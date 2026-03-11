Nỗi khổ của 'cô gái đẹp nhất thế giới'

Từng được truyền thông gọi là "cô bé đẹp nhất thế giới" khi mới 6 tuổi, Thylane Blondeau lớn lên trong hào quang nhưng cũng phải đối mặt với áp lực và sự soi mói suốt nhiều năm.

Thylane từng chối bỏ danh xưng "cô gái đẹp nhất thế giới". Ảnh: thylaneblondeau/Instagram.

Ngày 9/3, Thylane Blondeau, người mẫu Pháp nổi tiếng với danh xưng "cô gái đẹp nhất thế giới", gây chú ý khi đăng tải bức ảnh kèm thông báo chấp nhận lời cầu hôn của bạn trai Ben Attal, cũng là bạn thân lâu năm.

"Tôi nói đồng ý với anh bạn thân. Chúc mừng tình yêu vĩnh cửu", Blondeau viết. Sau đó, cô và bạn trai kỷ niệm màn cầu hôn tại một khách sạn hạng sang ở Hy Lạp.

Theo chia sẻ của Blondeau trên trang cá nhân, cả hai quen nhau từ khi còn khá trẻ và đồng hành tại các sự kiện thời trang. Người mẫu từng chia sẻ niềm hạnh phúc khi bước sang một chương mới trong cuộc sống cùng với người bạn đời.

Dù được ưu ái gọi là "cô gái đẹp nhất thế giới", Blondeau từng lên tiếng chối bỏ danh xưng này. Nói với Telegraph năm 2018, người mẫu gốc Pháp cho biết: "Tôi không phải là 'cô gái đẹp nhất thế giới' gì cả. Tôi chỉ là thiếu niên bình thường thôi".

Hình ảnh Blondeau lúc bé từng gây sốt toàn cầu. Ảnh: thylaneblondeau/Instagram.

Sinh năm 2001 tại Aix-en-Provence (Pháp), Thylane Blondeau cùng em trai Ayrton Blondeau là con của cựu cầu thủ bóng đá Patrick Blondeau và người dẫn chương trình truyền hình Veronika Loubry.

Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ khi còn rất nhỏ sau khi được nhà thiết kế Jean Paul Gaultier phát hiện và mời trình diễn trên sàn catwalk lúc mới 4 tuổi. Không lâu sau, những bức ảnh của cô bé với gương mặt búp bê và đôi mắt xanh lan truyền trên mạng, dấy lên danh xưng "cô gái đẹp nhất thế giới".

Việc nổi tiếng từ quá sớm khiến cuộc sống của Blondeau thay đổi. Theo Daily Mail, năm 2011, khi mới 10 tuổi, cô trở thành người mẫu trẻ nhất xuất hiện trên Vogue Paris.

Hình ảnh Blondeau với lớp trang điểm đậm, mang giày cao gót và trang phục được cho là quá trưởng thành. Bộ ảnh này vấp phải nhiều chỉ trích vì bị cho là "tình dục hóa trẻ em" trong ngành thời trang.

Nhiều năm sau đó, Blondeau liên tục phải đối mặt với những lời bình luận về ngoại hình, từ tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ đến các so sánh về vẻ đẹp khi cô trưởng thành. Người mẫu từng lên tiếng trên mạng xã hội khẳng định mình chưa từng phẫu thuật, cho rằng nhiều người quá vội vàng đưa ra nhận xét về ngoại hình của cô.

Cuộc sống của người mẫu Pháp cũng không tránh khỏi biến cố cá nhân. Năm 2021, Blondeau phải phẫu thuật sau khi phát hiện u nang buồng trứng. Người mẫu khi đó kêu gọi mọi người chú ý đến các dấu hiệu sức khỏe bất thường và đi khám sớm.

Hiện ở tuổi 24, Blondeau vẫn hoạt động trong ngành thời trang và hợp tác với nhiều thương hiệu lớn. Tuy vậy, danh xưng "cô gái đẹp nhất thế giới" từng mang lại sự nổi tiếng cũng được cho là áp lực kéo dài với người mẫu, khi mọi thay đổi trong cuộc sống và ngoại hình của cô đều trở thành chủ đề bàn tán của dư luận.

Blondeau khoe ảnh nhẫn cầu hôn của bạn trai. Ảnh: thylaneblondeau/Instagram.