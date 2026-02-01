'Nàng thơ' dậy từ nửa đêm để chụp ảnh ở hồ sen hot nhất Thảo Cầm Viên

Không gian hồ nước, thảm sen xanh cùng ánh sáng tự nhiên buổi sáng tạo nên phông nền được đánh giá là phù hợp với trang phục truyền thống, khiến khu vực này luôn đặc biệt đông. Để có thể đến đây lấy chỗ chụp ảnh với ánh sáng trong trẻo lúc 7h, nhiều bạn trẻ phải thức dậy từ 1h sáng. Trâm Anh (thợ trang điểm ở Bình Thạnh) cho biết nhiều nhóm bạn 4-5 người phải thuê make up từ lúc nửa đêm mới kịp tham gia "đường đua chụp ảnh áo dài" từ sáng sớm. "Những ngày này, 3 người nhóm tôi thường làm việc từ nửa đêm đến buổi trưa. Khách sẽ book chúng tôi đến tận nhà để trang điểm và làm tóc", Trâm Anh nói.