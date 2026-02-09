Vợ Quế Ngọc Hải, Thanh Nhàn hóa 'bà phú hộ', 'nàng thơ' chụp ảnh Tết

|
Trên đường đua áo dài Tết năm 2026, Võ Nhật Linh (sinh năm 1997, Nghệ An), vợ cầu thủ Phan Văn Đức, lựa chọn mẫu thiết kế có gam màu tươi sáng, phom dáng ôm sát cơ thể, không quá cầu kỳ nhưng đủ để làm nổi bật vẻ thanh lịch. Văn Đức không ngại bày tỏ cảm xúc bên dưới ảnh của bà xã. "Xuất sắc luôn bạn vợ", anh viết. Ảnh: Võ Nhật Linh/Facebook.
|
Mẹ 3 con Dương Thùy Phương, bà xã cầu thủ Quế Ngọc Hải, cũng không bỏ lỡ đường đua áo dài Tết năm nay. Cô lựa chọn thiết kế mềm mại, họa tiết nhẹ nhàng, điểm xuyến hàng cúc xanh, phom dáng vừa vặn, giúp tôn lên nét nữ tính. Ảnh: Dương Thùy Phương/Facebook.
|
Thùy Phương sử dụng thêm hoa lan và quạt làm phụ kiện. Hình ảnh của nàng WAG sinh năm 1995 nhận được nhiều lời khen ngợi từ người theo dõi. Ảnh: Dương Thùy Phương/Facebook.
|
Đồng Thị Hoa Mỹ, bạn gái cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng, gây chú ý khi lăng xê mẫu áo dài mang hơi hướm "bà phú hộ" thời xưa. Thiết kế sử dụng gam màu trầm, chất liệu lụa, phom dáng kín đáo, kết hợp tiểu cảnh hoài cổ, tạo cảm giác sang trọng và quyền quý. Đây cũng là mẫu áo dài được đông đảo bạn trẻ lựa chọn cho mùa Tết năm nay. Ảnh:___emmyy/Facebook.
|
Trong khi đó, Nguyễn Thị Ngọc Lan, vợ cầu thủ Thanh Nhàn, diện áo dài Tết mang sắc thái táo bạo và hiện đại hơn với lớp ren đen trên nền màu hồng pha chút xanh. Cô lựa chọn thiết kế khoe trọn phần cánh tay, đường cắt gọn gàng, tạo khoảng hở vừa đủ tôn lên vóc dáng, kết hợp áo lông đen tạo điểm nhấn. Phong cách này khiến vợ Thanh Nhàn nổi bật giữa dàn WAG. Ảnh: shinmeowmeoww/Instagram.
|
Ngọc Lan tiết chế phụ kiện, lựa chọn kiểu tóc gọn gàng và lối trang điểm nhấn vào đường nét sắc sảo, tạo sự chỉn chu tổng thể. Ánh nhìn tự tin cùng thần thái cuốn hút của nàng WAG khiến bộ áo dài mang màu sắc hiện đại càng thêm nổi bật khi lên hình. Ảnh: shinmeowmeoww/Instagram.
|
TikToker Hoàng Lan Anh, bạn gái cầu thủ Minh Phúc, cũng là cái tên được nhắc đến nhiều khi liên tục khuấy động không khí Tết bằng loạt ảnh trang phục truyền thống. Nàng WAG này đăng tải 3 bộ ảnh áo dài, trong đó một trang phục mang phong cách nền nã, nhẹ nhàng, bộ thứ hai bắt "trend bà phú hộ". Ảnh: lnah3172/Instagram.
|
Ở bộ ảnh gần nhất, Hoàng Lan Anh diện áo bà ba trắng, phối cùng nón đen đơn giản nhưng gợi cảm giác mộc mạc. Nhiều người đánh giá sự thay đổi linh hoạt giữa áo dài và áo bà ba cho thấy nàng WAG biết cách làm mới mình mà vẫn giữ trọn tinh thần truyền thống ngày Tết. Ảnh: lnah3172/Instagram.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.