Những ngôi chùa cầu duyên nổi tiếng nhất dịp Tết

Không chỉ là chốn chiêm bái tâm linh, nhiều ngôi chùa ở Hà Nội, TP.HCM còn được nhiều người trẻ độc thân truyền tai nhau như nơi gửi gắm mong ước về nhân duyên, hạnh phúc.

Chùa Hà nổi tiếng là nơi cầu tình duyên linh thiêng cho người trẻ. Ảnh: Trương Hiếu.

Vào những dịp đầu năm, ngày rằm, Tết, không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ đến chùa thắp hương, khấn nguyện cho chuyện tình cảm được thuận lợi. Có người cầu một mối nhân duyên mới, có người mong tình cảm hiện tại bền lâu, cũng có những cặp đôi cùng nhau đến chùa để cầu bình an, hòa thuận trong hôn nhân.

Việc đi chùa cầu duyên, với nhiều người, không hẳn đặt nặng chuyện “linh ứng”, mà là cách để tìm sự an tâm, gửi gắm hy vọng vào những điều tốt đẹp phía trước.

Theo thời gian, một số ngôi chùa ở Hà Nội, TP.HCM dần được truyền tai nhau là “chùa cầu duyên”, thu hút đông đảo người dân và giới trẻ ghé thăm.

Hà Nội

Chùa Hà

Chùa có tên chữ là Thánh Đức tự, nằm trên phố Chùa Hà (phường Cầu Giấy, Hà Nội). Vào các dịp đầu năm, ngày rằm, mùng một, chùa thường đông người trẻ đến lễ và dâng hương.

Từ nhiều năm nay, nơi đây được truyền tai là “linh” trong chuyện tình cảm, đặc biệt với những người cầu duyên, cầu gặp được người phù hợp hoặc mong mối quan hệ hiện tại bền chặt. Mâm lễ cầu duyên ở chùa Hà gồm hương vàng, miếng trầu, hoa quả, bánh trái. Ngoài ra, thứ không thể thiếu là bông hoa hồng đỏ thẫm - loài hoa tượng trưng cho tình yêu.

Chùa Trấn Quốc

Ngoài ý nghĩa lịch sử và kiến trúc, chùa Trấn Quốc (Hà Nội) cũng được nhiều người ghé thăm để cầu duyên, cầu sự an yên trong các mối quan hệ. Không gian chùa thoáng đãng, thanh tịnh, phù hợp cho cả những ai muốn tìm sự tĩnh tâm.

Phủ Tây Hồ

Phủ Tây Hồ (Hà Nội) từ lâu được biết đến là một trong những chốn linh thiêng trong hệ thống đình, đền, chùa, phủ ở Hà Nội, thường xuyên thu hút đông khách mỗi dịp lễ hoặc ngày đầu năm mới.

Ngoài việc cầu tài lộc, công danh, nhiều người cũng đến đây để cầu mong một tình yêu son sắt, bền vững. Những mâm đồ lễ được các tiểu thương buôn bán tại khu vực cửa Phủ chuẩn bị kỹ càng gồm cau trầu, hoa quả, trà thuốc, bánh kẹo... trung bình mỗi mâm lễ có giá dao động 200.000-500.000 đồng.

Phủ Tây Hồ luôn tấp nập người ghé thăm dịp đầu năm mới. Ảnh: Việt Linh.

TP.HCM

Miếu Phù Châu

Miếu Phù Châu, còn gọi là Miếu Nổi, nằm giữa sông Vàm Thuật (Gò Vấp, TP.HCM). Không gian linh thiêng, tách biệt với phố xá khiến nơi đây được nhiều người tìm đến cầu duyên, cầu bình an.

Người tới miếu Phù Châu cầu duyên thường dâng lễ vật gồm dừa, trầu cau, hoa cúc, hoặc hoa sen. Trong đó, trầu cau đại diện cho tình duyên lứa đôi, dừa theo tín ngưỡng Nam Bộ tượng trưng cho sự may mắn.

Chùa Bà Thiên Hậu

Không chỉ được biết đến là nơi cầu bình an, làm ăn thuận lợi, ngôi chùa ở TP.HCM này còn được nhiều người trẻ tìm đến để cầu duyên. Vào các dịp lễ lớn hay đầu năm, chùa luôn đông người đến thắp hương, xin lộc, gửi gắm mong muốn về tình cảm và hạnh phúc lâu dài.

Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ thường kết hợp đến chùa để chụp ảnh kỷ niệm với áo dài vào dịp Tết Nguyên đán.

Chùa Phước Hải hay Ngọc Hoàng là ngôi chùa cầu tình duyên nổi tiếng tại TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Chùa Ngọc Hoàng

Chùa Phước Hải hay Ngọc Hoàng là ngôi chùa có tuổi đời hơn một thế kỷ với lối kiến trúc Hoa độc đáo. Đây là địa điểm cầu tình duyên quen thuộc của người địa phương. Nhiều người tin rằng đến đây chỉ cần thành tâm thắp hương, khấn vái và chạm vào tượng ông Tơ, bà Nguyệt, đường tình duyên sẽ thuận lợi hơn,

Mỗi dịp lễ, Tết hay Valentine, ngôi chùa thu hút giới trẻ đến vãn cảnh, cầu duyên. Nơi đây còn có điện thờ Phật Dược Sư để khách cầu sức khỏe, điện Thần Tài giúp tài, lộc mau tới.