Tại sao phụ nữ thích xem hai người đàn ông yêu nhau?

Khi phụ nữ phát cuồng vì một mối tình không có phụ nữ, điều đó nói lên rất nhiều thứ về đàn ông, tình yêu và sự bình đẳng, theo The Guardian.

Cuối năm ngoái, khi bộ phim truyền hình Heated Rivalry - chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Canada Rachel Reid - ra mắt, không ít người bất ngờ khi đối tượng khán giả cuồng nhiệt nhất của câu chuyện tình yêu giữa hai cầu thủ khúc côn cầu nam lại là… phụ nữ.

Từ phụ nữ dị tính, đồng tính, chuyển giới, trẻ tuổi hay đã lớn tuổi, độc thân hay đã lập gia đình, ở Canada, Mỹ rồi lan ra nhiều quốc gia khác, họ cùng chia sẻ một cảm giác: bị cuốn hút mạnh mẽ bởi mối quan hệ giữa Shane và Ilya - hai vận động viên chuyên nghiệp ở hai đội đối địch, phải giấu kín mối quan hệ trong suốt nhiều năm.

Phụ nữ thích người đàn ông yêu đàn ông

Mary, 64 tuổi, sống tại Toronto, từng tin rằng Heated Rivalry “không dành cho mình”. Bà là người tự nhận đã “quá mệt mỏi với những câu chuyện lãng mạn”, ly hôn nhiều năm, không xem phim tình cảm và chưa đọc tiểu thuyết ngôn tình suốt hàng chục năm.

Khi nhắc đến loạt sách của Rachel Reid, con trai bà - một nhà văn trẻ, đồng thời là người đồng tính - từng thẳng thắn nói: “Không, mẹ đừng đọc. Không phải dành cho mẹ đâu”.

Mary nghe theo. Nhưng khi bộ phim được chuyển thể và trở thành hiện tượng, bà tò mò xem thử. Kết quả khiến chính bà ngạc nhiên.

“Tôi thừa nhận là đã xem lại nhiều hơn một lần. Nó rất cuốn hút. Không phải vì gây sốc, mà vì có quá nhiều sự tôn trọng, đồng thuận và bình đẳng. Tôi nhớ cái cảm giác được khao khát, được xem là ngang hàng với người mình yêu”, bà nói.

"Heated Rivalry" kể về chuyện tình bí mật của hai cầu thủ khúc côn cầu, làm say mê khán giả nữ toàn cầu. Ảnh: Sabrina Lantos/HBO Max.

Hiện tượng Heated Rivalry không giới hạn ở một nhóm tuổi hay xu hướng tính dục. Lillian King, 30 tuổi, nhà biên kịch cho chương trình NPR Wait Wait… Don’t Tell Me, thừa nhận cô vốn “khá dị ứng” với các cảnh thân mật trên màn ảnh.

“Tôi thường thấy ngại ngay cả những cảnh hôn. Tôi thích kiểu văn học cổ điển - nơi mọi thứ chỉ được gợi ý”, cô nói.

King chỉ định bật Heated Rivalry để xem thoáng qua trong lúc làm việc nhà. Nhưng cô đã xem liền ba tập và trễ hẹn với bạn bè. “Tôi bị cuốn vào lúc nào không hay. Có lúc tôi tự hỏi: ‘Sao mình lại thấy nó hấp dẫn thế?’ Rồi nhận ra: vì đây là câu chuyện về hai con người bình đẳng”, cô kể.

Theo các học giả, sức hút của Heated Rivalry không nằm ở yếu tố “khác lạ”, mà ở việc bộ phim vô tình chạm đúng vào những mệt mỏi kéo dài của phụ nữ với các khuôn mẫu tình yêu quen thuộc.

Adrian Daub, giáo sư nghiên cứu giới tại Đại học Stanford, nhận định bộ phim xây dựng hình ảnh “một kiểu nam tính không độc hại nhưng cũng không bất an”.

