Dự đoán năm 2026 theo thần số học

Năm 2025 đã qua đi và kết thúc một chu kỳ, 2026 là thời điểm để chúng ta nắm bắt cơ hội. Đã đến lúc trở thành nhân vật chính và tỏa sáng.

2026 đánh dấu năm Thế giới số 1. Ảnh: Yes No Tarot.

Theo Sarah Potter, tác giả của cuốn sách Sober Magic, năm 2026 là năm Thế giới số 1 (Universal Year 1), có nghĩa là chúng ta đang cùng nhau bước vào giai đoạn đầu của một chu kỳ 9 năm mới.

Đây là năm chúng ta nắm quyền định đoạt số phận của chính mình, có thể kiểm soát vận mệnh bằng cách theo đuổi những gì mình yêu thích và tin tưởng nhất, theo The People.

Chúng ta hãy nghĩ về điều này như một sự thiết lập lại toàn cầu hoàn toàn. Năng lượng của năm số 1 là về sự khởi đầu, đổi mới và lựa chọn những khởi đầu mới táo bạo, không chỉ ở cấp độ cá nhân mà còn cả về văn hóa và sáng tạo.

Potter nhận định rằng năm 2026 sẽ là năm của "những ý tưởng mới mẻ, những góc nhìn mới, và mọi người lựa chọn những con đường mà họ cảm thấy thực sự phù hợp với bản thân thay vì lặp lại những gì đã được làm trước đây". Năm số 1 là thời điểm ưu ái sự độc đáo, động lực và chủ động hành động một cách không sợ hãi.

Do đó, những lựa chọn chúng ta đưa ra trong năm 2026 sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa trong 9 năm tiếp theo.

"Đây là năm để bạn bắt đầu hành trình xây dựng con người mà bạn sẵn sàng trở thành, bắt đầu viết nên phiên bản tiếp theo của câu chuyện cuộc đời mình", bà viết.

Còn theo Yes No Tarot, năm 2026 sẽ đảo ngược hoàn toàn nguồn năng lượng. Đây là năm "cánh cửa mở ra": Những khởi đầu, những bước đi đầu tiên, những ý tưởng mới lạ nhưng thực sự có thể thành công.

Sao Hải Vương và sao Thổ tái nhập cung Bạch Dương vào ngày 26/1 và 13/2, chúng ta sẽ tiến tới giai đoạn tiếp theo. Bạch Dương là cung đầu tiên trong 12 cung hoàng đạo, vì vậy nó hứa hẹn những ước mơ và khát vọng mới.

2026 là năm để bắt đầu một hành trình mới của chu kỳ 9 năm. Ảnh: usj.com.

Dưới đây là dự báo cho 12 cung hoàng đạo trong năm Thế giới số 1:

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Trực giác của những người thuộc cung Kim Ngưu sẽ được tăng cường trong suốt năm tới, giúp họ khám phá ra những sự thật ẩn giấu và không thể nhìn thấy mà người khác không biết. Kim Ngưu sẽ bắt đầu tin tưởng vào bản thân hơn và dựa vào những cảm xúc sâu thẳm nhất của mình. Không ai có thể bảo họ phải làm gì hay suy nghĩ như thế nào, bởi chính họ đã nắm giữ thông tin nội bộ nhờ bản năng và sự kết nối của mình với vũ trụ.

Song Tử (21/5-20/6)

Bạn bè đến rồi đi, nhưng những người bạn thật thực sự sẽ luôn ở bên cạnh bạn dù trong hoàn cảnh nào - đó là điều Song Tử cần nhớ trong suốt năm tới. Đây là giai đoạn họ buông bỏ những người không còn phù hợp và bắt đầu những mối quan hệ mới trọn vẹn. Việc cắt đứt những mối quan hệ cũ sẽ rất khó khăn, nhưng Song Tử xứng đáng nhận được tình cảm và sự yêu thương.

