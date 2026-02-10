Ly hôn 5 năm vẫn đến nhà chồng cũ lo đám cưới cho em chồng

Dù đã ly hôn nhiều năm, chị Thảo vẫn coi bố mẹ chồng cũ như người nhà. Với chị, giữ sự êm ấm giữa người lớn là cách tốt nhất để các con lớn lên bình yên.

Chị Thảo vẫn nhiệt tình hỗ trợ đám cưới em trai chồng cũ.

Mới đây, câu chuyện về người phụ nữ đã ly hôn nhưng vẫn xuất hiện trong đám cưới em chồng cũ, hỗ trợ trang điểm, chuẩn bị tráp và áo dài cho cả nhà thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhân vật được nhắc đến là chị Khổng Thảo (sinh năm 1993, sống tại Hà Nội).

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Thảo cho biết lý do sâu xa của việc chia tay chị không muốn tiết lộ. Đó là cách chị tôn trọng quá khứ của mình và người từng là bạn đời.

“Có những điều giữ cho riêng mình thì nhẹ lòng hơn”, chị trải lòng.

Sau khi ly hôn, chị Thảo không chọn cách cắt đứt hay xa lánh. Ngược lại, chị giữ mối quan hệ bình thản và tôn trọng với chồng cũ, cùng nhau nuôi dạy con. Với chị, điều quan trọng nhất là những đứa trẻ không lớn lên trong cảm giác bố mẹ đối đầu hay oán trách nhau.

Chị Thảo luôn biết ơn và tôn trọng mẹ chồng cũ.

Chị Thảo cho rằng việc vợ chồng không còn sống chung là câu chuyện của hai người lớn, không nên kéo theo bố mẹ đôi bên hay những mối quan hệ khác trong gia đình.

Khi gia đình chồng cũ có việc vui, chị Thảo vẫn được ông bà tin tưởng, nhờ chuẩn bị tráp, áo dài hay trang điểm cho cả nhà. Chị không ngại làm những việc ấy, bởi trong cách nhìn của chị, tình cảm gia đình không vì một cuộc hôn nhân kết thúc mà mất đi.

"Mẹ chồng cũ của tôi là người phụ nữ nhà nông, mộc mạc và chân chất. Sau ly hôn, bà vẫn đối xử tốt với tôi, không lạnh nhạt hay xa cách. Tôi rất biết ơn và tôn trọng điều đó", chị Thảo bộc bạch.

Tuy vậy, chị Thảo luôn giữ cho mình với chồng cũ ranh giới rõ ràng. Khi được ngỏ ý tham gia đón dâu trong một dịp gia đình, chị đã từ chối. Chị hiểu vị trí của mình ở đâu và tin rằng sự chừng mực giúp mọi mối quan hệ được giữ ở trạng thái dễ chịu nhất.

Chị Thảo cũng nhìn nhận chuyện mỗi người có cuộc sống riêng sau ly hôn là điều bình thường. Dù chị hay chồng cũ có người mới, trách nhiệm với con cái vẫn là điều không thay đổi.

Chị Thảo cho biết bản thân không cổ xúy việc ly hôn. Tuy nhiên, khi hai người đã hết duyên, không còn chung sống thì vẫn nên tôn trọng nhau, cư xử văn minh, lịch sự.