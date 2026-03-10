Chàng trai Việt cưới vợ Đức, cả xóm tới xem cô dâu 'xinh như búp bê'

Sau thời gian sống tại Đức, anh Trường cùng vợ về Việt Nam làm lễ báo hỷ. Trong ngày cưới, cô dâu thu hút sự chú ý của nhiều bà con trong xóm bởi vẻ ngoài xinh xắn.

Xuân Trường và Jennifer quen nhau qua mạng xã hội trước khi chính thức hẹn hò.

Ngày 26/2 vừa qua, anh Nguyên Xuân Trường (29 tuổi, quê Hưng Yên) và vợ là Jennifer Gleiser (25 tuổi, người Đức) vừa tổ chức lễ báo hỷ tại Việt Nam trước khi quay trở lại Đức sinh sống.

Trong ngày trọng đại, cô dâu xuất hiện trong chiếc váy cưới bồng bềnh, tay cầm bó hoa cưới trắng. Khi bước vào khu vực làm lễ, Jennifer nhanh chóng thu hút sự chú ý của bà con trong xóm bởi vẻ ngoài xinh xắn.

Dù có sự khác biệt về ngôn ngữ, nàng dâu người Đức luôn giữ nụ cười thân thiện và chủ động giao tiếp với mọi người. Điều này khiến khách khứa cảm thấy gần gũi và dành nhiều lời khen cho cô.

“Ở Đức, đám cưới thường chỉ có một số người trong gia đình và bạn bè thân thiết tham dự. Khi đến Việt Nam, vợ tôi thấy rất vui và bất ngờ vì đám cưới có đông bà con, hàng xóm đến chung vui”, anh Trường chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Cặp đôi trong lễ báo hỷ tổ chức tại Việt Nam.

Chuyện tình ngọt ngào từ mạng xã hội

Năm 2017, anh Trường sang Đức sinh sống và làm việc. Đến năm 2021, anh quen Jennifer qua mạng xã hội. Qua những cuộc trò chuyện, cả hai dần nhận ra nhiều điểm chung, nảy sinh tình cảm. Sau đó, họ quyết định gặp trực tiếp và bắt đầu tìm hiểu nhau trước khi chính thức yêu.

Với anh Trường, Jennifer là người sống tình cảm và biết quan tâm đến người khác. Trong cuộc sống hàng ngày, cô luôn chủ động hỏi han và chia sẻ cùng chồng những chuyện nhỏ trong công việc cũng như cuộc sống.

“Cô ấy không bao giờ đặt nặng chuyện chồng giàu hay nghèo. Điều khiến vợ tôi hạnh phúc là hai đứa cùng cố gắng, cùng nhau xây dựng một tổ ấm nhỏ”, anh Trường nói.

Jennifer thu hút sự chú ý của nhiều bà con trong xóm vào ngày cưới.

Theo anh, những ngày đầu yêu nhau, cả hai không tránh khỏi những khác biệt về ngôn ngữ và văn hoá. Tuy vậy, họ luôn cố gắng lắng nghe và giải thích để hiểu nhau hơn.

“Có lần tôi nấu phở để giới thiệu cho vợ về ẩm thực và văn hoá của người Việt Nam. Cô ấy vô cùng thích thú. Thi thoảng chúng tôi cũng từng có những mâu thuẫn nhỏ do khác biệt văn hoá, nhưng luôn cố gắng lắng nghe và cùng vượt qua”, chàng trai 29 tuổi trải lòng.

Jennifer diện váy cưới bồng bềnh trong ngày trọng đại.

Sau một thời gian sống cùng nhau tại Đức, năm nay cặp đôi quyết định về Việt Nam tổ chức lễ báo hỷ với gia đình và họ hàng. Anh Trường cho biết khi ra mắt gia đình vợ, anh nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ Jennifer.

“Bố mẹ vợ nói chỉ cần hai đứa sống hạnh phúc với nhau là được. Tôi luôn ghi nhớ điều ba mẹ vợ dặn phải luôn mang lại hạnh phúc và bảo vệ vợ tôi”, anh kể.

Ban đầu, mẹ của Jennifer dự định sang Việt Nam tham dự nhưng vì công việc đột xuất nên không thể thu xếp. Trong khi đó, bố cô hơi sợ đi máy bay nên cho biết sẽ tham gia nếu sau này hai vợ chồng tổ chức thêm một buổi lễ tại Đức.

Cô dâu Đức ở Việt Nam

Những ngày về Việt Nam, Jennifer khá thích thú khi được tiếp xúc với văn hoá và cuộc sống ở quê. Cô dành thời gian trò chuyện với bà con trong xóm, chụp ảnh kỷ niệm cùng họ hàng và thử nhiều món ăn truyền thống.

Dù có khác biệt về ngôn ngữ, Jennifer vẫn thân thiện trò chuyện với mọi người trong xóm. Cô được bà con trong xóm khen ngoan ngoãn và xinh như búp bê.

Gia đình nhỏ của Xuân Trường.

Cặp đôi hiện đã có một bé gái sinh vào cuối năm 2022. Trong lễ cưới, cô bé cũng xuất hiện bên cạnh bố mẹ và tham gia chụp ảnh cùng gia đình.

“Tôi thường đùa rằng con gái được ‘ăn cưới’ của bố mẹ và còn chụp ảnh cùng trong ngày trọng đại. Bé rất vui và thích chụp ảnh với mọi người”, anh Trường chia sẻ.

Sau đám cưới, hai vợ chồng dự định dành thời gian đi hưởng tuần trăng mật trước khi quay trở lại Đức. Anh chia sẻ thời tiết ở Đức thường mát mẻ, phải mặc áo khoác, nên khi về Việt Nam vợ anh chưa quen với khí hậu.

“Tụi mình về Việt Nam trời nóng nên vợ hơi bị cảm cúm và sổ mũi, nhưng cũng may là sau khi đám cưới kết thúc mới bị ốm”, anh cho biết.

Chia sẻ về cuộc sống tại Đức, anh Trường cho biết công việc ở nước ngoài khá bận rộn, song hai vợ chồng luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là chăm sóc con gái nhỏ. Khi rảnh rỗi, họ thường cùng nhau nấu ăn, đi dạo hoặc đưa con đi chơi. Với anh, những khoảnh khắc giản dị ấy chính là niềm hạnh phúc mình ao ước.