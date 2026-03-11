Bài đăng của tội phạm tình dục khét tiếng nhất Hàn Quốc gây phẫn nộ

Kẻ cầm đầu "phòng chat thứ N" khét tiếng tại Hàn Quốc vấp phải làn sóng phẫn nộ của dư luận sau khi đăng bài khoe việc nhận "giải thưởng" trong trại giam.

Cho khoe chứng nhận trong tù giam. Ảnh: Tistory.

Cho Ju-bin, kẻ cầm đầu đường dây bóc lột tình dục trực tuyến khét tiếng bị bắt vào tháng 3/2020, đã bị khóa tài khoản blog sau khi đăng bài khoe thành tích trong tù, theo The Korea Times.

Theo truyền thông Hàn Quốc, bài viết được đăng vào cuối tháng 2 thông qua một người đại diện bên ngoài. Trong bài, Cho đăng ảnh giấy chứng nhận mang tên "Giải thưởng xuất sắc về giáo dục nhân cách chuyên sâu" do trại giam trao tặng.

Dựa vào nội dung bài viết, Cho cho rằng đây là một "giải thưởng hợp pháp" và nói phần thưởng đi kèm chỉ là vài cốc mì ăn liền.

"Giải thưởng cho thành quả lao động của tôi", phạm nhân viết, thậm chí người này còn nói với gia đình rằng có thể "dán giấy khen lên tủ lạnh ở nhà".

Bức ảnh đính kèm do các bạn tù của Cho viết. Ảnh: Tistory.

Bài đăng còn đính kèm bức ảnh chứa thông điệp khích lệ từ các bạn tù. Một số trích dẫn bao gồm "Thật tốt khi thấy bạn luôn sống tích cực" hay "Tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ quên đi quá khứ và tìm thấy hạnh phúc". Trong khi đó, một tù nhân khác viết: "Thật khó tin khi thấy bạn ở đây sau khi nhìn thấy bạn trên TV, nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy tiếc cho bạn. Vui lên".

Bài đăng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và vấp phải nhiều chỉ trích. Nhiều người cho rằng hành động khoe thành tích trong khi đang thụ án vì tội phạm nghiêm trọng là thiếu tôn trọng các nạn nhân, đi kèm là thái độ chưa biết ăn năn.

Sau khi làn sóng phản đối bùng lên, nền tảng blog Tistory đã quyết định xóa vĩnh viễn tài khoản của Cho. Đơn vị thông báo nội dung do Cho đăng tải vi phạm chính sách dịch vụ.

Cho Ju-bin (31 tuổi) đang thụ án 47 năm 4 tháng tù vì cầm đầu đường dây tội phạm tình dục trực tuyến trên ứng dụng Telegram, thường được gọi là vụ "phòng tiến sĩ" hay "phòng chat thứ N (Nth Room)".

Đường dây này đã ép buộc nhiều phụ nữ và trẻ vị thành niên quay video nhạy cảm, sau đó phát tán hoặc bán trong các phòng chat kín.

Bài viết đăng tải của Cho khi còn trong tù tiếp tục làm dấy lên tranh luận tại Hàn Quốc về việc quản lý hoạt động trực tuyến của phạm nhân, đặc biệt là những người liên quan đến các vụ tội phạm tình dục trên không gian mạng.