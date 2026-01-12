Đường tình duyên của 12 con giáp ra sao trong năm 2026

Năm 2026 hứa hẹn mang đến vận may tình cảm cho một số con giáp với nhiều cơ hội yêu đương, gắn kết, trong khi số khác cần thận trọng hơn trước các quyết định cảm xúc, mối quan hệ.

Năm Bính Ngọ 2026 - năm "Song Hỏa" - mang đến sự nồng nhiệt, táo bạo và nhiều bất ngờ trong chuyện tình cảm. Các mối quan hệ của 12 con giáp được dự đoán tiến triển nhanh, nhiều quyết định lớn được đưa ra.

Tý

Năm 2026 mở ra khởi đầu mới trong chuyện tình cảm với người tuổi Tý. Người độc thân dễ gặp đối tượng phù hợp qua các mối quan hệ xã hội hoặc công việc.

Trong khi đó, các cặp đôi sẽ tìm thấy nhiều niềm vui hơn bằng cách thêm những trải nghiệm mới, chẳng hạn như cùng nhau đi du lịch hoặc bắt đầu những sở thích chung. Tuy nhiên, hãy lưu ý đừng kiểm soát đối phương quá mức, hãy để cho nhau những không gian riêng nhất định.

Người tuổi Tý độc thân có thể được đồng nghiệp hoặc người quen mai mối trong năm nay. Ảnh: SCMP.

Sửu

Người tuổi Sửu được hưởng lợi từ sự ổn định và lòng tin trong năm 2026. Đây là thời điểm thuận lợi cho đính hôn, kết hôn hoặc cam kết lâu dài.

Năm nay, tuổi Sửu còn độc thân hãy tập trung vào hẹn hò lâu dài thay vì những mối quan hệ chóng vánh; những người đã có đôi có cặp hãy bắt đầu tính đến chuyện xa hơn. Song, hãy cẩn thận đừng tỏ ra quá cứng nhắc - sự linh hoạt mới mang lại sự hài hòa.

Dần

Đối với những người tuổi Dần, năm 2026 sẽ tràn đầy đam mê và những bước tiến táo bạo trong tình yêu. Người độc thân có thể bị thu hút bởi những người thích phiêu lưu hoặc liều lĩnh. Trong khi đó, những người đã yêu có thể tiến thêm một bước lớn, như chuyển đến sống chung hoặc kết hôn.

Lời khuyên cho những chú hổ trong năm nay là đừng "yêu vội, quyết nhanh", hãy suy nghĩ kỹ để tránh rơi vào hối hận sau này.

Mão

Năm nay, tuổi Mão sẽ tập trung vào chiều sâu cảm xúc và sự hài hòa. Các mối quan hệ trở nên nuôi dưỡng và hỗ trợ hơn, trong khi những người độc thân có thể tìm được người bạn đời mang lại cảm giác an toàn và tử tế.

Tuổi Mão hãy lưu ý rằng khi xảy ra mâu thuẫn, đừng vội rút lui về mặt cảm xúc, hãy lên tiếng chia sẻ để thấu hiểu nhau.

Thìn

Người tuổi Thìn sẽ trải qua những thay đổi đáng kể trong đời sống tình cảm trong 2026. Một số người có thể bất ngờ tìm thấy tình yêu mới, trong khi những người khác cảm thấy thôi thúc phải xác định lại mối quan hệ hiện tại.

Dự báo trong năm nay, tuổi Thìn độc thân có triển vọng gặp gỡ đối tượng hấp dẫn, thậm chí là người có ảnh hưởng; các cặp đôi sẽ đón nhận một năm đột phá, đồng thời cũng có những thử thách để kiểm chứng sự gắn bó. Hãy cố gắng tránh sự kiêu ngạo hoặc áp đặt trong mối quan hệ, sự cân bằng mới là yếu tố then chốt.

Tỵ

Người tuổi Tỵ sẽ trải nghiệm những mối quan hệ sâu sắc và ý nghĩa trong năm nay. Tình yêu có thể cần thời gian để phát triển nhưng sẽ bền vững. Một số người có thể nối lại mối quan hệ với người yêu cũ.

