Grab lên tiếng vụ nhạc sĩ Minh Khang dọa đấm tài xế ở TP.HCM

Đại diện nền tảng Grab khẳng định đã nhiều lần làm việc với tài xế N.T.H. trước khi quyết định ngừng vĩnh viễn quyền sử dụng ứng dụng của người này.

Nhạc sĩ Minh Khang thừa nhận mình là hành khách xuất hiện trong video dọa đấm tài xế gây xôn xao dư luận. Ảnh: Khang Le/Facebook.

Liên quan vụ việc tài xế N.T.H. đăng tải video phản ánh khách hàng (được xác định là nhạc sĩ Minh Khang) dọa đấm trong cuốc xe gây xôn xao dư luận, người trong cuộc cho biết anh đã bị nền tảng Grab chấm dứt hợp tác. Tài xế cho biết lý do mình bị khóa app vĩnh viễn là phía khách hàng tố cáo anh tiết lộ thông tin cá nhân.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện nền tảng Grab cho biết đã tiếp nhận phản ánh từ chủ tài khoản đặt xe Đ.L. vào ngày 12/3, liên quan đến việc thông tin cá nhân của người này và những người đi cùng bị phát tán trên mạng xã hội.

"Sau khi xác minh và đối chiếu thông tin, chúng tôi có cơ sở để xác định đối tác tài xế đã thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của hành khách cho mục đích cá nhân ngoài phạm vi cung cấp dịch vụ", phía Grab nêu rõ.

Theo đại diện nền tảng, hành vi này vi phạm bộ quy tắc ứng xử mà tài xế đã cam kết, đồng thời không phù hợp với chính sách bảo mật của nền tảng cũng như các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Mâu thuẫn giữa tài xế N.T.H. và khách hàng (nhạc sĩ Minh Khang) nảy sinh trong quá trình di chuyển.

Đại diện hãng cho biết thêm trong ngày 12/3 và 13/3, đơn vị đã liên hệ, trao đổi và đề nghị tài xế chấm dứt hành vi vi phạm để có thể tiếp tục hoạt động. Đến ngày 16/3, khi sự việc chưa được hợp tác xử lý, Grab quyết định ngừng vĩnh viễn quyền sử dụng ứng dụng đối với tài xế này.

Đối với chủ tài khoản đặt xe, đơn vị cho biết đã đưa ra khuyến nghị cần có cách hành xử tôn trọng, văn minh với tài xế. Tài khoản này cũng đã ghi nhận để lưu ý trong các chuyến xe tiếp theo.

"Nền tảng hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật, chính sách nội bộ và hài hòa lợi ích các bên. Mỗi quyết định đều được đưa ra sau quá trình xác minh cẩn trọng và cân nhắc nhiều yếu tố", đại diện Grab thông tin, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục lắng nghe phản hồi từ cả tài xế và người dùng nhằm hướng đến môi trường dịch vụ an toàn, văn minh.

Trước đó, ngày 11/3, tài xế N.T.H. đăng tải video ghi lại quá trình phục vụ một khách hàng và phản ánh việc mình bị gây khó dễ khi đang thực hiện chuyến xe. Clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Nhiều người cho rằng nam khách hàng có lời lẽ không phù hợp, dọa đấm tài xế là nhạc sĩ Minh Khang - chồng siêu mẫu Thúy Hạnh. Sáng 17/3, nam nhạc sĩ xác nhận mình chính là người xuất hiện trong clip và xin lỗi về hành vi uống rượu dẫn đến không kiểm soát lời nói. Anh cũng xác nhận đã báo cáo vụ việc lên nền tảng, dẫn đến quyết định ngừng hợp tác với tài xế từ hãng.

Clip khách dọa tài xế 'tao đấm 10 thằng như mày rồi' gây bức xúc Đoạn clip ghi lại cảnh một vị khách trong tình trạng say liên tục giục tài xế đi thẳng, buông lời công kích và dọa đánh khi đang di chuyển khiến nhiều người chú ý trên mạng xã hội.