạc Thị Bưởi, xã Nam Sách, Hải Phòng để tham gia bỏ phiếu.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Minh Hiếu cho biết cả hai đều mong muốn ngày cưới không chỉ là dấu mốc riêng của gia đình mà còn gắn với trách nhiệm công dân.

"Hôm nay là ngày rất đặc biệt với chúng tôi. Vừa chính thức trở thành vợ chồng, vừa được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Điều đó khiến ngày cưới càng có ý nghĩa hơn", Hiếu nói.

Cặp đôi hoàn thành nghi thức kết hôn, sau đó đến điểm bỏ phiếu thực hiện quyền công dân. Ảnh: NVCC.

Sự xuất hiện của cặp đôi trong trang phục cưới tại khu vực bỏ phiếu thu hút sự chú ý của nhiều người dân địa phương. Để tránh ảnh hưởng đến công tác bầu chọn, Hiếu và Phương cùng chụp một số bức ảnh lưu niệm trước rồi nhanh chóng vào khu vực bỏ phiếu. Theo chú rể, việc sắp xếp thời gian đi bỏ phiếu ngay trong ngày cưới đã được hai vợ chồng thống nhất từ trước.

Sau khi hoàn thành thủ tục theo quy định, cả hai lần lượt bỏ lá phiếu của mình, thực hiện quyền và trách nhiệm công dân trong ngày bầu cử.

Khoảnh khắc cô dâu chú rể cẩn thận gấp lá phiếu và bỏ vào thùng phiếu được nhiều người xung quanh ghi lại. Không ít cử tri bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh này.

Nguyễn Minh Hiếu và Dương Thị Hà Phương quen nhau từ năm 2022 khi còn học đại học. Sau thời gian tìm hiểu và gắn bó, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân.

Những bức ảnh cưới chụp tại điểm bỏ phiếu sau đó được bạn bè chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây là một khoảnh khắc đẹp, thể hiện sự gắn kết giữa niềm vui cá nhân và tinh thần trách nhiệm công dân trong sự kiện đặc biệt của đất nước.