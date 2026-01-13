Elon Musk giành quyền nuôi đứa con thứ 13

Elon Musk sẽ nộp đơn lên tòa án để xin toàn quyền nuôi con trai một tuổi của mình, sau khi Ashley St. Clair công khai bày tỏ sự ủng hộ dành cho cộng đồng người chuyển giới.

Elon Musk sẽ nộp đơn lên tòa khi St. Clair đăng tải lời xin lỗi liên quan đến những phát ngôn mang tính kỳ thị người chuyển giới. Ảnh: Reuters, Ashley St. Clair/X.

Ashley St. Clair từng thông báo vào năm ngoái rằng con trai của cô với Elon Musk chào đời vào tháng 9/2024 và được đặt tên là Romulus.

Theo ông Musk, quyết định xin toàn quyền nuôi con được đưa ra sau khi St. Clair đăng tải lời xin lỗi liên quan đến những phát ngôn mang tính kỳ thị người chuyển giới mà cô từng đưa ra trước đây, theo Independent.

Trên mạng xã hội X vào ngày 12/1, Elon Musk viết rằng ông lo ngại các phát biểu của St. Clair có thể bị hiểu theo hướng liên quan đến việc "chuyển giới cho một bé trai mới một tuổi". Vì vậy, ông sẽ đề nghị tòa trao quyền nuôi con cho mình.

Tuy nhiên, St. Clair chưa từng nói rằng cô có kế hoạch chuyển giới cho con trai. Cô chỉ đăng tải một tuyên bố nhằm phản hồi những người dùng mạng xã hội yêu cầu cô lên tiếng về các phát ngôn trong quá khứ liên quan đến Vivian Wilson - người con gái 21 tuổi của Elon Musk, hiện không còn quan hệ với ông và là người chuyển giới.

Trong bài đăng của mình, St. Clair thừa nhận cảm thấy hối hận.

Cô viết rằng mình cảm thấy "rất day dứt" vì những lời nói trong quá khứ có thể đã khiến chị gái của con trai cô bị tổn thương thêm.

St. Clair cho biết cô đang cố gắng tìm cách sửa sai, dù không biết phải làm thế nào cho đúng. Cô cũng đang âm thầm học hỏi và ủng hộ cộng đồng chuyển giới, những người mà cô thừa nhận mình từng làm tổn thương.

Cô cũng nói rằng trước đây mình từng ngần ngại rút lại các phát ngôn cũ vì sợ bị cho là "giả tạo", nhưng cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng xin lỗi và bày tỏ mong muốn được giúp đỡ nếu có thể.

Ashley St. Clair có con trai một tuổi với Elon Musk. Ảnh: @stclairashley/X.

Về phía Elon Musk, ông từng nói rằng mình không chắc đứa trẻ có phải con ruột hay không. Tuy nhiên, sau khi St. Clair cáo buộc ông "trả đũa tài chính" đối với mẹ con cô, Musk phản bác rằng ông đã chuyển cho St. Clair 2,5 triệu USD và cam kết hỗ trợ thêm 500.000 USD mỗi năm để nuôi con.

St. Clair đáp lại rằng Musk từ chối xét nghiệm ADN xác nhận quan hệ cha con, và cho rằng việc hỗ trợ tài chính mà Musk nói tới thực chất là tiền nuôi con. Tuy nhiên, phần lớn khoản hỗ trợ sau đó đã bị rút lại để gây sức ép và trừng phạt cô vì không làm theo ý ông.

Cô cho rằng điều đó không phải đang trừng phạt cô, mà là đang gây thiệt thòi trực tiếp cho chính đứa trẻ.

Ngoài ra, đầu tháng 1, St. Clair còn cáo buộc rằng công cụ trí tuệ nhân tạo Grok trên nền tảng X đã bị lợi dụng để tạo ra những hình ảnh khiêu dâm giả mạo về cô khi còn nhỏ.