'Vua YouTube' phải vay tiền mẹ cưới vợ

YouTuber MrBeast thừa nhận dù là "tỷ phú trên giấy tờ", anh lại gần như không có tiền mặt trong tài khoản ngân hàng, thậm chí còn đang vay tiền.

Tài sản ròng ước tính của MrBeast hơn 2,5 tỷ USD.

Jimmy Donaldson (MrBeast) hiện sở hữu kênh YouTube có lượng người theo dõi lớn nhất thế giới với khoảng 460 triệu người đăng ký. Anh nổi tiếng với các video thử thách quy mô lớn và những dự án tốn kém, trong đó có chương trình thi đấu thực tế Beast Games, lấy cảm hứng từ loạt phim Squid Game của Netflix, với giải thưởng lên tới 5 triệu USD .

Gần đây, MrBeast cho biết anh sở hữu "hơn một nửa một chút" công ty Beast Industries, doanh nghiệp đang được định giá khoảng 5 tỷ USD . Điều này đưa giá trị tài sản ròng ước tính của anh lên hơn 2,5 tỷ USD , theo News.com.au.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal Magazine, nam YouTuber 27 tuổi cho biết số tiền mặt anh giữ trong tài khoản ngân hàng thực tế lại dưới 1 triệu USD . Anh nói việc nói về tài chính cá nhân khá "buồn cười" vì "không ai tin những gì anh nói".

"Họ bảo tôi là tỷ phú, còn tôi thì nói đó chỉ là giá trị tài sản. Hiện tại tôi còn âm tiền, tôi đang đi vay. Tôi gần như không có tiền mặt", anh chia sẻ.

Anh giải thích rằng nếu trừ đi giá trị cổ phần trong công ty thì người xem video của anh thậm chí còn "giàu tiền mặt hơn" anh.

MrBeast phải vay tiền mẹ để chi trả cho đám cưới.

Lý do YouTuber MrBeast chọn cách sống như vậy, theo anh, là vì anh không quá quan tâm đến tài khoản cá nhân.

"Tôi không nghĩ nhiều về tiền trong tài khoản của mình. Tôi chỉ tập trung tối đa vào việc làm những video tốt nhất có thể và xây dựng các doanh nghiệp lớn nhất có thể", anh nói.

MrBeast cũng tiết lộ rằng anh thậm chí phải vay tiền mẹ để chi trả cho đám cưới sắp tới với vị hôn thê Thea Booysen.

Thông tin này được anh chia sẻ khi phản hồi một bài đăng trên mạng xã hội X, trong đó nói rằng anh là tỷ phú dưới 30 tuổi duy nhất không thừa kế tài sản từ gia đình.

MrBeast cho biết bản thân có "rất ít tiền mặt" vì anh tái đầu tư gần như toàn bộ thu nhập vào các dự án, đồng thời cho biết riêng trong năm 2026, anh dự định chi khoảng 250 triệu USD cho nội dung.

"Thật trớ trêu là tôi đang vay tiền của mẹ để trả cho đám cưới sắp tới. Nhưng đúng là trên giấy tờ thì các doanh nghiệp tôi sở hữu có giá trị rất lớn", anh viết.

Trước đó, trong cuộc trò chuyện với podcast The Diary of a CEO do doanh nhân người Anh Stephen Bartlett dẫn dắt, MrBeast cũng từng cho biết anh chỉ trả cho bản thân một mức lương vừa đủ để trang trải chi tiêu cá nhân hàng tháng.

"Tôi chỉ trả cho mình đúng số tiền cần để chi tiêu trong tháng, để không bị âm cũng không dư", anh nói.