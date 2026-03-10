Bắt đối tượng trong nhóm dàn cảnh giật dây chuyền ở Tân Huê Viên

Sau đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bị dàn cảnh giật dây chuyền tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp, công an địa phương đã vào cuộc xác minh và bắt giữ một đối tượng liên quan.

Cảnh giật dây chuyền gây phẫn nộ ở Cần Thơ Liên quan vụ dàn cảnh chen lấn để giật dây chuyền của du khách tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp (thuộc Công ty Tân Huê Viên) sáng 10/3, công an đã bắt giữ một đối tượng và đang tiếp tục truy xét những người còn lại.

Chiều 10/3, trả lời Tri Thức - Znews, đại diện Công an xã An Ninh (TP Cần Thơ) cho biết đã bắt giữ một đối tượng liên quan vụ dàn cảnh giật dây chuyền của người tham quan tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp, thuộc khuôn viên Công ty TNHH Chế biến thực phẩm bánh pía - lạp xưởng Tân Huê Viên.

"Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy xét các nghi phạm còn lại để làm rõ vụ việc", người đại diện cho hay.

Theo thông tin ban đầu, sau khi tiếp nhận phản ánh và đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một du khách bị giật dây chuyền tại khu vực tham quan đông người, công an địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua rà soát và truy xét, lực lượng chức năng bước đầu xác định nhóm đối tượng có dấu hiệu dàn cảnh chen lấn nhằm tiếp cận nạn nhân để thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Đồng thời, công an cũng phối hợp với đơn vị quản lý khu tham quan tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phát loa cảnh báo du khách nâng cao cảnh giác, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng đám đông thực hiện hành vi phạm pháp.

Sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nữ du khách mặc áo đỏ đang đứng giữa khu vực đông người tại Liên Hoa Bảo Tháp thì bất ngờ bị hơn 20 người vây quanh, áp sát.

Trong lúc xảy ra tình trạng chen lấn, hai phụ nữ đứng phía sau nhanh chóng tiếp cận. Người phụ nữ mặc áo đỏ đứng sau lưng dang tay, bị nghi giật sợi dây chuyền trên cổ khách tham quan, sau đó lách đi. Toàn bộ sự việc diễn ra chỉ trong vài giây khiến người mất tài sản không kịp phản ứng.

Sau khi lấy được sợi dây chuyền, nhóm người lập tức tản ra theo nhiều hướng, khiến nạn nhân hoang mang và khó nhận diện thủ phạm. Đoạn clip sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận và làm dấy lên lo ngại về tình trạng móc túi, cướp giật tại các điểm tham quan đông khách.

Liên Hoa Bảo Tháp là công trình mới được xây dựng trong khuôn viên Công ty Tân Huê Viên và vừa mở cửa đón khách tham quan ngày 28/1. Nhờ kiến trúc nổi bật và không gian rộng rãi, địa điểm này nhanh chóng thu hút đông đảo người dân và du khách đến chiêm bái, chụp ảnh, đặc biệt vào các dịp cuối tuần và lễ Tết.

Tuy nhiên, lượng người tập trung đông cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi trộm cắp, cướp giật nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Trước vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân và du khách khi đến các khu vực đông người cần chú ý bảo quản tư trang cá nhân, hạn chế đeo trang sức có giá trị lớn và kịp thời báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.