Bóng bay phát nổ ở tiệc sinh nhật, đám đông kinh hãi chạy tán loạn

Tại bữa tiệc sinh nhật ở Uzbekistan, chùm bóng bay chứa đầy khí hydro phát nổ, biến thành "quả cầu lửa" khiến những người có mặt hoảng hốt bỏ chạy.

Bóng bay phát nổ kinh hoàng trong tiệc sinh nhật Chùm bóng bay chứa đầy khí hydro phát nổ trong ngày sinh nhật của Nozza Usmanova (Uzbekistan) khiến người có mặt hoảng loạn. May mắn vụ việc không làm ai bị thương.

Trong ngày sinh nhật của mình, khi Nozza Usmanova đang đứng trước một cửa hàng ở Bukhara (Uzbekistan), bạn bè và người thân thiết đã tặng cô một chiếc bánh sinh nhật cùng chùm bóng bay khổng lồ chứa đầy khí hydro.

Theo video ghi lại, khoảnh khắc Usmanova mỉm cười đón lấy chiếc bánh đã thắp sẵn nến từ người bạn, ngọn lửa ở đầu nến bất ngờ bén vào và khiến chùm bóng bay phát nổ.

Một "quả cầu lửa" bao trùm khu vực cửa ra vào, khiến chủ nhân bữa tiệc và những người chứng kiến hoảng hốt bỏ chạy.

Trong lúc hỗn loạn, một người được nhìn thấy đang ôm chặt đứa trẻ trên tay khi cả nhóm đang cố tránh khỏi tầm sát thương của ngọn lửa.

"Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tôi không nhớ mình đã thoát nạn bằng cách nào", Usmanova sau đó kể lại với truyền thông địa phương. Cô cho biết cảm thấy nhẹ nhõm khi không ai bị thương và không có thiệt hại gì.

Theo news.com.au, khí hydro thường được sử dụng trong bóng bay vì nó cực kỳ nhẹ, cho phép bóng bay cao hơn và lâu hơn so với chứa không khí bình thường.

Tuy nhiên, khí này cũng rất dễ cháy và có thể bùng lên gần như ngay lập tức khi tiếp xúc với nhiệt, ngọn lửa hoặc thậm chí chỉ một tia lửa nhỏ.

Vụ việc trong tiệc sinh nhật của Usmanova gợi nhớ đến một tai nạn tương tự xảy ra vào tháng 2 năm ngoái tại Việt Nam, khi ngọn lửa bao trùm khuôn mặt Phạm Thị Giang (sinh năm 1992) trong một buổi tiệc sinh nhật của cô.

Theo đó, khi Giang cầm bóng bay cùng bánh kem có thắp nến thì bất ngờ quả bóng lớn nhất chạm vào lửa, phát nổ dữ dội. Ngọn lửa bùng lên, bao trùm tay và mặt cô, đồng thời cháy lan sang một số bóng bay trang trí trên trần nhà.

Vào viện cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán cô bị bỏng độ 2 ở vùng mặt, bỏng độ 1 ở tay. Rất may, tổn thương không ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực.

Hiện tại, sau gần 11 tháng kể từ sự cố, làn da mặt của Giang đã cải thiện rõ rệt. Các vết thâm mờ dần, bề mặt da đều màu, mịn màng hơn trước. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét diện mạo hiện tại của cô trông tươi tắn hơn thời điểm chưa bị bỏng.