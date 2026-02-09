Chàng trai lao xuống sông cứu cụ ông giữa trời rét 10 độ C

Trong lúc chồng nhảy xuống sông, cùng một người qua đường khác vớt cụ ông lên bờ, chị Trang đứng trên bờ hô hoán, kêu thêm người tới hỗ trợ.

Chàng trai cứu cụ ông rơi xuống sông giữa trời rét buốt Thấy cụ ông chơi vơi giữa dòng nước, anh Xuân Hùng (Hà Nội) và một người đàn ông nhanh chóng tiếp cận, đưa ông lên bờ an toàn.

Ngày 8/2, vợ chồng Nguyễn Thị Trang và Phùng Xuân Hùng (cùng sinh năm 2001) di chuyển từ nhà ở thôn Núi Bé, xã Xuân Mai (Hà Nội) sang xã Thanh Oai để làm cỗ cho khách.

Khoảng 14h, khi tới khu vực đường đê gần chùa Dâu, cả hai phát hiện một cụ ông đang chới với dưới dòng nước. Ông gặp nạn ở đoạn cua gắt, mất lái đâm vào dải phân cách, chiếc xe kẹt lại ở rìa sông còn người rơi xuống nước.

Lúc này, đường khá vắng, thời tiết chỉ hơn 10 độ C và đôi lúc có mưa buốt. Ban đầu, Hùng định nhảy luôn xuống sông cứu người song Trang ngăn lại vì anh bơi không giỏi, sợ chưa kịp cứu được người lại tự đưa bản thân vào nguy hiểm.

"May mắn ngay lúc đó, tôi thấy có một người đàn ông trung niên chạy xe máy đến gần nên nhanh chóng hô hoán. Sau đó, bác ấy và chồng tôi nhanh chóng cùng xuống nước", Trang kể với Tri Thức - Znews.

Vợ chồng Trang nhận lời khen vì hành động đẹp.

Theo đoạn video được Trang ghi lại, hiện lan truyền trên mạng xã hội, Hùng một mình bơi ra tiếp cận cụ ông trước. Khi còn cách bờ khoảng 2 m, người đàn ông trung niên tiếp tục tới hỗ trợ, cùng anh kéo người gặp nạn lên mặt đường.

May mắn, cụ ông, khoảng 70 tuổi, vẫn tỉnh táo và có thể đọc số điện thoại người thân để vợ chồng Trang liên hệ. Ông cho biết là người sống ở làng Bình Đà (Hà Nội).

"Lúc cứu được ông và mọi người cùng lên bờ an toàn, tôi mới dám thở phào. Vì bận công việc, khi thấy cụ ông ổn định, chúng tôi nhờ một số người dân xung quanh chăm sóc trong lúc chờ người nhà ông đến, còn mình nhanh chóng di chuyển đến nơi khách hẹn cho kịp giờ", Trang kể.

Trên mạng xã hội, hành động của cặp vợ chồng trẻ và người đàn ông tốt bụng nhận nhiều lời tán dương. Một số nhận xét tình huống càng nguy hiểm khi xảy ra giữa thời tiết giá rét, người gặp nạn lại cao tuổi.

"Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, vợ chồng bạn thật tốt bụng", "Ông cụ đó thật may mắn khi gặp vợ chồng bạn và những người dân đó" hay "Xem video mà hồi hộp lây, gia đình ông cụ Tết này hạnh phúc quá rồi" là những bình luận dưới video.

Nhớ lại tình huống hôm qua, Trang bày tỏ tối đến khi về tới nhà, cô mãi không ngủ được vì cứ nghĩ đến chuyện đã xảy ra.

"May mắn dù trong tình huống nguy cấp, không có ai bị thương và người gặp nạn đã được cứu an toàn", Trang bày tỏ.