Hoàng tử Brunei sau 2 năm cưới

Trước khi kết hôn, Hoàng tử Brunei đã nổi danh là "hoàng tử quyến rũ nhất châu Á". Anh là con trai thứ 4 và là người con thứ 10 của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. Ngoại hình điển trai, thần thái cuốn hút và tài năng thể thao giúp anh thu hút hơn 3 triệu người theo dõi trên trang cá nhân.