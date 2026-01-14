Hoàng tử Brunei sau 2 năm cưới

|
Ngày 14/1, Hoàng tử Abdul Mateen (34 tuổi) của Brunei chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên Công nương Anisha Rosnah (31 tuổi), đánh dấu kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Hoàng tử chỉ ghi caption ngắn gọn với số 2 và icon trái tim - biểu tượng cho tình yêu. Bài đăng nhận về gần 100.000 lượt yêu thích cùng nhiều lời chúc mừng hạnh phúc viên mãn của cặp đôi.
Trong năm thứ 2 của cuộc hôn nhân, Hoàng tử Mateen và vợ có tin vui khi sắp sửa chào đón con đầu lòng. Tháng 10/2025, hoàng tử đăng bức hình nắm tay vợ, trong khi Công nương Anisha đặt tay lên bụng bầu. "And then there were three" (tạm dịch: Và rồi chúng tôi thành 3 người".
Hoàng tử Mateen và Công nương Rosnah có cuộc hôn nhân viên mãn, được những người theo dõi ngưỡng mộ. Lễ cưới kéo dài 10 ngày của cả hai được tổ chức hồi tháng 1/2024 là một trong những sự kiện Hoàng gia thu hút sự chú ý đặc biệt khắp Đông Nam Á.
Trước khi kết hôn, Hoàng tử Brunei đã nổi danh là "hoàng tử quyến rũ nhất châu Á". Anh là con trai thứ 4 và là người con thứ 10 của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. Ngoại hình điển trai, thần thái cuốn hút và tài năng thể thao giúp anh thu hút hơn 3 triệu người theo dõi trên trang cá nhân.
Vợ của Hoàng tử Mateen là Công nương Anisha Rosnah Adam, một nữ doanh nhân tài giỏi và có gia thế "môn đăng hộ đối". Cô là cháu gái của một cố vấn đặc biệt cho Quốc vương Brunei. Cặp đôi đính hôn vào tháng 10/2023 sau nhiều năm hẹn hò.
Trong khi chồng thu hút triệu fan, Rosnah lại kín tiếng trên mạng xã hội và không có trang cá nhân chính thức. Phần lớn hình ảnh của cô được đăng trên trang cá nhân của Hoàng tử hoặc một số thành viên Hoàng gia. Sau khi kết hôn, Hoàng tử Brunei chia sẻ nhiều hình ảnh của nửa kia, khiến người hâm mộ thích thú.
Vợ chồng Hoàng tử cùng có chung sở thích về thể thao. Trong khi Mateen là VĐV Polo chuyên nghiệp, Công nương cùng chồng chia sẻ thú vui cưỡi ngựa. Rosnah cũng luôn đồng hành cùng chồng trong các giải đấu anh tham gia. Tháng 12 năm ngoái, hình ảnh cô kề cạnh khi chồng tham dự SEA Games 33 đã gây sốt mạng.
