Bay từ TP.HCM đi Phú Quốc làm xuyên Tết Dương lịch, nhận lương gấp 3

Thay vì đi du lịch hay về quê, nhiều người trẻ ở TP.HCM sẵn sàng dành 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch để đi làm, nhận mức lương gấp 3 so với ngày thường.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày nhưng di chuyển về quê mất hơn 1 ngày nên Thanh Thủy (20 tuổi, Quảng Ngãi) quyết định ở lại TP.HCM.

Thay vì dành thời gian nghỉ ngơi, Thủy đăng ký làm thêm tại quán cà phê xuyên suốt từ ngày 1/1 đến 4/1, mỗi ca kéo dài 6 tiếng. Ngày thường, cô nhận mức lương 20.000 đồng/giờ. Đối với các dịp lễ Tết, nơi cô làm sẽ nhân 3 tiền lương cho nhân viên trực ca.

“Sắp tới, tôi sẽ về quê đón Tết Nguyên đán sớm nên đây là dịp để tôi tranh thủ đi làm kiếm thêm thu nhập. Tiền lương đợt này đủ để tôi mua sắm quần áo Tết”, Thủy chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Thanh Thủy đi làm xuyên suốt 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch.

Nhận lương gấp 3

Sống xa quê khoảng 800 km, Thanh Thủy dần quen với việc các dịp lễ Tết không được quây quần bên gia đình. Một năm, cô chỉ có thể về thăm nhà 2 lần vào dịp nghỉ hè và Tết Nguyên đán.

Do hiện tại chưa vướng bận lịch học, cũng không có bài tập cần giải quyết, Thủy dễ dàng sắp xếp lịch làm. Bên cạnh đó, trong dịp Tết Dương lịch, nhiều đồng nghiệp của cô về quê nên có nhiều ca trống để cô đăng ký.

“Tôi không thích đi chơi nơi đông đúc, do đó dịp lễ này tôi lựa chọn đi làm để cảm thấy có ý nghĩa hơn, nếu không tôi cũng chỉ ở nhà thôi”, cô nói.

Quản lý quán cà phê nơi Thủy làm việc cho biết dịp lễ Tết, nhân viên ở lại TP.HCM có nhu cầu đi làm sẽ thông báo để được phân chia lịch. Thông thường, quán này không quá đông khách vào dịp nghỉ lễ nên chỉ cần 2-3 nhân viên cho một ca.

Trong trường hợp không có nhân viên đi làm, quán sẽ linh hoạt các phương án phù hợp. Ví dụ như tìm nhân viên thời vụ, rút ngắn thời gian hoạt động trong ngày hoặc chỉ mở cửa những cửa hàng đông khách nhất.

“Việc tìm nhân viên thời vụ cho các dịp lễ Tết đối với chúng tôi không khó. Nhiều bạn trẻ mong muốn làm dịp này vì vừa có công việc để 'giết thời gian' vừa có thu nhập gấp 3 lần ngày thường”, quản lý quán chia sẻ.

Giống với Thanh Thủy, Minh Hà (27 tuổi, TP.HCM) cũng có lịch làm việc xuyên suốt Tết Dương lịch. Đảm nhiệm vị trí chuyên viên tổ chức sự kiện, thời điểm cuối năm là “mùa cao điểm” với Hà. Lịch làm việc của cô gần như kín từ 8h sáng đến 22h mỗi ngày.

Minh Hà bay từ TP.HCM tới Phú Quốc để chuẩn bị cho sự kiện cuối năm của công ty. Ảnh: NVCC.

“Với những người làm sự kiện như tôi, gần như không có khái niệm ngày nghỉ trong dịp cuối năm. Suốt 2 năm gắn bó với nghề, tôi đã quen với việc làm xuyên lễ, Tết Dương lịch”, Minh Hà tâm sự.

Bù lại, Minh Hà cho biết những ngày làm việc này được tính lương gấp 3 ngày thường, đồng thời công ty sẽ bố trí nghỉ bù vào giữa tháng 1, sau khi kết thúc chuỗi sự kiện.

“Xét về thu nhập và thời gian nghỉ bù, tôi thấy khá hợp lý. Tôi chấp nhận bận hơn một chút để đổi lại tài chính tốt hơn và có thể nghỉ dài hơn về sau”, cô nhận định.

