Lợi ích khi vợ chồng ngủ riêng, 'ly thân' tình dục

Ngày càng nhiều cặp vợ chồng chọn tách riêng giường để cải thiện giấc ngủ, thậm chí giúp mối quan hệ tốt hơn.

Nhiều cặp đôi cảm thấy hạnh phúc khi ngủ riêng. Ảnh minh họa: iStock.

Không ít người tin rằng vợ chồng hạnh phúc phải ngủ chung giường. Tuy nhiên thực tế, ngày càng nhiều cặp đôi lựa chọn tách riêng để có giấc ngủ tốt hơn.

Dữ liệu gần đây cho thấy khoảng 18% cặp vợ chồng ngủ riêng, có thể gọi là "ly hôn khi ngủ" hay "ly thân tình dục". Với một số người, việc này không khiến tình cảm xa cách mà còn giúp mối quan hệ trở nên dễ chịu hơn, theo abc.net.au.

Hannah, 36 tuổi, sống tại Hobart (Australia), là một trong số đó. Trong thời gian mang thai, tiếng ngáy của cô trở nên lớn hơn nên bạn đời chuyển sang ngủ ở phòng khác.

Sau khi sinh con và phẫu thuật xoang, Hannah gần như không còn ngáy nữa, nhưng hai người vẫn giữ thói quen ngủ riêng. "Chúng tôi thực sự thoải mái và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho mọi cặp đôi", cô nói.

Vì sao ngủ riêng?

Theo Naomi Doyle - chuyên gia hòa giải gia đình tại Relationships Australia NSW, lý do phổ biến nhất khiến các cặp đôi ngủ riêng là để cải thiện chất lượng giấc ngủ.

"Ngủ riêng thường bị xem là dấu hiệu bất ổn trong mối quan hệ. Nhưng thực tế, vấn đề trước hết chính là giấc ngủ", bà cho biết.

Nhiều yếu tố có thể khiến hai người khó ngủ khi nằm chung giường, như chứng ngưng thở khi ngủ, tiếng ngáy, hoặc khi một người ngủ rất nông. Ngoài ra, việc trở mình nhiều hay lịch sinh hoạt khác nhau như người làm ca đêm cũng khiến giấc ngủ bị ảnh hưởng.

Các bậc cha mẹ có con nhỏ đôi khi cũng ngủ riêng nếu một người phải thức dậy chăm em bé vào ban đêm.

"Có người chỉ định ngủ riêng trong một thời gian, nhưng rồi nhận ra họ thích cách này nên giữ nguyên", bà Doyle nói.

Tiếng ngáy của đối phương có thể là nguyên nhân cả hai khó ngủ chung giường. Ảnh minh họa: Pexels.

Ngoài ra, một số cặp đôi chọn ngủ riêng để duy trì những thói quen thư giãn khác nhau trước khi ngủ.

Yếu tố sức khỏe và tuổi tác cũng có thể ảnh hưởng. Ví dụ, phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh thường cảm thấy nóng lạnh thất thường, khiến việc ngủ chung trở nên khó chịu hơn.

Theo chuyên gia hòa giải gia đình Naomi Doyle, khi con người lớn tuổi hơn, họ cũng ít bị ràng buộc bởi quan niệm rằng chỉ những cặp đôi hạnh phúc mới ngủ chung giường. "Thực tế và tính tiện lợi ngày càng được coi trọng hơn", bà nói.

Tuy vậy, trong một số trường hợp, ngủ riêng cũng có thể xảy ra khi mối quan hệ đang có căng thẳng, chẳng hạn sau khi cãi vã hoặc khi hai người cảm thấy xa cách.

Hạnh phúc hơn khi ngủ riêng

Isiah McKimmie - chuyên gia trị liệu cặp đôi và tình dục học - cho rằng giấc ngủ có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng mối quan hệ.

"Khi thiếu ngủ, chúng ta không ở trạng thái tốt nhất. Nếu bạn đời khiến chúng ta mất ngủ, việc cảm thấy khó chịu hay cáu gắt là điều dễ hiểu. Lâu dài, điều đó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc", bà nói.

Theo bà, khi được nghỉ ngơi đầy đủ, các cặp đôi sẽ có nhiều năng lượng hơn để quan tâm và chia sẻ với nhau.

Chuyên gia hòa giải gia đình Naomi Doyle cũng cho biết nhiều người từng nói với bà rằng thay đổi cách ngủ là "điều tốt nhất họ từng làm cho mối quan hệ của mình". Thiếu ngủ kéo dài có thể khiến con người cáu gắt, bực bội và dễ xảy ra xung đột.

Tuy vậy, không phải cặp đôi nào cũng có điều kiện ngủ riêng, bởi nhiều gia đình không có đủ không gian trong nhà.

Hannah cho biết cô từng nhận được nhiều ánh nhìn ngạc nhiên khi nói rằng vợ chồng ngủ ở hai phòng khác nhau. Thậm chí khi cô mang thai lần hai, một người bạn còn đùa rằng: "Thế hai người làm sao có con được?".

Một số cặp đôi vẫn dành thời gian nằm chung giường trước khi ngủ, sau đó ngủ riêng. Ảnh minh họa: Ketut Subiyanto/Pexels.

Theo bà Doyle, suy nghĩ cho rằng ngủ riêng là dấu hiệu của một mối quan hệ tệ không hoàn toàn đúng.

"Trên thế giới có rất nhiều chuẩn mực khác nhau về việc ngủ chung. Ở một số nền văn hóa, cả gia đình thậm chí ngủ chung một giường", bà nói.

Trong lịch sử, khoảng thế kỷ 17-19, nhiều cặp vợ chồng thuộc tầng lớp thượng lưu châu Âu còn có phòng ngủ riêng. Điều đó từng được xem là dấu hiệu của sự giàu có.

Các chuyên gia cho rằng điều quan trọng là giao tiếp và duy trì sự gần gũi. Một số cặp đôi vẫn dành thời gian nằm chung giường trước khi ngủ, sau đó mỗi người trở về phòng riêng, hoặc gặp nhau vào buổi sáng.

Họ cũng có thể dành thời gian cho sự thân mật vào những thời điểm khác trong ngày. Theo bà Doyle, điều quan trọng là duy trì những nghi thức kết nối phù hợp với mối quan hệ của mình.

Dù vậy, cảm giác buồn hoặc cô đơn cũng là điều bình thường nếu một người không thoải mái với việc ngủ một mình. Mỗi mối quan hệ đều có những cách kết nối khác nhau. Tuy nhiên, nếu việc ngủ riêng khiến hai người cảm thấy căng thẳng hoặc bất đồng, các chuyên gia khuyên nên tìm đến tư vấn hôn nhân hoặc trị liệu cặp đôi để cùng trao đổi và tìm giải pháp.