Cự Giải (21/6-22/7)

Trong năm Thế giới số 1, cung Cự Giải nên hợp tác với cấp trên hoặc ban quản lý để giúp phát triển sự nghiệp. Mặc dù cấp trên có thể có quan điểm trái ngược, Cự Giải sẽ thuyết phục được họ về phía mình một khi cung cấp được nghiên cứu và thông tin cần thiết. Có thể họ sẽ mất một chút thời gian để hiểu đề xuất và ý tưởng của Cự Giải, nhưng cuối cùng thỏa thuận sẽ đạt được.

Sư Tử (23/7-22/8)

Cuộc phiêu lưu đang chờ đón những người mang cung Sư Tử. Bước ra khỏi vùng an toàn, du lịch nước ngoài sẽ mang đến rất nhiều điều thú vị. Đây chính là năm để những người thuộc cung này khám phá khía cạnh mới mẻ của cuộc sống ở vùng đất mới. Nếu có thể chia sẻ kế hoạch này với một nhóm bạn bè hoặc người thân thích du lịch, họ có thể sẽ cùng tham gia.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Năm 2026, Xử Nữ sẽ gạt bỏ những cảm hỗn tạp sang một bên và chỉ tập trung vào bản thân. Họ sẽ không cho người khác cơ hội nếu bị đối xử tệ. Nếu đối phương quyết định làm những điều mờ ám không phù hợp với tiêu chuẩn của Xử Nữ trong mối quan hệ, hãy sẽ chấm dứt mối quan hệ với họ. Năm nay là năm để Xử Nữ lấy lại quyền lực của mình.

Thiên Bình (23/9-22/10)

Cung Thiên Bình có thể đang có một người trong tim, thôi thúc họ xác lập mối quan hệ cam kết. Tuy nhiên, điều kiện cần là Thiên Bình phải chắc chắn rằng mình biết rõ người đó là ai và vị trí của họ trong mối quan hệ, vì bạn muốn thu hút nguồn năng lượng lãng mạn mới giúp chữa lành và chuyển hóa bản thân.

Bọ Cạp (23/10-21/11)

Năm mới này, thay vì tập trung vào những điều nhàm chán, Bọ Cạp sẽ có thêm nhiều điều thú vị vào cuộc sống thường nhật. Điều này có thể là những thay đổi nhỏ như đi làm bằng một con đường khác hoặc ghé thăm một quán cà phê khác vào buổi sáng. Làm mới mọi thứ giúp họ cảm thấy bản thân đang phát triển và tiến bộ.

Nhân Mã (22/11-21/12)

Năm 2025, Nhân Mã gặp khó khăn trong việc khởi động và phát triển các dự án sáng tạo. Giờ đây, khi năm mới bắt đầu, họ sẽ có cơ hội phát huy tài năng nghệ thuật của mình và tự tạo động lực để đạt được những thành tựu lớn lao. Nhân Mã cũng có thể truyền cảm hứng cho người khác noi theo bước chân của mình trong suốt năm 2026.

Ma Kết (22/12-19/1)

Nhà là nơi trái tim Ma Kết thuộc về, đó là lý do người thuộc cung này sẽ dành thời gian chăm sóc nó thật tốt trong năm 2026. Năm Thế giới số 1 sẽ khơi dậy những mối liên kết mới với gia đình và ngôi nhà của Ma Kết, thúc đẩy họ dành thời gian bên nhau vào cuối tuần trong ngôi nhà của mình.

Bảo Bình (20/1-18/2)

Bảo Bình nổi tiếng có tấm lòng nhân đạo, nhưng năm nay họ còn muốn làm nhiều hơn nữa. Trong năm 2026, Bảo Bình có kế hoạch nâng tầm hoạt động của mình bằng cách dành nhiều thời gian hơn cho công tác từ thiện trong cộng đồng địa phương. Thật tuyệt vời khi kết bạn với hàng xóm, họ có thể hòa hợp với những khát vọng xã hội của mình.

Song Ngư (19/2-20/3)

Song Ngư sẽ có thể bắt đầu một chương mới về tài chính trong năm 2026 bằng cách lập kế hoạch, có thể là làm chủ ngân sách hay trả hết các khoản nợ. Điều này đem đến lợi ích vì họ sẽ có đủ khả năng tài chính để tạo ra một khởi đầu mới.