Thực tế, lịch làm việc của Hà không chỉ gói gọn trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch. Từ ngày 15/12, Minh Hà đã bay ra Phú Quốc để cùng đội ngũ triển khai hàng loạt sự kiện cho mùa Giáng sinh và năm mới.

Dù lịch làm việc dày đặc, Minh Hà cho biết bản thân không quá căng thẳng. Làm việc tại Phú Quốc trong mùa lễ hội giúp cô phần nào “đổi gió” so với nhịp sống hối hả ở TP.HCM.

“Những lúc rảnh hiếm hoi, tôi và bạn bè có thể đi dạo biển, ngắm hoàng hôn hoặc đơn giản là tận hưởng không khí chậm rãi của một thành phố du lịch”, Minh Hà bộc bạch.

Làm xuyên lễ, thu nhập không đổi

Trong khi đó, Ngọc Tuyết (sinh năm 2000, sống tại TP.HCM), làm công việc tư vấn bán hàng cho một cửa hàng đồ lưu niệm, cho biết dịp Tết Dương lịch năm nay công ty chỉ cho người lao động nghỉ đúng 1 hôm (1/1), các ngày còn lại vẫn làm việc bình thường.

“Do công ty thuộc nhóm ngành phục vụ khách du lịch nên không thể nghỉ nhiều. Các ngày còn lại lương vẫn giữ nguyên, không có phụ cấp”, cô nói.

Theo Tuyết, đây đã là thông lệ của cửa hàng trong nhiều năm nay. Những dịp lễ, Tết Dương lịch hay kỳ nghỉ dài ngày thường là lúc lượng khách tăng mạnh, đặc biệt là khách du lịch trong và ngoài nước. Vì vậy, nhân viên gần như phải đi làm đầy đủ.

“Ngày thường khách lẻ tẻ, nhưng cứ tới lễ là đông hẳn. Có hôm tôi đứng tư vấn liên tục từ sáng tới tối, gần như không có thời gian nghỉ trưa”, cô kể.

Nhiều bạn trẻ chấp nhận không nghỉ Tết Dương lịch.

Dù khối lượng công việc tăng lên rõ rệt, thu nhập của Tuyết vẫn không thay đổi so với ngày thường. Điều này khiến cô có phần chạnh lòng khi nhìn bạn bè ở các công ty khác được nghỉ dài ngày, hoặc được tính lương gấp 2, gấp 3 nếu đi làm.

Tuy vậy, Tuyết vẫn chấp nhận vì công việc hiện tại giúp cô có thu nhập ổn định, môi trường làm việc không quá áp lực và phù hợp với hoàn cảnh cá nhân. Là người trẻ mới đi làm vài năm, cô ưu tiên sự ổn định hơn là những khoản thu nhập ngắn hạn theo mùa.

Thanh Hoàng được chủ quán lì xì khi đi làm dịp lễ Tết. Ảnh: NVCC.

Thanh Hoàng (20 tuổi, nhân viên phục vụ quán ăn ở phường Dĩ An, TP.HCM) cũng chia sẻ không được tăng lương dù đi làm 2 ngày trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

“Tôi vẫn đi làm với mức lương 22.000 đồng/giờ như thường. Tuy nhiên tôi không thấy thiệt thòi gì vì thường ngày chủ quán đã có nhiều khoản thưởng cho nhân viên làm tốt”, cô nói.

Đồng thời, Hoàng cho biết mỗi dịp lễ Tết đều được chủ quán lì xì như một món quà động viên tinh thần.

“Dù số tiền không nhiều, tôi vẫn rất vui khi được cô chú chủ quán quan tâm. Sự thân tình của họ giúp tôi phần nào bớt cô đơn khi ở lại thành phố vào thời điểm Tết Dương lịch”, Hoàng bày tỏ.

Ngày 25/12, Văn phòng Chính phủ đã thông báo: công chức, viên chức nghỉ ngày 1/1/2026 theo quy định; hoán đổi ngày làm việc thứ 6 (2/1/2026) sang nghỉ bù vào thứ 7 (10/1/2026).

Như vậy, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ thứ 5 (1/1/2026) đến hết chủ nhật (4/1/2026), trong đó gồm 2 ngày nghỉ do hoán đổi và 2 ngày nghỉ cuối tuần.