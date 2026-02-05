'Cực phẩm độc thân' Việt Anh tặng bố mẹ hàng trăm triệu tiêu Tết

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh ghi điểm khi mạnh tay chi hàng trăm triệu đồng cho bố mẹ tiêu Tết. Khoảnh khắc do mẹ nam cầu thủ chia sẻ nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Tối 4/2, mạng xã hội lan truyền bài đăng của bà Nguyễn Thị Thắm, mẹ trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (sinh năm 1999), về niềm hạnh phúc khi con trai dành tặng bố mẹ một khoản tiền 9 chữ số kèm lời nhắn: "Con cho bố tiền tiêu Tết". Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Trên trang Facebook cá nhân, bà Thắm viết: "Thưởng Tết của con trai yêu dành cho bố mẹ. Cảm ơn con trai". Dòng trạng thái tự hào của người làm mẹ nhận về hàng loạt bình luận tích cực.

Đoạn tin nhắn thu hút sự chú ý của Việt Anh. Ảnh: Nguyễn Thắm/Facebook.

Bên dưới, một tài khoản được cho là cháu của bà Thắm để lại dòng bình luận: "Che làm gì ai chả biết là số 9". Mẹ Việt Anh đáp: "Gì cũng biết đúng cháu mình".

Dù con số được nhắc tới khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, phần lớn ý kiến đều cho rằng giá trị lớn nhất không nằm ở số tiền, mà ở tình cảm và sự hiếu thảo mà trung vệ sinh năm 1999 dành cho gia đình trong dịp Tết đến xuân về.

Sinh năm 1999, Bùi Hoàng Việt Anh là một trong những trung vệ được đánh giá cao tại V.League những năm gần đây. Anh sở hữu thể hình tốt, lối chơi mạnh mẽ và từng nhiều lần góp mặt trong các đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh sự nghiệp sân cỏ, Việt Anh còn được người hâm mộ ưu ái gọi là "cực phẩm độc thân" nhờ ngoại hình điển trai, chiều cao 1,84 m, thân hình 6 múi và phong thái điềm đạm.

Dù nhận được nhiều sự chú ý, nam cầu thủ khá kín tiếng về đời sống cá nhân. Anh tập trung cho thi đấu và chăm lo cho gia đình.