“Nam tính ở đây không cần được khẳng định bằng quyền lực với phụ nữ. Nó tồn tại độc lập, đủ vững vàng để yêu, chăm sóc và bộc lộ tổn thương”, ông nói.

Clare Sears, giáo sư xã hội học và nghiên cứu tính dục tại Đại học Bang San Francisco, cho rằng các câu chuyện tình giữa hai người đàn ông cho phép phụ nữ “thoát khỏi những bất cân xứng giới đã quá quen thuộc”.

“Khi không có vai nữ - vai nam mặc định, quyền lực trong mối quan hệ buộc phải được thương lượng rõ ràng hơn. Ai dẫn dắt, ai lắng nghe, ai chăm sóc, tất cả đều có thể thay đổi linh hoạt”, bà nói.

Tình yêu nam - nam được viết bởi phụ nữ

Dòng truyện và phim “nam yêu nam” (MLM/MM) được viết bởi phụ nữ, cho độc giả nữ, không phải hiện tượng mới. Từ tiểu thuyết lịch sử thế kỷ 20, đến fan fiction thập niên 1970, rồi các nền tảng như LiveJournal hay Archive of Our Own, phụ nữ từ lâu đã tìm thấy không gian tưởng tượng an toàn trong những mối quan hệ không có phụ nữ.

“Điều quan trọng là phải phân biệt”, Clare Sears nhấn mạnh. “Văn học đồng tính nam do người đồng tính viết cho cộng đồng của họ khác với MLM - vốn được tạo ra để phản ánh mong muốn và tưởng tượng của phụ nữ”.

Dawn Bovasso, 49 tuổi, sống tại Boston, cho biết cô gần như chỉ đọc truyện MLM trong những năm gần đây.

“Tôi không chịu nổi việc phải đọc hoặc xem phụ nữ liên tục bị tổn thương, bị coi thường, bị yêu cầu phải hy sinh. Trong các câu chuyện này, đàn ông tự xử lý cảm xúc của họ. Phụ nữ - nếu xuất hiện - đều được tôn trọng. Chúng tôi có thể xem và… thở”, cô nói.

Một số phụ nữ cho biết việc xem Heated Rivalry thậm chí khiến họ sẵn sàng tin vào tình yêu trở lại. Marie Stone, 35 tuổi, sống tại Philadelphia, nói rằng sau khi xem bộ phim nhiều lần, cô cảm thấy “cởi mở hơn với việc hẹn hò”.

“Nó khiến tôi nhớ rằng một mối quan hệ có thể dựa trên sự tôn trọng thực sự”, cô nói.

Phân cảnh nhân vật chính Shane Hollander (Hudson Williams thủ vai) come out với bố mẹ. Ảnh: Sabrina Lantos/HBO Max.

Các chuyên gia nhấn mạnh: việc phụ nữ yêu thích những câu chuyện tình đồng giới nam không đồng nghĩa họ từ chối đàn ông hay thay đổi xu hướng tính dục. Nhưng nó cho thấy rất rõ những điều họ đang tìm kiếm.

“Những tưởng tượng này cho thấy mong muốn về sự bình đẳng, an toàn và không bị đặt vào vị thế yếu. Phụ nữ có thể tận hưởng câu chuyện mà không phải tự xem mình là đối tượng chịu quyền lực”, Adrian Daub nói.

Trong bối cảnh các tranh luận về “nam tính độc hại”, sự quay lại của các tư tưởng bảo thủ và những bất an xoay quanh quyền của phụ nữ và cộng đồng LGBTQ+, Heated Rivalry trở thành một không gian tưởng tượng hiếm hoi - nơi tình yêu không gắn với sợ hãi.

Mary, người từng nghĩ bộ phim “không dành cho mình”, nói gọn gàng: “Điều tôi thấy hấp dẫn nhất là: có một người thật sự ngang hàng với mình. Có lẽ, đó là điều nhiều phụ nữ đã chờ rất lâu để được thấy”.