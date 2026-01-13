Hình ảnh 'lột đồ' phụ nữ tràn ngập trên AI của Elon Musk

Từ trào lưu "mặc bikini cho cô ấy", AI Grok bị lạm dụng để tạo hàng loạt hình ảnh xâm phạm phụ nữ, làm bùng lên tranh cãi về an toàn, quyền riêng tư và trách nhiệm của nền tảng.

Nhiều yêu cầu ngày càng biến dạng của người dùng để tạo hình ảnh khiêu dâm. Ảnh: Reuters.

Đầu năm 2026, một xu hướng tưởng như vô hại trên mạng xã hội X nhanh chóng biến thành một cuộc khủng hoảng toàn cầu về quyền riêng tư, an toàn phụ nữ và trách nhiệm của các công ty công nghệ. Từ những yêu cầu "mặc bikini cho cô ấy", công cụ trí tuệ nhân tạo Grok đã bị lạm dụng để tạo ra hàng trăm nghìn hình ảnh phụ nữ bị chỉnh sửa theo hướng khiêu dâm.

Đến ngày 8/1, theo phân tích của The Guardian, mỗi giờ có tới 6.000 yêu cầu kiểu này được gửi đến chatbot. Nhiều phụ nữ, trong đó có cả người nổi tiếng, chính trị gia, nhà báo và cả trẻ em, bất ngờ trở thành nạn nhân của một dạng xâm phạm mới: bị "lột đồ" bằng thuật toán.

Công cụ xâm phạm hàng loạt

Xu hướng "mặc bikini cho cô ấy" bắt đầu âm thầm từ cuối năm 2025 và bùng nổ mạnh vào đầu năm 2026. Ban đầu, người dùng chỉ yêu cầu chỉnh ảnh phụ nữ mặc đồ bơi. Nhưng chỉ trong vài ngày, các yêu cầu nhanh chóng chuyển thành các chỉnh sửa mang tính tình dục hóa, xúc phạm và làm nhục.

Các yêu cầu lúc này ngày càng biến dạng như bikini trong suốt, bikini làm từ chỉ nha khoa, phụ nữ bị đặt vào các tư thế gợi dục.

Evie, nhiếp ảnh gia 22 tuổi tại Anh, thức dậy vào ngày đầu năm mới và phát hiện ảnh mình đã bị chỉnh sửa thành hình ảnh mặc bikini.

Hình ảnh Elon Musk mặc bikini do AI tạo ra. Ảnh: @elonmusk/X.

Khi cô đăng lại ảnh đã được che mờ để cảnh báo về rủi ro của công cụ, làn sóng tấn công không những không dừng lại mà còn dữ dội hơn. Các hình ảnh về cô ngày càng bị chỉnh sửa theo hướng nặng nề hơn.

"Dòng tweet đó bỗng dưng bùng nổ. Từ đó, có rất nhiều hình ảnh khác về tôi được tạo ra và cái nào cũng tệ hơn cái trước. Người ta thấy tôi buồn, thấy tôi không thích, và họ càng làm nhiều hơn nữa. Có ảnh tôi trần truồng hoàn toàn", cô trải lòng.

Không chỉ người bình thường bị nhắm đến. Một diễn viên nhí trong loạt phim Stranger Things bị biến ảnh lúc 12 tuổi thành hình ảnh mặc đồ bơi hở hang. Người dẫn chương trình Maya Jama phát hiện hình ảnh giả mạo của mình xuất hiện trên nền tảng sau khi mẹ cô cảnh báo.

Jessaline Caine, người từng là nạn nhân của lạm dụng thời thơ ấu, cho biết cô bị tấn công dữ dội sau khi chỉ ra việc ảnh mình lúc 3 tuổi bị Grok đồng ý chỉnh sửa thành hình ảnh mang tính gợi dục.

Tại London, nhà báo Narinder Kaur phát hiện AI tạo video giả cho thấy bà trong các tình huống thân mật. "Dù biết là giả, cảm giác vẫn giống như bị xâm phạm", bà cho biết.

Phản ứng chậm chạp

Trước làn sóng phản đối, cơ quan quản lý truyền thông Anh Ofcom tuyên bố mở điều tra và "liên hệ khẩn cấp" với X. Liên minh châu Âu, chính phủ Ấn Độ và các chính trị gia Mỹ cũng yêu cầu nền tảng này chấm dứt việc cho phép người dùng tạo hình ảnh "lột đồ" phụ nữ.

Sau đó, tài khoản công khai @Grok bất ngờ bị hạn chế chức năng tạo ảnh, chỉ cho phép người dùng trả phí sử dụng. Nhưng động thái này bị xem là nửa vời khi ứng dụng Grok riêng biệt (không đăng ảnh công khai) vẫn cho phép người không trả phí tạo hình ảnh tình dục hóa phụ nữ và trẻ em.

Ashley St Clair, mẹ của một trong những đứa con của Elon Musk và cũng là nạn nhân của deepfake từ Grok, nói rằng cô thấy "kinh hoàng và bị xâm phạm" sau khi bị tạo ảnh AI phản cảm. Ảnh: Shutterstock.

Vụ việc trở thành phép thử lớn đối với khả năng phản ứng của cơ quan chức năng trước các công ty AI. Phản ứng chậm chạp và miễn cưỡng của Elon Musk trước hàng loạt cảnh báo từ các chính trị gia và cơ quan quản lý trên toàn cầu cho thấy sự khó khăn khi cố gắng kiểm soát công nghệ mới trong thời gian thực.

Tại Anh, vụ việc cũng bộc lộ những lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống pháp luật, bất chấp nỗ lực cấm công nghệ "lột đồ" vào năm ngoái.

Trước đây, muốn tạo deepfake, người dùng phải tải ứng dụng chuyên biệt. Nhưng công cụ tạo ảnh nâng cấp trên X đã đưa chức năng "lột đồ" đến hàng triệu người, không cần họ phải tìm đến các góc tối của Internet.

Phản ứng chính thức từ X nhấn mạnh rằng tài khoản tạo nội dung trái pháp luật sẽ bị đình chỉ, và trách nhiệm tuân thủ luật thuộc về người dùng. Tuy nhiên, trong nhiều ngày, hình ảnh vẫn tiếp tục xuất hiện.

CNN sau đó đưa tin rằng Elon Musk từng yêu cầu đội ngũ xAI nới lỏng các biện pháp an toàn của Grok, vì cho rằng hệ thống bị "kiểm duyệt quá mức".

Tại Anh, sự phẫn nộ gia tăng khi chính phủ chưa triển khai luật đã được thông qua từ năm trước nhằm hình sự hóa việc tạo hình ảnh thân mật không có sự đồng ý. Các quan chức không giải thích rõ lý do trì hoãn.

Cuối cùng, xAI hạn chế chức năng tạo ảnh chỉ cho người dùng trả phí. Nhưng nhiều nạn nhân không xem đây là chiến thắng. "Tổn thương và nỗi nhục đã xảy ra. Thiệt hại chắc chắn không thể bù đắp", Narinder Kaur nói.