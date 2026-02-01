'Nàng thơ' dậy từ nửa đêm để chụp ảnh ở hồ sen hot nhất Thảo Cầm Viên

|
Ngay từ 7h sáng 31/1, Thảo Cầm Viên Sài Gòn ghi nhận lượng lớn người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh áo dài trong không khí những ngày cận Tết. Từ sáng sớm đến trưa, nhiều khu vực bên trong luôn trong tình trạng đông người, đặc biệt là các điểm có không gian xanh và hồ nước.
Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, hai khu vực thu hút đông người chụp ảnh nhất là hồ sen và vườn hồng hạc. Tại hồ sen, nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình và các cặp đôi diện áo dài đủ màu sắc, xếp hàng chờ đến lượt chụp ảnh.
Không gian hồ nước, thảm sen xanh cùng ánh sáng tự nhiên buổi sáng tạo nên phông nền được đánh giá là phù hợp với trang phục truyền thống, khiến khu vực này luôn đặc biệt đông. Để có thể đến đây lấy chỗ chụp ảnh với ánh sáng trong trẻo lúc 7h, nhiều bạn trẻ phải thức dậy từ 1h sáng. Trâm Anh (thợ trang điểm ở Bình Thạnh) cho biết nhiều nhóm bạn 4-5 người phải thuê make up từ lúc nửa đêm mới kịp tham gia "đường đua chụp ảnh áo dài" từ sáng sớm. "Những ngày này, 3 người nhóm tôi thường làm việc từ nửa đêm đến buổi trưa. Khách sẽ book chúng tôi đến tận nhà để trang điểm và làm tóc", Trâm Anh nói.
Trong khi đó, vườn hồng hạc cũng trở thành điểm dừng chân quen thuộc của các nhiếp ảnh gia và người chụp ảnh tự do. Với hàng cây xanh, lối đi thoáng và khu nuôi hồng hạc và công phía sau, nơi đây tạo được chiều sâu khung hình, phù hợp với các bộ ảnh mang phong cách nhẹ nhàng. Nhiều thời điểm, lượng người tập trung tại khu vực này đông đến mức phải luân phiên từng nhóm để tránh ảnh hưởng lẫn nhau.
Nhóm bạn 5 người của Thuỳ Dung (sinh năm 2008, TP.HCM) lựa chọn địa điểm này vì không gian rộng và dễ di chuyển. "Mỗi năm gần Tết, tụi mình thường chọn áo dài để chụp ảnh. Thảo Cầm Viên có nhiều góc xanh, chỉ cần đi vài bước là có bối cảnh khác nhau, dù đông nhưng vẫn dễ xoay xở", Thùy Dung chia sẻ. Bạn trẻ cho biết thêm cả nhóm quyết định thuê thợ chụp ảnh với giá tổng cộng hơn 2,5 triệu đồng.
Điểm nhấn của vườn hồng hạc là khu vực ngôi nhà cổ với kiểu dáng cổ kính, mái ngói rêu phong, nằm xen giữa không gian cây xanh và lối đi uốn cong. Công trình này tạo nên phông nền mang sắc thái hoài niệm, được nhiều người lựa chọn để chụp ảnh áo dài theo phong cách truyền thống. Trong khung cảnh ấy, trang phục áo dài dễ tạo sự hài hòa, giúp bức ảnh có chiều sâu và cảm giác tĩnh lặng, khác biệt so với các khu vực còn lại trong Thảo Cầm Viên.
Với mong muốn lưu giữ và giới thiệu những trang phục truyền thống hiện ít phổ biến trong đời sống, Lã Tôn Hương Giang (sinh năm 2003, quê Thừa Thiên Huế, hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM) lựa chọn áo đối khâm khi đến Thảo Cầm Viên chụp ảnh. Hương Giang cho biết cô tìm hiểu về áo đối khâm qua các tài liệu và hình ảnh phục dựng trang phục cổ, ấn tượng với kiểu dáng giao vạt, tay áo rộng và cách phối màu giản dị, phản ánh nếp sinh hoạt của phụ nữ Việt Nam xưa. "Nhiều người vẫn quen với áo dài, trong khi áo đối khâm ít được nhắc đến. Tôi muốn ghi lại những hình ảnh này như một cách nhắc nhớ về sự đa dạng của trang phục truyền thống Việt Nam", cô chia sẻ.
Bên cạnh những bộ ảnh được chuẩn bị chỉn chu, một số bạn trẻ lựa chọn cách chụp ảnh mang tính ghi lại khoảnh khắc, tạo không khí vui vẻ tại các bức tượng trong khuôn viên. Các nhóm bạn tận dụng những pho tượng đặt dọc lối đi làm điểm dừng chân, tạo dáng đơn giản, chụp nhanh rồi di chuyển, góp phần tạo nên không khí nhộn nhịp, đời thường giữa không gian xanh.
Bạn trẻ "đu trend" chụp ảnh bong bóng đang được lan truyền trên TikTok.
Ban quản lý Thảo Cầm Viên cho biết trong những ngày cao điểm cận Tết, lượng khách tăng mạnh, đặc biệt vào buổi sáng và cuối tuần. Đơn vị này đã bố trí thêm nhân viên hướng dẫn, nhắc nhở du khách giữ trật tự, không xâm phạm khu vực nuôi động vật và đảm bảo vệ sinh chung trong quá trình chụp ảnh.
