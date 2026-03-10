Đừng 'đột kích' chuyện chăn gối với bạn đời lúc 22h

Theo chuyên gia, những thay đổi nhỏ trong thói quen sinh hoạt hàng ngày có thể giúp các cặp đôi khơi lại cảm xúc và duy trì sự gắn kết.

Nhiều cặp đôi thường tiếp cận chuyện chăn gối như một “bài kiểm tra bất ngờ” vì những lời đề nghi đường đột, thiếu chuẩn bị. Ảnh: The New York Times.

Ngủ ngon, kiểm soát căng thẳng và loại trừ các vấn đề y tế đều có thể là những phương pháp dựa trên bằng chứng khoa học để cải thiện ham muốn tình dục, nhưng thường không mang lại kết quả rõ rệt, theo Telegraph.

Vanessa Marin, nhà trị liệu tâm lý với hơn 20 năm kinh nghiệm trong liệu pháp tình dục, cho biết các cặp đôi hoàn toàn có thể bám vào ý nghĩ "đang yêu đúng người" để khơi dậy ham muốn.

"Hầu hết mọi người đều sợ hãi khi cảm thấy như niềm đam mê đã chết trong mối quan hệ, nhưng sự thật là có một số điều đơn giản chúng ta có thể làm để mang cảm xúc quay trở lại", Vanessa nói.

Thay đổi "thứ tự" của buổi hẹn hò

Nhiều cặp đôi xem sự gần gũi là phần kết thúc của một buổi tối lãng mạn. Tuy nhiên, sau bữa ăn lớn hoặc vài ly rượu, cơ thể thường rơi vào trạng thái mệt mỏi hoặc buồn ngủ.

Một số chuyên gia gợi ý các cặp đôi có thể đảo ngược trình tự này. Dành thời gian riêng tư trước khi đi ăn tối hoặc ra ngoài giúp giảm áp lực, đồng thời tạo cảm giác thư giãn và thoải mái hơn.

Đừng chờ đến khi "có hứng"

Không ít người nghĩ rằng ham muốn phải xuất hiện trước khi bắt đầu sự thân mật. Nhưng trong thực tế, đặc biệt ở các mối quan hệ lâu dài, cảm xúc này đôi khi chỉ xuất hiện sau khi hai người đã bắt đầu gần gũi.

Các chuyên gia khuyên thay vì tự hỏi "mình có muốn không", hãy thử nghĩ "mình có sẵn sàng dành thời gian cho sự gần gũi không". Sự thay đổi nhỏ trong cách suy nghĩ có thể giúp giảm áp lực và mở ra cơ hội cho cảm xúc phát triển tự nhiên.

Nhà trị liệu tình dục Vanessa Marin và chồng Xander. Ảnh: Everglow Photo.

Chia sẻ việc nhà

Một khái niệm thú vị thường được nhắc đến là "chore play", tạm hiểu là "màn dạo đầu từ việc nhà".

Khi một người chủ động chia sẻ các công việc thường ngày như rửa bát, dọn dẹp hoặc chăm sóc con cái, đối phương có thể cảm thấy được hỗ trợ và tôn trọng hơn. Khi sự căng thẳng trong đời sống giảm bớt, cảm xúc tích cực giữa hai người cũng dễ phát triển hơn.

Cùng nhau vận động

Hoạt động thể chất không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có thể giúp cải thiện cảm xúc và năng lượng của cơ thể.

Việc cùng nhau chạy bộ, tập gym hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời giúp các cặp đôi có thêm thời gian gắn kết. Ngoài ra, nhìn thấy đối phương trong trạng thái năng động cũng có thể khơi lại cảm giác hấp dẫn giống như những ngày đầu hẹn hò.

Tránh những "lời đề nghị bất ngờ"

Nhiều cặp đôi thường tiếp cận chuyện chăn gối như một “bài kiểm tra bất ngờ”. “Đến khoảng 10h tối, một người mới quay sang hỏi: ‘Em/anh có muốn chuyện ấy không?’”, Vanessa nói. “Lúc đó người còn lại dễ rơi vào thế khó xử. Từ chối thì sợ làm đối phương tổn thương, còn đồng ý lại có cảm giác như nghĩa vụ. Cả hai đều tạo áp lực”.

Thay vào đó, bà khuyên các cặp đôi nên áp dụng cách gọi là “khởi động kéo dài”: bắt đầu gợi mở câu chuyện từ sớm, để sự thân mật trở thành một kế hoạch chung, thay vì một lời đề nghị đột ngột.

“Điều này có thể đơn giản như gieo ‘tín hiệu’ từ buổi sáng: ‘Hôm nay mình có muốn dành thời gian cho nhau không?’. Sau đó, hãy nói chuyện thực tế như những người trưởng thành, vì ham muốn nhiều khi cũng cần được sắp xếp. Nếu ai đó kiệt sức, họ khó có thể cảm thấy hứng thú”, chuyên gia gợi ý.

Bên cạnh đó, duy trì sự kết nối bằng những cử chỉ nhỏ trong ngày cũng rất quan trọng: một tin nhắn, một lời khen… Không phải để ép buộc cảm xúc, mà để nuôi dưỡng sự gần gũi. Khi những “tín hiệu” như vậy được gieo từ sớm, đến buổi tối, chuyện chăn gối sẽ không còn là một lời đề nghị bất ngờ, mà trở thành sự tiếp nối tự nhiên của cả ngày kết nối.

Nhìn đối phương theo hướng tích cực

Trong cuộc sống thường ngày, các cặp đôi dễ chú ý đến những điều khiến họ khó chịu ở đối phương, từ việc quên trả lời tin nhắn đến những thói quen nhỏ trong sinh hoạt.

Tuy nhiên, việc tập trung vào những điểm tích cực và thể hiện sự trân trọng có thể giúp khôi phục cảm giác hấp dẫn. Theo các chuyên gia, sự thu hút thường tăng lên khi chúng ta chủ động chú ý đến những điều mình yêu thích ở người kia.

Duy trì những cử chỉ thân mật

Một sai lầm phổ biến là chỉ hôn hoặc ôm khi muốn tiến tới sự gần gũi. Khi đó, những cử chỉ này vô tình trở thành tín hiệu cho tình dục thay vì là biểu hiện của tình cảm.

Các chuyên gia khuyến khích các cặp đôi duy trì những tiếp xúc thân mật hàng ngày như ôm nhau khi gặp mặt, hôn tạm biệt trước khi đi làm hoặc dành vài phút gần gũi trước khi ngủ. Những hành động nhỏ này giúp duy trì sự kết nối cảm xúc và tạo nền tảng cho sự thân mật lâu dài.