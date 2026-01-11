Thanh niên Trung Quốc tiểu vào nồi lẩu Haidilao xin lỗi

Gần một năm sau vụ hai thanh niên tiểu vào nồi lẩu Haidilao ở chi nhánh Thượng Hải (Trung Quốc) khiến dư luận dậy sóng, một trong hai người đã xin lỗi công khai.

Vụ hai thiếu niên tiểu vào nồi lẩu Haidilao từng khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh: Weibo.

Ngày 8/1, một trong hai thanh niên liên quan vụ tiểu tiện vào nồi lẩu tại nhà hàng Haidilao ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã đăng lời xin lỗi công khai trên tờ People's Court Daily.

Trong bài đăng, thanh niên họ Tang cho biết bản thân đã hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành vi mình gây ra, đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành đến những người điều hành Haidilao.

"Tôi hoàn toàn nhận thức được hành vi sai trái của mình", Tang viết, cho biết thêm rằng anh chấp nhận sự chỉ trích, nhận sự dạy dỗ từ cha mẹ, nhà trường, cảnh sát, tòa án và công chúng.

Trong lời xin lỗi, cha mẹ của Tang, với tư cách là người giám hộ hợp pháp, cũng bày tỏ sự hối hận sâu sắc về hành vi sai trái của con trai mình.

Vụ việc xảy ra vào ngày 24/2/2025, khi Tang và một thanh niên họ Wu (17 tuổi), dùng bữa trong một phòng riêng tại nhà hàng Haidilao ở Thượng Hải. Sau bữa ăn, hai người này đứng trên bàn ăn và tiểu vào nồi lẩu, đồng thời quay phim lại hành động này.

Wu đã đăng tải video lên mạng xã hội vào ngày 27/2, lập tức gây nên làn sóng phẫn nộ từ công chúng. Cảnh sát quận Hoàng Phủ, Thượng Hải sau đó đã bắt giữ cả hai.

Ngày 12/3, Haidilao đã đưa ra lời xin lỗi công khai, cho biết họ đã tiêu hủy và thay thế toàn bộ dụng cụ ăn uống tại nhà hàng bị ảnh hưởng, tiến hành khử trùng kỹ lưỡng. Nhà hàng cũng hoàn tiền cho tất cả khách đã dùng bữa trong khoảng thời gian liên quan và bồi thường bằng tiền mặt gấp 10 lần giá trị cho 4.109 đơn hàng bị ảnh hưởng.

Ngày 12/9, tòa án phán quyết rằng Tang, Wu và cha mẹ của họ phải đăng lời xin lỗi trên các tờ báo được chỉ định với các điều kiện bảo vệ quyền riêng tư của trẻ vị thành viên.

Cha mẹ của hai thanh niên cũng bị buộc phải bồi thường 130.000 nhân dân tệ ( 18.607 USD ) cho thiệt hại về đồ dùng ăn uống và chi phí vệ sinh, khử trùng, 2 triệu nhân dân tệ ( 286.600 USD ) cho thiệt hại về kinh doanh và danh tiếng, thêm 70.000 nhân dân tệ ( 10.000 USD ) cho chi phí pháp lý.