Cụ thể, tuổi Tỵ độc thân có thể bị thu hút bởi một người đầy bí ẩn, trong khi các cặp đôi nhận thấy mức độ thân mật và gắn kết cảm xúc được nâng cao. Đừng giữ kín quá nhiều, giao tiếp cởi mở sẽ củng cố niềm tin.

Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ chứng kiến những câu chuyện tình yêu diễn ra nhanh trong năm 2026. Các mối quan hệ mới có thể phát triển rất nhanh, trong khi những mối quan hệ hiện tại có thể sớm tiến tới các cột mốc như đính hôn hoặc kết hôn.

Những chú ngựa độc thân sẽ dễ dàng nảy sinh cảm xúc mạnh mẽ, dự báo có những mối tình "chớp nhoáng". Các cặp đôi sẽ có nhiều chuyến đi và cột mốc đáng nhớ hơn.

Lời khuyên: tránh vội vàng quá mức, hãy để tình yêu phát triển tự nhiên.

Tuổi Ngọ dễ có những mối tình chớp nhoáng trong năm Bính Ngọ "Song Hỏa". Ảnh: Justdial.

Mùi

Người tuổi Mùi sẽ tận hưởng cảm giác an toàn và ổn định trong chuyện tình cảm năm nay. Các cặp đôi trân trọng sự bình yên và tin cậy, trong khi người độc thân dễ tìm thấy mối quan hệ mang lại cảm giác được che chở.

Cụ thể, người độc thân sẽ thu hút những đối tượng chân thành và ấm áp; các cặp đôi sẽ đón chào một năm ổn định, phù hợp để lên kế hoạch cho gia đình. Song, đừng để sự thoải mái biến thành nhàm chán, những bất ngờ nhỏ giúp giữ lửa tình yêu.

Thân

Người tuổi Thân sẽ có những mối quan hệ nhẹ nhàng, vui tươi trong năm nay. Tình yêu mang lại nhiều tiếng cười và có thể xuất hiện những bất ngờ thú vị.

Với người độc thân, 2026 là năm thuận lợi để gặp gỡ người thú vị và ngẫu hứng. Với các cặp đôi, sự hài hước và những chuyến phiêu lưu chung sẽ giúp gắn kết mối quan hệ.

Tuổi thân có thể gặp nhiều bất ngờ thú vị trong tình cảm năm 2026. Ảnh: Zodiac Animals.

Dậu

Người tuổi Dậu tập trung vào sự cam kết và các mục tiêu dài hạn trong tình yêu năm 2026. Các mối quan hệ trở nên nghiêm túc hơn, với những cuộc thảo luận về hôn nhân, gia đình hoặc đầu tư chung.

Năm nay, tuổi Dậu độc thân có thể tìm thấy tình yêu thông qua công việc hoặc các hoạt động mang tính thực tế. Với các cặp đôi, 2026 là năm thuận lợi cho đính hôn, đám cưới và lập kế hoạch tương lai.

Tuất

Người tuổi Tuất sẽ thấy sự trung thành và niềm tin trở thành nền tảng trong các mối quan hệ năm 2026. Sự gắn bó được củng cố thông qua giao tiếp thẳng thắn và sự hỗ trợ lẫn nhau.

Năm nay, tuổi Tuất độc thân có khả năng gặp được người coi trọng sự trung thực và thủy chung, trong khi các cặp đôi sẽ gắn bó ngày càng vững chắc, một số cặp có thể lên kế hoạch kết hôn hoặc đón thêm thành viên mới.

Hợi

Người tuổi Hợi sẽ tận hưởng đời sống tình cảm ấm áp, hạnh phúc trong năm 2026. Các mối quan hệ tràn ngập niềm vui, tiếng cười và sự đủ đầy.

Năm nay là một năm rất may mắn để người độc thân tuổi Hợi gặp được đối tượng có thể gắn bó lâu dài, còn các cặp đôi sẽ gia tăng hạnh phúc nhờ mục tiêu chung và những dịp kỷ niệm.