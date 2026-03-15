Khách Tây tự lấy vòi rửa xe máy, phản ứng của chủ nhà gây sốt

Ngày 14/3, đoạn video ghi lại cảnh một nam du khách nước ngoài tự lấy vòi nước trước nhà dân để rửa xe máy ở Hà Giang được chia sẻ trên mạng xã hội. Hành động của vị khách cùng phản ứng thân thiện của gia chủ khiến nhiều người chú ý.

Chủ nhà trong câu chuyện là chị Nguyễn Thị Huyền Trang, sống tại phường Hà Giang 2 (địa phận phường Minh Khai cũ, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang), hiện làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch địa phương. Theo chị, sự việc xảy ra ngay trước cửa nhà mình vào khoảng 17h ngày 4/3, khi chị không có mặt ở nhà.

Qua camera và lời kể của đồng nghiệp, chị Trang biết một vị khách nước ngoài đi xe máy dừng lại trước nhà mình, sau đó tự mở vòi nước để rửa xe. Sau khi rửa xong, vị khách cất vòi nước gọn gàng rồi rời đi.

"Tôi thấy bạn rất lịch sự. Bạn ấy cũng có ngó vào nhà nhưng không thấy ai. Tôi nghĩ nếu có ai ở đó, bạn sẽ hỏi đàng hoàng. Dù hỏi hay không hỏi, tôi cũng sẵn lòng giúp đỡ", chị Trang chia sẻ.

Theo chị Trang, khu vực nhà chị nằm gần nhiều homestay nên thường xuyên có khách nước ngoài qua lại. Chị đoán vị khách trong video có thể đang lưu trú tại homestay đối diện. Với chị, việc giúp đỡ du khách trong những chuyện nhỏ như vậy là điều bình thường, nhất là khi Hà Giang ngày càng đón nhiều bạn bè quốc tế đến trải nghiệm.

Sau khi chia sẻ clip trên trang cá nhân, chị Trang bất ngờ nhận nhiều lượt tương tác. Không ít người cho rằng hành động tự giác cất gọn vòi nước sau khi sử dụng cho thấy sự lịch sự của vị khách. Bên cạnh đó, thái độ thoải mái của chủ nhà cũng được khen ngợi vì thể hiện sự hiếu khách của người dân địa phương.