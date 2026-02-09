Hoàng tử Brunei có con

Hoàng tử Brunei Abdul Mateen và vợ Anisha Rosnah Adam vừa chào đón con gái đầu lòng, theo thông tin được công bố trên Đài truyền hình quốc gia (RTB News).

Thông báo trên kênh Instagram của RTB nêu rõ theo chỉ dụ của Quốc vương Hassanal Bolkiah, Hoàng hậu và Văn phòng Quốc vương Brunei cho biết Công nương Anisha Rosnah Adam - phu nhân của Hoàng tử Abdul Mateen - đã sinh hạ một bé gái vào lúc 8h50 sáng ngày 8/2 (tức ngày 20 tháng Syaaban năm 1447 theo lịch Hồi giáo), "với sự cho phép của Thánh Allah".

Sau khi tin vui được công bố, 17 phát đại bác đã được bắn tại khuôn viên Cung điện Istana Nurul Iman để chào mừng sự kiện đặc biệt này.

Trước đó, vào tháng 10 năm ngoái, Hoàng tử Mateen và Công nương Anisha thông báo đang chờ đón con đầu lòng. Cặp đôi chia sẻ một bức ảnh đen trắng chụp trên ban công, trong đó hai người nắm tay nhau.

Công nương Anisha khi ấy diện váy trắng rộng, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng bầu. Hoàng tử Brunei chú thích ngắn gọn: "Và rồi chúng ta đã là ba".

Dù là thành viên mới của Hoàng gia, con gái của Hoàng tử Abdul Mateen không có tên trong danh sách kế vị ngai vàng Brunei. Theo hiến pháp và luật kế vị của nước này, người kế vị phải là nam giới, theo đạo Hồi và thuộc dòng dõi nam trực hệ.

Hoàng tử Brunei công bố tin vui sắp đón con đầu lòng vào tháng 10/2025.

Bản thân Hoàng tử Mateen là con trai thứ 5 của Quốc vương Hassanal Bolkiah, nên đứng sau nhiều thành viên nam khác trong Hoàng gia, bao gồm Thái tử Al-Muhtadee Billah, hai con trai của Thái tử là Hoàng tử Abdul Muntaqim và Hoàng tử Muhammad Aiman, cùng người anh trai là Hoàng tử Abdul Malik.

Hoàng tử Abdul Mateen và Công nương Anisha kết hôn vào năm 2024 trong chuỗi lễ cưới kéo dài 10 ngày. Lễ chính được tổ chức tại Cung điện Istana Nurul Iman, nơi ở chính thức của Quốc vương Brunei, tại thủ đô Bandar Seri Begawan.

Buổi tiệc chính diễn ra sau lễ thành hôn tôn giáo tại Thánh đường Sultan Omar Ali Saifuddien, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo và khách mời quốc tế, trong đó có Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema. Ngày 14/1/2024, cặp đôi xuất hiện trong lễ rước bằng xe ngựa hoàng gia, cho phép hàng nghìn người dân Brunei đứng dọc đường chiêm ngưỡng.

Trong lễ cưới, Hoàng tử Mateen mặc quân phục, còn cô dâu Anisha diện váy dài tay và đội vương miện đính 838 viên kim cương. Đây là món trang sức từng được em gái Hoàng tử Mateen, Công chúa Azemah, sử dụng trong lễ cưới năm 2023.

Hoàng tử Abdul Mateen bắt đầu học tập tại Brunei, sau đó sang London theo học ngành chính trị quốc tế tại King’s College London và lấy bằng thạc sĩ tại Trường Nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi (SOAS), Đại học London (Anh).

Hoàng tử và Công nương Anisha được cho là bắt đầu hẹn hò từ năm 2018, nhưng giữ kín mối quan hệ cho đến ngày cưới. Công nương Anisha, 30 tuổi, sinh ra tại London, hiện điều hành một công ty may lụa và một doanh nghiệp du lịch theo yêu cầu riêng.